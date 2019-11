Nunn revela su secreto de su explosión con el Heat esta temporada

Envuelto un uno de los mejores inicios de temporada, que hace recordar la época de esplendor con el Big Three, el Heat sigue aferrado al podio de la Conferencia Este con 10-3 antes de este viaje por carretera para enfrentar a los Bulls este viernes y a los Sixers este sábado.

Gran parte de la culpa de este buen arranque lo tiene el novato sensación Kendrick Nunn con números impropios de un jugador no escogido en el draft, destacando por su descaro para asumir el reto de ser titular y anotar desde todas las distancias.

Pero esto no ha sido fruto de la casualidad sino parte de un plan bien concebido y bien ejecutado por el novato en este arranque de temporada, donde promedia acumulando 17.3 puntos por juego.

La pasada temporada Nunn estuvo en los Warriors y esa experiencia la aprovechó para estudiar desde muy cerca a dos de los mejores tiradores de la NBA, según el reporte de Jake Fischer de Bleacher Report.

“Estudiar a Steph Curry y Kevin Durant cuando estaba en el campamento con los Warriors le enseñó a Nunn la virtud de la rutina de la NBA”, reveló Fischer. “Diseñó cada repetición y copió al par de MVP en sus respectivos ritmos”.

Así, Nunn, a sus 24 años de edad, ha llegado a Chicago su ciudad natal para enfrentar este viernes a los Bulls.

Claro que alma de este equipo no es otro que Jimmy Butler, quien ha impuesto su filosofía no con palabras, sino con hechos y es el auténtico artífice de este gran inicio de campaña.

Butler visitará con el Heat este sábado Filadelfia, la que fue su casa en la segunda parte de la temporada, para enfrentar a los 76ers con el ex del equipo de Miami Josh Richardson en sus filas. Un partido entre dos candidatos al banderín del Este, al menos de momento.

A algunos le sorprendió la salida de Butler de los Sixers, también de los Bulls, pero igual en el Heat ha encajado mucho mejor.

“Nadie sabe lo que realmente sucedió en Filadelfia, y vamos a dejarlo así”, dijo Jimmy a Yahoo Sports. “Solo sigue tu instinto. No eres tonto. Todo eso saldrá cuando sea el momento y no es el momento. He aprendido tantas veces en esta liga, que no pasas por alto ninguno equipos en esta liga”.

Butler es el gran líder del Heat, sin importar los números. Jimmy trata solo de hacer lo necesario para ganar y en Miami ha encontrado su lugar.

“Tengo que hacer lo que me hizo feliz. Y como les digo a todos, estoy feliz”, comentó Butler. “No voy a elegir ningún lugar donde no voy a ser feliz. Y este lugar, funciona, me queda bien “.

Será un fin de semana crucial para las aspiraciones del Heat con dos juegos cruciales y a la vez emocionales. Nunn actuará en su ciudad natal ante su familia y amigos, Butler fue un héroe de los Bulls, Meyers Leonard es oriundo de un pueblo de Illinois.

“Estamos aquí ganando. Estamos compitiendo a un alto nivel”, indicó Butler. “La organización es excelente, la gente a su alrededor, los compañeros de equipo, todo es fenomenal en este momento”.