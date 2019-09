En la final del mundial de basquetbol de China solo se hablará español

El argentino Luis Scola recibe una falta del centro de Francia y Rudy Gobert oen el partido de semifinales de este viernes en el Mundial de basquetbol ganado por Argentina. AP Photo

Los partidos nos son para jugarlos sino para ganarlos. Y eso lo tuvieron muy claro las selecciones de Argentina y España para así imponerse en sus respectivos duelos, en sendos partidazos, y avanzar a la gran final del Mundial de China 2019.

Los argentinos pusieron todo en la cancha para llevarse un buen triunfo 80-66 ante la potente selección de Francia, la cual había eliminado a Estados Unidos en cuartos, y avanzar a la final.

Los españoles serán sus rivales en la discusión del campeonato, al derrotar 95-88 a Australia y tumbar así a uno de los “cocos” del torneo, en un reñido partido que necesitó dos tiempos extras.

El veterano de 39 años Luis Scola puso los últimos clavos en el ataúd de los franceses con dos triples consecutivos al final del último cuarto, para terminar con 28 puntos y 13 rebotes como el mejor del encuentro. Por Argentina también destacaron Gabriel Deck con 13 puntos y Facundo Campazzo con 12.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

Mientras que Evan Fournier y Frank Ntilikina eran los más destacados por Francia con 16 puntos per cápita y Nando De Colo con 11 puntos. Rudy Gobert, el mejor nte los estadounidenses, apenas puso tres unidades en la hoja de anotación.

En el otro partido de semis Marc Gasol, recién coronado campeón de la NBA con los Raptors, agigantó su figura y con 33 puntos lideró a España en el triunfo ante los poderosos australianos, verdugos de serbia en cuartos.

También destacaron los españoles Ricky Rubio con 19 unidades y Sergio Llull con 17. En tanto, Patty Mills era el mejor anotador de los australianos con 34 puntos.

España aspira también a levantar su segunda Copa del Mundo, después de haber conquistado la primera en el 2006.

Lo curioso es que en la discusión del oro no hay un claro favorito, los españoles tienen más jugadores en la NBA, pero se ha visto que eso no importa, que no se gana por el mero hecho de pertenecer a la mejor liga del mundo.

A priori EEUU lo era y discute este sábado (4 a.m) el 7mo puesto ante Polonia y horas después Serbia, que también lo era, va por el quinto lugar ante la República Checa.

La final entre Argentina y España, sin dudas los mejores equipos de este torneo, será este domingo (8 a.m.) en Pekín, poco después de que Australia y Francia disputen el partido por el tercer lugar. Una final inédita e imperdible en la que solo se hablará español.