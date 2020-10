El presidente Pat Riley reconoce la gran temporada del Heat y prepara el ataque para la próxima

El presidente del Heat Pat Riley despidió este la temporada 2019-2020 ante los miembros de los medios de presensa, aunque por primera vez lo hizo en octubre y por vía telemática producto de la pandemia de COVID-19.

Como de costumbre hizo un repaso a lo ocurrido y los planes para la próxima campaña, después de un gran trabajo realizado, que sobrepasó todas las expectativas.

Riley comenzó dándole el crédito del éxito alcanzado a su personal por reunir la lista de Heat, y luego al entrenador Erik Spoelstra por llevar este equipo a las Finales de la NBA, agregando que él no tuvo nada que ver en la burbuja.

“Para mí Spo fue el entrenador del año y será miembro del Salón de la Fama algún día”, comentó El Padrino . “No puedo agradecerles lo suficiente. Fue un gran año y una gran temporada. Me siento muy bien con este equipo, viendo lo que tenemos por delante. Al contrario de lo que mucha gente piensa, el armario está más lleno que nunca”.

Riley reconoció que el sistema y la Cultura del Heat fueron beneficiosos en la burbuja y como vio las Finales.

“La Cultura no es para todo el mundo. Pero todos entramos allí iguales”, recordó. “No puedes mirar atrás, las lesiones son una excusa, simplemente no teníamos suficiente y los Lakers estuvieron geniales. Fueron un gran equipo y tienen al mejor jugador con LeBron James y Anthony Davis”.

También explicó cómo se hizo el equipo de Miami con la llegada de varios jugadores jóvenes y de Jimmy Butler y que a partir de ahí Spo, y su personal, crearon un gran programa. Destacando después las grandes cualidades de Butler.

“Amo a Jimmy Butler. Creo que le encanta estar aquí porque no le molestamos mucho”, indicó Riley. “Nunca he visto a un jugador tan bueno, que puede hacer tantas cosas, ser tan desinteresado. Fue Superman, esos dos juegos que tuvo son dos de los mejores juegos que he visto”.

Riley tendrá esta temporada baja que valorar con Spoelstra, el manager general Andy Elisburg y todo los asistentes si este equipo es lo suficientemente bueno para crecer por sí solo o si necesita un impulso.

“Voy a patear eso. ¿Si somos lo suficientemente buenos o si antes tenemos que pasar a lo siguiente?”, señaló. “Desde que hicimos el intercambio de febrero, siempre tuvimos en mente la flexibilidad. Profundizaremos con Spo, Andy y otros sobre lo buenos que somos en este momento”.

El presidente reveló que se quedará en el Heat hasta que el dueño Micky Arison quiera y lo que piensa hacer el equipo en el Draft 2020, donde el equipo escogerá en el puesto 20, y en la agencia libre.

“Usaremos la selección, pero no puedo garantizar que nos quedemos con el jugador”, declaró. “Mi forma de pensar no ha cambiado. Si hay algo que nos lleve al siguiente nivel, estoy abierto a ello, pero primero sería bueno saber cuáles son los números del tope salarial”.

Aunque señaló que las prioridad es cuidar a los muchachos actuales, en especial Goran Dragic y Bam Adebayo.

“Valoramos a Bam, pero no quiero entrar en ningún tipo de discusión en este momento al respecto”, precisó. “Realmente no sabía que sería un All-Star tan rápido. Simplemente conocíamos su carácter”.

También tuvo palabras de elogio para el novato Tyler Herro.

“Irá a otro nivel cuando sea mayor. Acaba de cumplir 20 y tuvo un gran año”, dijo. “Cómo creció, creció escuchando a los veteranos, que a su vez lo tomaron bajo su protección, porque vieron algo especial en él”.