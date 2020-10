El Heat supera todas las expectativas, pero Jimmy Butler aún no está conforme

Tres meses después de haber partido a la burbuja, se pudo ver a los autobuses entrando en el AmericanAirlines Arena regresando a casa a los jugadores del Heat y si bien estos no pudieron traer el trofeo de campeones no llegaron a la Capital del Sol con las manos vacías.

Además de la enorme satisfacción por haber superado todos los pronósticos y estar a punto de coronarse en la burbuja de Orlando, el equipo de Miami llegó con las maletas repletas de ilusión de cara a la próxima temporada, sabiendo que el futuro es más que ilusionante.

La afición más orgullosa no puede estar. Su David estuvo a punto de derrotar a Goliat y sabe que a partir de ahora le esperan grandes momentos a partir de la próxima temporada.

Los jugadores, tras su grandiosa actuación en Las Finales de la NBA, ahora podrán disfrutar de un merecido descanso de más de un mes, ya que se espera que en diciembre comience la pretemporada y en enero la campaña regular.

Quien no tendrá vacaciones es el presidente Pat Riley y su grupo. El Padrino, tras estar presente en los juegos de playoffs en Disney, tendrá ahora que conformar un equipo ganador para la venidera temporada 2020-2021, sin afectar la siguiente, cuando se espera que esté disponible la mejor clase de agentes libres de los últimos años.

Para reforzar el equipo Riley seguramente se traerá un buen jugador de esta agencia libre, después de escoger a un buen novato en el puesto 20 del Draft 2020. Aunque su máxima preocupación es la de retener a Goran Dragic, Jae Crowder, Kelly Olynyk, Meyers Leonard y Derrick Jones y dejar un buen margen salarial para la 2021-2022.

En la lista de agentes libres prevista para finales de noviembre hay varios jugadores interesantes, pero que difícilmente estén dispuestos a firmar por un año. Ahí destacan Montrezl Harrell (Clippers), Danilo Gallinari (Thunder), Serge Ibaka (Raptors) y con opción del jugador a Andre Drummond (Cavaliers), Tim Hardaway Jr. (Mavericks) y Jeremy Grant (Nuggets).

Si viene alguno es para reforzar este espectacular grupo liderado por Jimmy Butler para intentar nuevamente y ahora con mucha más fuerza, luchar por el título de la NBA.

Butler demostró durante la postemporada que también debe ser considerado como una superestrella. El jugador, tras la derrota en el Juego 6 ante los Lakers, sintió que no cumplió con la promesa que le hizo al presidente Riley y al entrenador Erik Spoelstra de ganar el campeonato y eso ahora le motiva.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

“Esto es lo que mi equipo necesitaba que hiciera, lo que me pidió la organización”, dijo Butler. “Les dije que les ganaría uno y no cumplí mi parte del trato, así que eso significa que tengo que hacerlo el año que viene. Le dije a Pat, y al entrenador Spo, que estoy aquí para ganar uno y no hice mi trabajo, así que al seguir adelante, tengo que cumplir con mi parte del trato”.

Butler promedió 22.8 puntos, 6.5 rebotes y 6.0 asistencias en los 20 juegos de postemporada, incluido un triple-doble en los Juegos 3 y 5 de las Finales de la NBA, en las que tuvo una media de 26.2 cartones, 8.3 rebotes y 9.8 asistencias en 43 minutos, pero quiere mucho más como equipo.

“Estamos en la dirección correcta. Vamos a aprender de esto, vamos a mejorar y vamos a volver”, comentó el delantero estelar. “Eso es lo que todos estamos diciendo en el vestuario. Tenemos muchachos que quieren hacerlo, que ya quieren volver al gimnasio y ponerse a trabajar en esto. Eso es lo que hacemos aquí”.

Udonis Haslem también explicó este sentimiento por Instagram.

“El fracaso es una opción y te convierte en quien eres. Nuestros fracasos nos moldean”, escribió UD. “Lo que a algunos nos distingue es que cuando fallamos, no podemos dormir por la noche. Nos persigue hasta que tenemos nuestro tiempo en la redención ... LUCHAMOS‼”. ️

Lo mejor es que con Butler hay varios jóvenes con un prometedor futuro como Bam Adebayo, Tyler Herro, Duncan Robinson, Kendrick Nunn y el apoyo de un grupo veterano que ahora tiene más claro cuál es su próxima meta.