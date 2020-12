Tras su gran campaña y el viaje a la Final, el Heat se gana el derecho a jugar otra vez el Día de Navidad

Los jugadores del Heat han comenzado esta semana sus entrenamientos individuales y se espera que el domingo 6 de diciembre ya lo hagan en grupo, con vistas al inicio de la temporada 2020-2021 el próximo 22 de diciembre.

El quinteto de Miami esta vez tendrá primero dos juegos de pretemporada. El 14 de diciembre ante los Pelicans en el American Airlines Arena y el 18 contra los Raptors en Tampa.

Todavía no se conoce el calendario oficial, pero ya se sabe que el Heat jugará de nuevo el Día de Navidad, después de cinco años de ausencia, siendo además el primero de los cinco juegos programados para el 25 de diciembre, enfrentado al mediodía (12 p.m. TV: ESPN) a los Pelicans, en el American Airlines Arena.

El quinteto de la Capital del Sol se ganó el derecho a jugar este día tan especial tras su viaje a las Finales de la NBA 2020, hecho que le ha valido para ser considerado como uno de los mejores equipos de la NBA.

Los otros partidos programados son Warriors vs Bucks (2:30 p.m.), Nets vs Celtics (5 p.m.), Mavericks vs Lakers (8 p.m.) y Clippers vs Nuggets (10:30 p.m.).

Para Miami jugar en “Chrismas Day” no es algo que le sorprenda, más bien le es familiar, un día en que se muestran los talentos en televisión nacional con el desfile de los quintetos de élite. Miami contará con su nuevo fichaje, el centro Precious Achiuwa, mientras que su oponente, el equipo de New Orleans, presentará a su estrella, Zion Williamson, saludable.

La campaña regular constará con 72 juegos por equipo, donde el receso por el Juego de Estrellas está programado para la semana del 5 al 10 de marzo de 2021, entre la primera mitad y la segunda mitad de la temporada.

Algunos informes comentan que Miami no jugará el mismo día inaugural, el 22 de diciembre, y que los partidos previstos son Nets vs. Warriors y Lakers vs. Clippers.

Lo que sí se sabe es que el 16 de mayo de 2021 finalizará la temporada regular y los playoffs están programados del 22 de mayo al 22 de julio de 2021.

El Heat defenderá el título de Campeón de la Conferencia Este frente a equipos de gran nivel como los Bucks, Celtics, Pacers, Nets y Raptors, y no será fácil repetir tan loable actuación.

Miami ha mantenido casi el mismo equipo que la pasada temporada discutió con los Lakers el título de la liga, solo con las salidas de Jae Crowder, Derrick Jones y Solomon Hill, poor los que incorporó al novato Achiuwa, el defensa Avery Bradley y el delantero Maurice Harkless.

Este miércoles el Heat presentó la nueva camiseta de la colección Vice, llamada ViceVersa, en la que entrecruzan los característicos colores rosa y azul.

Se espera que en algún momento de la temporada se permita la asistencia a los partidos de un grupo limitado de aficionados, con todas las medidas pertinentes producto de la pandemia de COVID-19; pero el Heat aún no ha anunciado si permitirá su entrada para los primeros encuentros en esta “nueva normalidad”.