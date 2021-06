Tres gigantes se postulan al título de la Eurocopa, otros tantos están pasando apuros

Los jugadores de Italia celebran uno de los goles ante Gales, en el estadio Olímpico de Roma, este 20 de junio de 2021. Italia está siendo la sencsación en esta Eurocopa 2020. AP

Se ha disputado un poco el panorama camino a los octavos de final de la Eurocopa 2020 una vez disputados los tres encuentros de la fase de grupos de los tres primeros grupos.

En el Grupo A Italia terminó primero con el ideal de 9 puntos al ganar sus tres encuentros y dando una imagen de solvencia ampliando a 11 el número de victorias consecutivas sin recibir goles. Segundo fue Gales con cuatro puntos y un gol a favor para así ganarle a Suiza que fue tercero también con cuatro pero menos uno. Turquía con cero (-7) fue cuarta.

En el B, Bélgica también presentó su candidatura también con 9 puntos, tras salir airosa también en sus tres partidos. Por detrás hubo un triple empate con tres puntos que se definió por diferencia de goles entre Dinamarca, Finlandia y Rusia, que se ganaron entre sí.

Dinamarca salió favorecida y quedó segunda con un más uno, por encima de Finlandia, tercera con menos dos, y de Rusia, cuarta con menos cinco.

Holanda fue otra que ganó con solvencia los tres juegos para ser primera de Grupo C con nueve puntos. Segunda fue Austria con seis puntos, tercera Ucrania con tres y Macedonia del Norte se fue sin puntos.

De este modo Turquía, Rusia y Macedonia del Norte se marchan del torneo con Suiza, Finlandia y Ucrania todos con tres puntos con posibilidades de avanzar entre los mejores terceros. De los grupos D,E, F el equipo que llegue a cuatro puntos clasifica.

Italia, primera del Grupo A, se las verá con Austria, segunda del C en el estadio Wembley de Londres este sábado 26 de junio, misma fecha en que Gales, segunda del A, irá ante Dinamarca, segunda del Grupo B, en Ámsterdam.

Mientras Bélgica y Holanda esperan rival para el domingo 27. Bélgica enfrentará al mejor tercero de los Grupos A / D / E / F y Holanda al mejor tercero de los Grupos D / E / F. De modo que, a la espera de lo que pase, los belgas podrían chocar con los suizos.

El lunes 28 de junio juegan: 2D vs 2E y 1F frente a 3A / B / C. El martes 29 de junio: 1D frente a 2F y 1E frente a 3A / B / C / D.

Este martes jugaban Croacia-Escocia e Inglaterra-República Checa en partidos correspondientes al Grupo D y el jueves cierra la fase de grupos con el España-Eslovaquia y el Suecia-Polonia, en el E, a las 12 p.m.; y a las 3 p.m. en el F, el Alemania Hungría y el gran Francia-Portugal.

Estos tres grupos están bien igualados y cualquier cosa puede pasar. La gran decepción está siendo España y a su seleccionador Luis Enrique le han llovido las críticas tanto por su mala selección, como por sus alineaciones, como por su forma de jugar, en la que los goles brillan por su ausencia.

Con ese juego cómodo sin asumir riesgos la Furia Roja no va a ninguna parte, aunque ahora le baste un empate para clasificar a octavos como una de las mejores terceras por su mejor diferencia de goles y entonces tener que enfrentar a uno de los mejores primeros.

Algo parecido ocurre en el F, el llamado Grupo de la Muerte en los que Alemania, Francia y Portugal pueden avanzar si empatan sus respectivos partidos.

Nadie imaginó que Inglaterra, España, Francia estuvieran pasando apuros, aunque sería una tremenda sorpresa que no clasificaran y una vez allí, todo se iguala.

De momento hay un empate entre cuatro jugadores como los máximos goleadores del torneo. Ellos son: Patrick Schick (R. Checa), Cristiano Ronaldo (Portugal), Romelu Lukaku (Bélgica) y Georginio Wijnaldum (Países Bajos).

De modo que en esta Euro 2020 se espera un vibrante cierre de la fase de grupo este jueves y a partir del sábado unos octavos de final como para alquilar balcones. De momento Italia, Bélgica y Holanda se postulan como los grandes favoritos.