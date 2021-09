Sin dos de sus pilares el Inter Miami busca redimirse ante un rival de mucho cuidado

El delantero del Inter Miami CF Gonzalo Higuaín (9) y el mediocampista de los New York Red Bulls Sean Davis (27) luchan por el balón durante la primera mitad del partido en el DRV PNK Stadium el viernes 17 de septiembre de 2021. Special for the Miami Herald

Nada mejor para olvidar una derrota como una victoria y eso es precisamente lo que buscará este miércoles 22 de septiembre el Inter Miami CF cuando reciba (7:30 p.m. TV: My 33) al Nashville SC en el DRV PNK Stadium.

No será un encuentro fácil para el Inter, el Nashville está jugando muy bien esta temporada, en la que va segundo en la conferencia con 41 puntos (10-11-3).

Pero el equipo de Miami no puede creer en nadie si aspira a clasificarse a los playoffs y hacer algo importante este año.

Será el tercer enfrentamiento del 2021 entre ambos equipos y el sexto en la historia del club miamense, que provisionalmente está jugando en Fort Lauderdale. El 2 de mayo empataron 0-0 en Nashville y el 8 de agosto ganó el equipo que dirige Phil Neville 2-1 en el DRV PNK Stadium, donde volverá a buscar el triunfo este miércoles.

Actualmente el Inter va 9no en el Este con 32 puntos (9-5-10) a falta de 10 partidos para el final de la campaña regular. Un triunfo empataría con 35 puntos con Filadelfia en la séptima plaza, precisamente la última que da derecho a jugar los playoffs.

Será un duelo de necesitados después de que Nashville cayera 2-1 como visitante contra el Toronto FC, último en la tabla, el pasado sábado.

La clave de la victoria pasa por mantener su puerta a cero y para ello tendrá que vigilar de cerca al volante Hany Mukhtar, quien ha anotado 10 goles y regalado nueve asistencias en esta campaña. Pero el Inter tiene un grave problema.

El once de Miami no podrá contar con dos de sus tres defensores centrales. Nico Figal, tras haber sido expulsado en el partido ante los Reds Bulls por doble amonestación, y Leandro González Pírez, por acumulación de tarjetas amarillas. Christian Makoun es el único disponible, ya que siguen lesionado Ryan Shawcross (espalda) y Ventura Alvarado (rodilla).

La buena noticia es que está de vuelta Kieran Gibbs, tras recuperarse de su lesión en la ingle, que aunque es lateral puede aportar su buen hacer en la zaga.

“Gibbs está de regreso, lo cual es una muy buena adición por su experiencia”, dijo Neville. “Estos últimos tres o cuatro días se ha entrenado y se siente bien, muy motivado, de modo que integrará la ecuación para el miércoles ante Nashville”.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

Sería probable que Neville apueste por Kelvin Leerdam y Gibbs para acompañar a Makoun como centrales y mantenga a Lewis Morgan y Break Shea como carrileros en su 5-2-3, tratando de apuntalar su defensa, ya que tampoco podrá contar con el volante Victor Ulloa, quien sigue lesionado.

En el medio campo deben seguir Gregore y Blastoise Matuidi y arriba Rodolfo Pizarro, Gonzalo Higuaín y Robbie Robinson, pidiendo un mayor sacrificio defensivo a Pizarro y Robinson, lo cual es clave para que este sistema funcione.

Jay Chapman, Federico Higuaën e Indy Vassilev seguro tendrán minutos, para mantener la frescura del equipo en cancha antes de tomar la carretera para jugar cuatro encuentros fuera.

De cualquier modo tendrá que salir a no repetir los errores que tuvo ante el once de New York con un equipo más unido, más agresivo y más combinativo. De modo que el Inter debe salir con todo para reponerse de la derrota en casa 4-0 del pasado viernes contra los Red Bulls, que le impidió recuperar al menos provisionalmente el 5to puesto de la tabla.

La caída cortó la racha invicta de seis partidos del equipo, pero ahora está a tiempo de hilvanar otra mucho mejor, siempre y cuando vuelva a jugar como lo venía haciendo.