Aún sin Butler el Heat tiene mejor equipo que el año pasado

Si bien se pronosticaba que la pasada temporada iba ser mejor que la anterior, de 41-41 con una gran segunda vuelta, la presente campaña del Heat asoma como la mejor de las tres.

Y es que se combinan varios factores para pensar que el equipo de Miami es superior a los anteriores campañas y que por tanto puede llegar más lejos.

Eso sin contar con la llegada de Jimmy Butler, que no solo mejoraría el equipo, sea cual sea el cambio, sino que lo catapultaría a la discutir el banderín del Este.

Las negociaciones entre el Heat y los Timberwolves han progresado en los últimos días y, aunque a última hora habían entrado los Clippers, prácticamente Miami es el único destino previsto para Butler, que en contra de su voluntad, podría quedarse en Minnesota si no hay acuerdo.

Ambos equipos están haciendo el último esfuerzo para lograrlo, con un Pat Riley dispuesto a traerlo sin comprometer demasiado el futuro de la franquicia al mantener parte de lo que los Wolves codician.

Entre ellos se encuentran Josh Richardson y Ban Adebayo, dos jóvenes con un buen presente y mejor futuro en la NBA.

Con Dwyane Wade en la puerta de salida y Goran Dragic no muy lejos de la misma, Richardson asoma como el mejor talento del quinteto de la Capital del Sol. No solo por su capacidad anotadora, sino por su gran defensa, principalmente contra el mejor hombre del equipo rival.

El escolta, escogido por Miami en segunda ronda, se ha adaptado muy bien a la posición de delantero, pasando por delante de Justise Winslow, quien fue elegido ese año en primera, después de estar alejado de las canchas tras operarse el hombro.

La pasada temporada fue de rehabilitación para Winslow y terminó muy buen, por lo que se espera que en esta ya completamente recuperado muestre todo ese basquetbol que le llevó a ser considerado uno de los mejores de su año.

También se espera que Adebayo, en su segundo año, sea mucho mejor, tras cumplir con buena nota su primera temporada en la NBA compitiendo con Hassan Whiteside por el puesto de centro, llegando a jugar muchos más minutos que lo que tenía previsto en un principio.

A su vez Whiteside, tras sufrir un golpe en la rodilla en el primer juego, estuvo lesionado prácticamente toda la temporada, lo que limitó muchísimo su juego. Ahora ha empezado muy bien y se le ve en forma físicamente por lo que se espera que retorne a los planos estelares y entre en la conversación de los mejores centros de la liga.

Hassan bien podría formar una buena pareja con Kelly Olynyk, quien también podría jugar con Adebayo para compensar estatura. Olynyk llegó la pasada temporada con mucho basquetbol en la mochila y en esta, una vez adaptado al sistema del Heat, debe rendir mucho más.

Otro que ha regresado de modo impresionante es Roney McGruder, tras perderse gran parte de la pasada campaña por una fractura en una pierna.

Goran Dragic llega sin el cansancio por jugar con su selección ni con la inoportuna lesión de rodilla que mermó su rendimiento en los pasados playoffs.

Se espera que en breve se reincorpore James Johnson tras operarse una hernia que lo incomodó el pasado curso y que después lo haga Dion Waiters, operado en enero del tobillo.

Por otra parte, Wade estará desde el principio para liderar el proyecto y marcar la diferencia cuando las papas queman. Su energía es vital y los que logren absolverla se convertirán en grandes.

Todo esto sin Butler. Por lo que si no viene no pasa nada, el Heat de momento no cuenta con él y sí con los jugadores que tiene.

Lo mejor del equipo es la química y el conocer el sistema, sobre todo el defensivo, tras varias temporadas juntos.

Con todas sus piezas, si es que las lesiones lo respetan, el Heat es mucho más equipo que el que se vio en la postemporada, con capacidad para derrotar a los Sixers, Milwaukee, Indiana y pelear con Toronto, Washington y Boston en la Conferencia Este.

Buen cinco inicial con: Dragic, Waiters, Richardson, Olynyk y Whiteside. Profundidad en el banco con: Wade, Ellington, Winslow, James Johson y Adebayo.

Siga a Pedro González en Twitter: @PedroJulio59