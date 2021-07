El Inter Miami puede salir ganando en el acuerdo alcanzado por Messi y el Barcelona

El argentino Lionel Messi (der.), del Barcelona, controla el balón ante la marca de Néstor Araujo, del Celta de Vigo, por la Liga española, en el Camp Nou, el domingo 16 de mayo de 2021. Foto: AP

Al parecer la novela de la continuidad de Lionel Messi con el Barcelona está a punto de concluir… y con un final feliz.

La parroquia azulgrana podrá salir a celebrar porque Messi seguirá en el equipo las próxima temporadas luego de alcanzar un acuerdo con el club y LaLiga.

Leo se encuentra en Argentina disfrutando de las vacaciones luego de conquistar con su selección la Copa América, después de hacer un gran torneo, mientras sus abogados revisan que todos los términos del contrato estén en orden.

Informaciones desde España indican que Messi se rebajó la mitad de su salario para hacer viable la operación y firmará por las próximas cinco temporadas por el Barcelona.

El presidente del Barcelona Joan Laporta, después de aliviar la plantilla y de varias reuniones con la Liga Española, espera que el presidente de LaLiga Javier Tebas dé el visto bueno a la operación y haga el anuncio oficial a más tardar el viernes.

“No haré la vista gorda con Messi”, dijo Tebas anteriormente. “Hay muchos trabajadores y también en el control económico. Esto es un derecho que tienen los clubes y hay que salvaguardar la integridad de LaLiga”.

Pero según Laporta todo va muy bien en el tema de ir aligerando la plantilla con la consecuente reducción salarial.

Se espera que Messi juegue los primeros años de este nuevo contrato con el Barça, para luego terminar su carrera en Estados Unidos, presumiblemente en el Inter Miami, lo que convertiría al equipo de David Beckham en la Capital del Sol en uno de los grandes beneficiados.

Messi podría llegar al Inrter con 36 o 37 años y según se aprecia en plena forma deportiva, lo cual sindudas sería un autentico bombazo.

El Barcelona aún presenta un escollo importante ya que Samuel Umtiti y Miralem Pjanic, aún no han aceptado marcharse del club blaugrana después de que este despidiese a ambos. Entremedias está por concretarse el trueque Antoine Griezmann por Saúl Ñíguez con el Atlético de Madrid.

Leo cobraba 138 millones de euros brutos por temporada por lo que con una rebaja del 50 por ciento cobraría unos $69 millones cada uno de estos cinco años, lo cual permitiría al club cuadrar las cuentas e inscribirlo.

Pero en total sumaría unos 370 millones, incluyendo una prima de renovación, que equivaldría a los que percibía en dos años y medio, es decir en la práctica lo que ha hecho es extender los años de contrato. Messi tiene 34 años por lo que terminaría su contrato con 39.

Luego que inscribir a Messi, el Barcelona espera seguir rebajando masa salarial para poder inscribir al Kun Agüero, Memphis Depay, Eric García y Emerson, o sea sus nuevos fichajes.

La noticia no puede ser mejor para el Barça, para LaLiga, para el Inter y para los amantes del fútbol en general. Nada del PSG, que se retiró de la puja, no del Manchester City, que no entró.

Messi va rumbo a su séptimo Balón de Oro y se prepara para la conquista de la Copa Mundial de Catar 2022. Ahora queda por ver si podrá ganar algo más con el Barcelona.