Los novatos del Heat derriban la puerta de la NBA

No entraron a hurtadillas como suele suceder cuando eres invitado a una fiesta la primera vez.

Los tres novatos del Heat derribaron la puerta de entrada y terminaron por dar un golpe en la mesa de la NBA.

Kendrick Nunn, Tyler Herro y Chris Silva aprovecharon muy bien la oportunidad y con una soberbia madurez fueron piezas clave en el triunfo del Heat 120-101 en su debut de temporada ante los Grizzlies, este miércoles en el American Airlines Arena.

Si bien Herro, después de haber sido escogido en el puesto 13 en el Draft 2019, ya había mostrado en la pretemporada su clase como un gran tirador en su primer partido oficial en la NBA su actuación puede ser catalogada como impresionante.

Ese chico lo hace todo bien, o casi todo, que es lo mismo. Anotó la primera canasta del quinteto de MIami, robó, tomó rebotes, pasó bien, tapó todos los huecos y, como no, encestó sus triples.

Tal parecía que el Heat era el equipo de Herro, como un gran sucesor de Dwyane Wade. Vale la pena ir al AAA a verlo, por la tele no se ve bien todo lo que hace.

Su hoja de anotación al final reflejó 14 puntos, ocho rebotes y dos robos, pero no los muchos intangibles en su juego que lo hacen aún más grande y que pudieran conducirlo a ser al menos nominado para el novato del año.

“Yo solo traté que el partido fuera como un día más de basquetbol”, dijo Herro. “Solo salí a divertirme con mis compañeros de equipo”.

Herro se convirtió en el atleta más joven en jugar en un partido en la historia del quinteto de Miami, con 19 años y 276 días, 15 días menos que Justise Winslow, quien en su quinta temporada fue el mejor del Heat con 27 puntos.

Aunque Nunn no se queda atrás. El novato aprovechó la oportunidad de ser titular ante la ausencia del estelar Jimmy Butler por una situación personal no revelada (según una fuente por el nacimiento de un hijo), para anotar 24 puntos, siendo un verdadero puñal y pareciendo todo un veterano.

No se puede decir que Nunn no maximiza sus oportunidades. Tras no ser escogido en el draft, el armador recibió una invitación del Heat para unirse a su equipo en la Liga de Verano y su destacada actuación hizo que se ganara un puesto en la lista de 14 jugadores bajo contrato.

Luego en la pretemporada volvió a brillar, mandando así un mensaje de que había que contar con él. Tuvo un sólido comienzo y empató con Steve Smith (1991) como el jugador del Heat que más puntos anota en su debut.

“Kendrick no solo juega a este ritmo muy estable del cuarto parcial, lo hace durante todo el juego”, declaró el entrenador del Heat Erik Spoelstra. “No se acelera y eso es parte de la razón por la cual es un jugador tan eficiente, con pocas pérdidas del balón”.

Sin embargo, la gran sorpresa la protagonizó Chris Silva, el último en llegar al equipo, tras ganarse un contrato de dos vías. El centro solo jugó 11 minutos pero fue factor en el rally del Heat 25-4 en el último cuarto (37-17) terminando con ocho puntos y seis rebotes.

Tras su sobresaliente actuación Silva se llevó el apodo de Udonis Haslem 2.0.

“Todo el mundo dice eso. Solo traté de estar listo para cuando mi nombre fuese llamado”, comentó Silva. “Cuando salí al principio estaba nervioso, pero cuando entre en el juego deje que salieran mis emociones”.

Ja Morant, la segunda selección del Draft 2019 tras el lesionado Zion Williamson, estaba en la cancha y aunque estuvo bien con 14 puntos casi nadie se dio cuenta de ello. Los tres del Heat le opacaron su debut, principalmente Silva que le regaló un tapón de antología.

El sábado los tres novatos con el Heat tendrán una prueba de fuego cuando visiten Milwaukee para enfrentarse a los Bucks, los favoritos para ganar la Conferencia Este y el domingo a los Timberwolves en Minnesota.