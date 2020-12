El Heat renuncia a Harden antes de hacer este miércoles su debut de temporada en Orlando

El astro del Heat Jimmy Butler (22) entra al aro ante la marca del estelar jugador de los Rockets James Harden (13), el 3 de noviembre del 2019 en el AmericanAirlines Arena. dsantiago@miamiherald.com

Este miércoles 22 de diciembre (7 p.m. TV: SUN y Radio Mambí) el Heat hará su debut de la temporada 2020-2021 enfrentándose al Magic en el Amway Center, de Orlando, sin tener que preocuparse por si viene o no viene el estelar James Harden.

Y es que el Heat ya no perseguirá más a Harden, quien de momento seguirá en los Rockets. El equipo de Miami renunció a continuar las conversaciones después de que Houston pidiera varias selecciones de primera ronda del draft que los campeones del Este ni tenían ni estaban dispuesto a dar.

El quinteto de la Capital del Sol en su momento pensó ofrecer algunos activos jóvenes de gran valor, como Tyler Herro, Duncan Robinson o Kendrick Nunn; además de jugadores veteranos con mayor salario, para compensar un poco el lo que gana Harden. Pero sin meter en el intercambio selecciones del draft las conversaciones con los Rockets no llegaron muy lejos.

De este modo el quinteto de la Capital del Sol solo está centrado en el juego de este miércoles ante Magic y en general en tener una buena campaña regular, para así no tener que desgastarse en los playoffs e intentar acceder de nuevo a las Finales de la NBA.

No será fácil su primer rival. Orlando tuvo un balance de 33-40 en la pasada temporada, terminando en el octavo puesto y para campaña que está a punto de comenzar tiene un equipo más fuerte, tras haber añadido a Cole Anthony en la selección número 15 del Draft.

No está nada claro el primer quinteto del entrenador Erik Spoelstra, pero seguro Aaron Gordon pondrá a prueba al delantero de poder que ponga el Heat y si es Bam Adebayo entonces será Nikola Vucevic quien le ponga a prueba. El mes pasado Adebayo firmó el contrato más rico en la historia del Heat por cinco años y $163 millones.

“El hecho de que tenga dinero no significa que me haya vuelto complaciente”, dijo Bam. “En todo caso, una vez que me pagan, pone un gran peso sobre mi espalda”.

Miami tuvo un extraordinario desempeño la temporada pasada cuando después de quedar quinto en su conferencia (44-29) eliminó a los Pacers 4-0, a los Bucks 4-2 y a los Celtics42 , para luego caer ante los Lakers 4-2 en las Finales, siendo el único equipo entre los cinco primeros en porcentaje en la pintura (58.0%, 3ro) y fuera de la pintura (52.0%,5to).

Los veteranos Jimmy Butler y Goran Dragic así como Adebayo fueron clave en este gesta, a los que sumaron los jóvenes Tyler Herro y Duncan Robinson. Esta temporada el Heat agregó a Avery Bradley y Maurice Harkless en lugar de Jae Crowder y Derrick Jones Jr. y escogieron en el Draft 2020 al centro Precious Achiuwa, quien puede resultar otro gran robo por parte de Pat Riley.

Spoelstra, tal vez el mejor entrenador de la liga, sorprendió con su rotación tanto en la temporada regular como en los playoffs y hay una enorme expectativa por ver este miércoles cuál será su cinco inicial.

El Heat, a pesar de que se le han caído algunos de sus posibles fichajes, espera con lo que tienen dar batalla y llegar lejos esta temporada y ver qué puede pescar el año que viene en la agencia libre donde tiene mucho dinero para escoger.

En la misma ya no estará Giannis Antetokoumpo, pero la buena noticia es que la estrella de los Clippers, Kawhi Leonard, ha dicho que tal vez la ‘mejor decisión’ que puede tomar es la de rechazar la opción de jugador. De este modo se convertiría en agente libre y podría interesarle venirse a Miami este mismo verano.