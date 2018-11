LeBron quería a este jugador, lo trajo a los Lakers y ahora vuelve a florecer

Hubo un tramo de dos temporadas durante el cual JaVale McGee anotó apenas 141 puntos. Era un blanco de bromas, muy mal entendido por muchos en la NBA, y su carrera parecía estar más cerca de terminar que de despegar.

Y en esos días más oscuros, McGee seguía haciéndose la misma pregunta.

“¿Se terminó?’’

La respuesta ahora es obvia: no, no se terminó. Avanza rápido y puede que apenas esté empezando.

MCGee está viviendo una vida que pocos en la NBA experimentan.

Se asoció con los mejores jugadores de esta generación: Kevin Durant, Stephen Curry y LeBron James. Ha ganado dos campeonatos como parte de los títulos consecutivos de los Warriors de Golden State en las últimas dos temporadas. Y ahora es el centro titular de los Lakers de Los Angeles y tiene la oportunidad de jugar muchos minutos y poner números de envergadura por primera vez en casi una década.

En su temporada 11, McGee básicamente ha tenido un renacimiento de baloncesto.

“Jugué él en las dos últimas finales de la NBA y lo quería en este equipo porque sé lo que trae”, expresó LeBron quien presionó a los Lakers para que firmaran a McGee.

“Es su energía, su nivel de energía, su capacidad para jugar en la pintura y protegerla. Si no tienes eso en tu equipo, no vas a tener mucho, hombre. Necesitas tener personas con un alto coeficiente intelectual, que él tiene. Por eso quería que JaVale fuera parte de esto’’.

Los números de McGee son mucho mejores esta temporada que las anteriores. Pero se estremece ante la idea de que ha mejorado.

Lo que los Lakers le han dado es una mejor oportunidad. Esa es la diferencia. Y es sin duda una de las razones por las que tienen un comienzo de 10-7 y han ganado seis de sus últimos siete partidos.

Los promedios de 36 minutos de McGee a lo largo de su carrera han sido notablemente similares: nunca bajó de 13.1 puntos en una temporada completa, la mayoría del tiempo entre 15 y 18 unidades por cada 36 minutos de juego.

Pero los números esta campaña están aumentando porque en realidad está teniendo más minutos: los Lakers lo han puesto a abrir los partidos y juega unos 25 minutos por noche. McGee responde con promedios de 13.4 puntos, 6.6 rebotes y 2.6 bloqueos por encuentro.

Está mostrando a todos los demás lo que James vio en las Finales de la NBA en los últimos dos años.

“Él pudo haber dicho que conseguieran a cualquiera”, comentó McGee.

“Eso es un sentimiento tranquilizador, un generador de confianza, supongo. Ahora me encuentro en una situación que quería como opción, como lo deseaba’’.

Fuera de la cancha, McGee es una persona muy diversa y muy privada. Él no piensa mucho en las redes sociales y prefiere mantener su círculo íntimo muy pequeño y muy cercano.

Hace música en su computadora y se toma en serio eso como una vocación.

Está dedicado a la filantropía y ha construido algunos pozos para llevar agua potable a partes de Uganda. Y la ironía es que McGee es un nativo de Flint, Michigan, un lugar que ha estado lidiando con una crisis de agua limpia desde 2014, pero sus esfuerzos en ese país africano son una coincidencia, ya que comenzó esa búsqueda antes de que se conociera la situación de Flint.

“Ha sido una experiencia tan humillante’’, aseguró McGee.

Pero el juego ha humillado también a McGee muchas veces.

En las temporadas 2013-14 y 2014-15, cuando McGee apenas jugaba por problemas continuos relacionados con una lesión en su pierna izquierda, se preguntó si su carrera estaba llegando a un final prematuro.

Su juego físico estaba fallando, su juego mental también estaba en problemas, y el baloncesto dejó de parecer divertido.

“Por supuesto que tenía todos esos sentimientos dando vueltas en mi cabeza’’, señaló McGee.

“Pero lo que eclipsó todo eso fue que no estaba dispuesto a prepararme para lo peor y seguía preparándome para lo mejor. Así que seguí trabajando como si no me doliera y terminé por lidiar con el dolor y luego el dolor desapareció y luego me di cuenta de que el dolor ya no está más’’.

Su juego ha despegado desde entonces.

“Ha sido genial’’, afirmó el entrenador de los Lakers, Luke Walton.

“Ha sido profesional. Él se está cuidando a sí mismo. Él es escuchado en los vestuarios y ha estado produciendo mucho para nosotros. Obviamente su bloqueo de los disparos ha sido clave para tener éxito en la defensa. Estamos muy contentos con JaVale’’.

Pero todavía hay metas que McGee aún tiene que cumplir en su carrera.

Quiere ir al Juego de las Estrellas, promediar un doble-doble y ser el mejor bloqueador de la liga.

Cumplirá 31 años en enero, está en excelentes condiciones y sabe que podría jugar varias temporadas más.

Y a medida que avanza esta temporada, McGee sabe que parte de su trabajo será compartir la sabiduría que ha acumulado con sus dos títulos en la NBA con los jugadores más jóvenes de los Lakers, que aún no saben de qué se trata la postemporada.