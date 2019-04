El Heat cae en tiempo extra en final de infarto y el sueño de playoffs está a punto de ser una pesadilla

El estelar escolta del Heat Dwyane Wade (3) busca un pase ante la marca de del delantero de los Raptors Norman Powell (24) este domingo en Toronto AP

El Heat cae en tiempo extra en un final de infarto en el que sucedió de todo.

Con la soga al cuello, el Heat llegó este domingo a Toronto para enfrentar a unos Raptors que a pesar de que no se jugaban nada sacaron todo su arsenal.

El equipo de Miami buscó la victoria con todas sus fuerzas e incluso forzó una prórroga, pero al final no pudo ser y fue una pena porque da la sensación que se le escapó el triunfo.

En un partido muy disputado de principio a fin los Raptors no aflojaron un ápice y se apoyaron en Kawhi Leonard para terminar imponiéndose 117-109 a un equipo de Miami que cayó con las botas puestas y que prácticamente le ha dicho adiós a la postemporada.





El equipo de Miami con 38-42 solo le queda ganar los dos partidos ante los Sixers el martes en el American Airlines Arena en la despedida de Dwyane Wade y ante los Nets el miércoles en Brooklyn y esperar a que los Pistons (39-40) pierdan al menos dos juegos ante los Hornets (37-42) este domingo, ante Cleveland o ante Orlando (40-40).

El Heat sería eliminado de los playoffs si Detroit y Brooklyn ganan el domingo. y tiene chance de avanzar si gana dos y los Nets (40-40) pierden dos incluyendo el juego entre sí del miércoles.

Miami tenía ganado el juego al final del cuarto parcial, pero permitió que el empataran y luego le invalidaron la canasta en la jugada final, en la que el entrenador Erik Spoelstra se quejó de la actuación arbitral.

Faltando 10.1 segundos para el final el árbitro Eric Lewis sonó su silbado para hacer el saque lateral, pero no le entregó el balón a Dion Waiters y eso motivó que los Raptors leyeran la jugada preparada para Dwyane Wade. El árbitro debió detener la acción antes de dársela a Waiters.

“Tendrán que explicarme algo. Tendré que estar de acuerdo en no estar de acuerdo”, dijo un Spoelstra visiblemente enojado. “Fue una jugada fallida. Nada tiene sentido y es probable que me impongan una multa. No me importa”.

Spoelstra lamentó no haber llamado la atención para pedir tiempo.

“Llame tiempo muerto, pero desde ese lado de la cancha, la única manera de hacerlo es correr hacia la jugada para conseguirlo, comentó Spo. “No lo hice y lo lamento. Ahora me quiero morir por no haber corrido hacia la línea de tiros libres a la vista de todos para pedir ese tiempo muerto”.

Igualmente no hay nada que reprocharle al quinteto de la Capital del Sol, que le peleó de tu a tu al equipo con el segundo mejor récord en el Este, que en esta ocasión no estuvo tan efectivo en los triples (39%) como el último juego en Miami.

A pesar de la gran defensa de Toronto, el ataque de Miami no estuvo mal con un 41.0 por ciento (38.2 % en triples) y ganando en la pintura 48-42.

Los números

Dwyane Wade fue el mejor del Heat con 21 puntos, tras anotar siete canastas en 14 intentos (4 de 6 en triples) y sus tres tiros libres.

James Johnson se creció y terminó con 18 puntos tras fallar su intento de triple al final del cuarto parcial, donde pareció recibir una falta.

Dion Waiters, quien anotó el en tiempo extra su último triple se fue con 17 puntos.

Justise Winslow jugó un partido muy completo con 15 puntos, siete rebotes, seis asistencias y dos robos.

Hassan Whiteside (+5) con un gran segundo cuarto terminó con 14 puntos y nueve rebotes. A pesar de jugar menos minutos superó a Bam Adebayo (-13) que anotó siete puntos y tomó 13 rebotes. Parte de la mala situación del Heat pasa por la mala utilizaciónpor parte de Spoelstra de sus hombres grandes.

A pesar de los 117 puntos, la defensa del Heat no estuvo mal reduciendo la poderosa ofensiva de los Raptors a un 44.8 por ciento.

Por Toronto destacaron Norman Powell con 23 puntos, Pascal Siakam con otros 23 y 10 rebotes, Kawhi Leonard con 22, Danny Green con 21, Serge Ibaka con 12, Mientras el español Marc Gasol (+23) se iba con ocho puntos y 10 rebotes.

Juego

El primer cuarto fue muy disputado y terminó favorable a Miami 26-25, tras finalizar el parcial una corrida de 7-0 y un intercambio de canastas al terminar el cuarto, ante unos Raptors que salieron con todo.

El Heat también se impuso en el segundo 31-25, llegando a tener 13 puntos de ventaja al sobrepasar el ecuador de segundo con 10 puntos de Whiteside. Toronto respondió con otro rally de 10-0 con siete de Powell y se acercó a tres en el marcador, pero Miami finalizó arriba 57-50.

Toronto regresó más agresivo y ganó el tercero 28-22. En menos de dos minutos los Raptors se acercaron a dos, luego Miami la estiró la ventaja a ocho, los Raptors se pusieron a uno, Miami a cuatro y con 2:50’ los Raptors por fin le dieron la vuelta al marcador; pero no pudieron mantenerse delante, pues Miami en el último minuto recuperó la punta 79-78.

Nada más comenzar el cuarto parcial cuarto Toronto de nuevo volteó la tortilla, pero ahí comenzó una verdadera pelea perros sucediéndose los empates y los intercambios en la punta con Miami llevándose la mejor parte para así arribar a la mitad del parcial.

En los siguientes seis minutos nada cambió. Miami llevaba la voz cantante, pero los Raptors se apoyaron en Leonard para igualar varias veces el marcador, la última vez 103-103 con dos tiros libres tras una rigurosa falta a Adebayo. Con 10 segundos el Heat no consiguió anotar y el juego se fue a tiempo extras tras un parcial 25-24 favorable a Toronto.

En los cinco minutos de desempate Green puso delante a los Raptors, Siakam amplió la ventaja y aunque Wade, Johnson y Waiters lo intentaron con sus canastas no pudieron darle caza y ganaron el tiempo extra 14-6, tras los tiros libres finales.