El Heat sabe que un triunfo ante los Pelicans es el mejor regalo que puede hacer el Día de Navidad

El delantero del Magic Aaron Gordon entra al aro entre los jugadores del Heat Tyler Herro (14) y Duncan Robinson (55), el 23 de diciembre de 2020 en el Amway Center, en Orlando. Getty Images

Tras el bochornoso debut en el Orlando, el Heat tiene la oportunidad de recuperarse, y hasta exhibirse en televisión nacional, este 25 de diciembre en el AmericanAirlines Arena cuando se enfrente a los Pelicans, en el primero de los cinco juegos del Día de Navidad.

Si bien no es bueno comenzar con el pie izquierdo una temporada, con una derrota 113-107, peor fue la imagen de equipo displicente como la que dio este miércoles ante el Magic, mucho menos después de haber quedado hace muy poco a las puertas del título de la NBA, con una gran demostración de basquetbol y de coraje.

Y eso fue lo que precisamente faltó en su regreso a la temporada. Para nada pareció el equipo que llegó a discutir el título y en el deporte la memoria es corta y el respeto se gana día a día en la cancha.

Por eso será tan importante el juego de Miami (0-1) ante New Orleans (1-0) este viernes 25 (12 p.m. TV: ESPN) y Radio Mambí, con José Pañeda y Joe Pujala), en su debut de temporada en el AAA.

Los Pelicans no son un rival fácil, ya lo demostraron en el primer juego de temporada precisamente en Miami, con jugadores de la talla de Zion Williamson, Brandon Ingram, Lonzo Ball, Eric Bledsoe y Steven Adams; por lo que el Heat tendrá que encender el botón “modo agresivo” para poder alzarse con el triunfo.

Es muy probable que el entrenador Erik Spoelstra repita la alineación con Maurice Harkless como delantero de poder, pese a que este no es ni Jae Crowder ni Shane Battier. En el primer juego Aaron Gordon se lo merendó.

Queda por ver aún si este experimento funciona, aunque por lo visto en el debut de Miami parece que muy pronto Spoelstra lo tendrá que remover. Igual podría probar en el quinteto abridor con Meyers Leonard, KZ Okpala, que no jugó pese a su buena pretemporada, o darle la oportunidad a Precious Achiuwa, quien lució muy bien en Orlando.

En este primer juego Spoelstra también dejó sin jugar a Avery Bradley, quien tiene mucho que aportar y repitió la fórmula con Goran Dragic como Sexto Hombre, poniendo a Tyler Herro como armador titular.

Dragic firmó un gran partido ante el Magic siendo el mejor del quinteto de la Capital del Sol, aunque Bam Adebayo y Jimmy Butler también se destacaron, mientras Herro y Duncan Robinson apenas cumplieron.

Tal vez el entrenador no tomó las mejores decisiones en su debut de temporada con las rotación, igualmente solo ha sido un juego y como se sabe los golpes enseñan. Se espera emtonces un cambio ante New Orleans por parte del equipo de Miami, con otra actitud y no la displicencia con que jugó en Orlando.

“Necesitábamos hacer canastas sencillas y jugadas fáciles, para ponernos en ritmo y sentirnos parte de la ofensiva”, dijo Spo. “Y luego que la defensiva y las segundas oportunidades no nos alejen del juego”.

Para ganar será clave que el Heat no tenga tantas pérdidas de balón (22), que su defensa esté a la altura que acostumbra, y no puede permitir más 117 puntos.

En esta Navidad el mejor regalo que puede dar este Heat es una victoria, para así demuestrar que no son campeones del Este por casualidad y que presentan de nuevo esta temporada su candidatura al título de la NBA.