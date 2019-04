LeBron James se cobra su primera víctima en los Lakers

El jugador de los Lakers LeBron James (der.) y su entrenador Luke Walton el pasado 26 de marzo en Los Angeles en un partido ante los Wizards. AP Photo

La noticia sorprendió a todos en el mundo, ni siquiera sus más allegados la conocían, provocando una enorme conmoción en el universo NBA.

Este martes antes del juego Earvin “Magic” Johnson, presidente de operaciones deportivas de los Lakers, renunció a su cargo poco antes del partido del equipo de Los Angeles ante los Trail Blazers.

Ni siquiera esperó a terminar la temporada, ni siquiera se lo dijo a su mano derecha, el gerente general Rob Pelinka, mucho menos a la dueña de la franquicia Jeannie Buss.

“Alguien tendrá que decírselo a mi jefa”, comentó Magic. “Sé que va a estar enferma, pero aunque estaba con ella ayer no pude decírselo en la cara”.

El argumento que esgrimió Magic fue el de recuperar la vida sencilla que disfrutaba antes de asumir el puesto de presidente, pero aunque eso puede ser cierto y nadie se cree que esa sea la causa real de su renuncia.

“Quiero volver a divertirme y quiero volver a ser quien era antes de tomar este empleo”, dijo Johnson. “Estamos a la mitad del camino, con la llegada de LeBron. Creo que en este verano, con esa otra estrella que viene, independientemente de quién la traiga, y con el crecimiento de los jugadores jóvenes, este equipo va a estar realmente en la posición de pelear por un campeonato”.

Magic, quien fuera uno de los jugadores más emblemáticos de todos los tiempos fue clave para reclutar a LeBron James y rodearlo de un equipo que creía que era competitivo, por lo que resulta curioso que ahora dé un paso al costado precisamente después del estrepitoso fracaso de los Lakers esta temporada.

Uno de los graves problemas del actual equipo es que LeBron no quiere tener otra vez como entrenador a Luke Walton la próxima temporada y Magic, un Laker de los pies a la cabeza, no quiere estar en el medio.

Por otra parte existe una buena relación en la presidenta y el actual entrenador, lo cual dificulta aún más tomar una decisión en ese sentido.

“Tenía que afectarle la vida de alguien. Pensé en eso y me dije que eso no es divertido para mí, que no reflejaba quién soy”, declaró Johnson. “No quería ponerla a ella en medio de nosotros, a pesar de que ella me había dicho que podía hacer lo que quisiera. Sé que ella tiene mucho amor por él y por mí”.

La renuncia la comunicó en el Staple Center directamente a los reporteros que no salían de su asombro al escuchar sus palabras. Al final los Lakers, sin Lebron por el resto de la temporada, cayeron 104-101 ante el quinteto de Portland en su último partido de la campaña y con ello terminó con un balance de 37-45.

A Magic nunca le tembló el pulso como jugador, pero si le ha temblado al tener que tomar su primera decisión importante como directivo.

Con la salida del presidente Johnson, LeBron se ha cobrado su primera víctima en los Angelesy muy pronto llegará la segunda. Ya lo hizo en Cleveland aunque en orden inverso; primero con la salida del entrenador David Blatt y luego con la del manager general Chris Grant.

Incluso en el Heat lo intentó, al sugerirle a Pat Riley que entrenara al equipo, pero esa vez se estrelló contra la pared, tal vez por eso decidió irse viendo que en Miami no le dejaban hacer y deshacer como quería.

Lo que menos cuela es que diga que está cansado que la NBA lo multe por sus comentarios, pues conoce muy bien las reglas y sabe perfectamente que no se puede hacer y que no debe estar “tonteando” con jugadores de otras organizaciones, como Paul George (Thunder) y Bem Simmons (Sixers) si estos están bajo contrato.

Johnson fue elegido como presidente de los Lakers el febrero del 2017 y apenas ha durado dos temporadas, sin conseguir rescatarla de la mediocridad, pese a la llegada de LeBron.

Igualmente habrá descubierto lo tóxico que es King James, al ver que ninguno de los grandes jugadores quiera compartir vestuario con él.

La bomba de Magic sembró el caos. Incluso dejó perplejo al propio LeBron, quien ante la mala noticia no hizo comentarios al terminar un partido con el que concluía la temporada, aunque seguro que su reacción no va a tardar en llegar.