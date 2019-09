A LeBron James le vuelven a faltar el respeto

Los jugadores de los Lakers LeBron James, (izq.) y Anthony Davis conversan el 13 de julio en UCLA, Calif. AP Photo

La temporada de la NBA está ya a la vuelta de la esquina y como siempre LeBron James será la gran atracción.

No importa que tras la mediocre temporada de los Lakers muchos prestigiosos medios no lo reconozcan como el mejor jugador del momento, King James sigue siendo el rey.

Ahora fue ESPN quien situó a Giannis Antetokounmpo y Kawhi Leonard por delante de James en su ranking de inicio de temporada, pero igual puso a su nuevo compañero de equipo Anthony Davis en el puesto cinco.

LeBron sabe que su tiempo se está acabando y que tarde o temprado Davis será la cara de la franquicia del equipo de Los Ángeles y por eso quiere darle protagonismo, pero que nadie se engañe, James a sus 34 años se está preparando para tener una de sus mejores temporadas.

Por mucho que Davis asuma el rol protagónico, LeBron seguirá siendo el líder. Los Lakers no pueden darse el lujo de jugar a quien manda necesita a los dos todo el tiempo, pues el resto del plantel no es de primera línea.

Davis, después de estar inmerso en la mediocridad de los Pelicans, tiene ahora, a sus 26 años, al mejor de los compañeros en la cancha y puede asumir ese rol, aspirar a ser el mejor jugador defensivo y atacar sin pensárselo.

Pero igualmente sabe bien que no podrá hacer lo quiera, como en New Orleans, sino que tendrá que compartir con James el balón y cederle el último disparo.

Y aunque los “entendidos” no le ven candidato al título, los Lakers muy bien pueden alzarse con la corona al contar con el mejor dúo de la NBA. Además de traerse a otros buenos jugadores como Danny Green, Avery Bradley, Dwight Howard y Quinn Cook.

No aun muy claro si LeBron va a ser el armador, ni cuál será la alineación titular. Se espera que JaVale McGee sea el centro titular con Howard del suplente y que las otras dos posiciones se la repartan entre Bradley, Green y Kyle Kuzma, quien se perderá el inicio de la pretemporada por una lesión con el Team USA.

En principio Rajon Rondo vendría del banco, pero el entrenador Frank Vogel muy bien pudiera ponerlo como armador titular y liberar a James de esa carga.

El quinteto de Los Ángeles comienza la temporada el 22 de octubre ante los Clippers y jugará contra el Heat en Miami el 13 de diciembre.

El principal enemigo que puede tener LeBron no es Leonard y sus Clippers, sino las lesiones. Una en la ingle le limitó a 55 juegos la pasada temporada y los Lakers se quedaron fuera de los playoffs.

Pero este año debe ser diferente y LeBron está más motivado que nunca después de habérsele faltado el respeto, al no ser considerado como número uno, llamarle un casi geriátrico en este deporte y a sus Lakers como un equipo no contendiente al título.

Primero fue Sports Illustrated, luego ESPN, Forbes, etc, pero la última página de esta novela a?n no está escrita.

LeBron y Davis parecen estar felices de no ser considerados y se preparan para tener una espectacular temporada, no por gusto tendrán 43 juegos en televisión nacional, más que todos, como para cantar eso de “deja que hable la gente”.