El Heat se prepara para su último ensayo

Después de conseguir dos victorias consecutivas, el Heat (2-3) cierra este viernes 12 de octubre (7:30 p.m. TV: SUN) los partidos de pretemporada enfrentando a los Hawks en el American Airlines Arena.

Será un juego más para continuar engrasando la maquinaria y una oportunidad para los que aspiran a ocupar una plaza en el equipo, aunque el entrenador de Miami Erik Spoelstra no le importaría quedarse con 14 jugadores.

Spoelstra está repartiendo los minutos entre todos y es probable que vean acción algunos de los que descansaron el miércoles en la victoria 140-128 ante los Pelicans en el AAA.

Se espera que el quinteto de la Capital del Sol salga igualmente por la victoria para continuar con la dinámica ganadora y que para ello demuestre la misma agresividad que ante New Orleans donde Bam Adebayo, con 26 puntos más 14 rebotes y Josh Richardson con 25 unidades, fueron los mejores.

Curiosamente son los dos que suenan para un intercambio con Jimmy Butler, si al final llega a producirse.

Derrick Jones tendrá seguramente una nueva oportunidad para demostrar que esta temporada viene con mejores alas, listo para ganarse un puesto en la rotación.

La prioridad del Heat es llegar al día inaugural, el 17 de octubre en Orlando, con la enfermería vacía, incluyendo a Dion Waiters y James Johnson a los que solo les faltaría hacer su pretemporada particular.

Atlanta no presenta un equipo exigente precisamente por lo que es una buena ocasión para hacer algunos ensayos y atreverse un poco más, sin poner el triunfo en peligro, muchos menos su cuerpo.

El equipo sigue tratando de aislarse del ruido exterior producido por el cuatro veces All Star Jimmy Butler en Minnesota, quien desea recalar en Miami, lo cual generaría cambios poco deseados en la plantilla.

En el equipo todos lucen y cuando no es Justise Winslow es Rodney McGruder, cuando no es Richardson es Adebayo por no hablar de Derrick Jones Jr, quien regresó recuperado de su golpe en el hombro derecho con 18 puntos y un gran despliegue atlético.

“Hizo un impacto en ambos lados de la cancha. Derrick está en excelente forma ahora”, dijo Spoelstra. “La mayoría de sus jugadas fueron de esfuerzo, instintivas. Es un jugador único. No corrimos una jugada para él esta noche. Amo a ese tipo de muchachos que llenan la hoja de estadísticas de la manera correcta”.

Luego del partido de este viernes contra el quinteto de Atlanta, el Heat tendrá cinco días de descanso porque tan pronto como el próximo miércoles comienza la campaña regular en casa del Magic.

