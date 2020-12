Jugadores consagrados, grandes novatos, virtudes y debilidades. Radiografía del Heat

La llegada del Heat a las Finales de la NBA en la temporada pasada fue una sorpresa. Miami obtuvo su pase a esa instancia como el quinto sembrado de la Conferencia Este.

Pero el Heat definitivamente no sorprenderá a los equipos en esta campaña.

El club sudfloridano, que comenzó esta contienda 2020-21 con un revés ante el Magic de Orlando el 23 de diciembre, tiene a 13 jugadores que regresan y firmó a los agentes libres Avery Bradley y Moe Harkless en esta temporada baja. También seleccionó al novato Precious Achiuwa en la primera ronda del Draft el mes pasado.

Ahora se espera que el Heat compita nuevamente por la corona del Este en una conferencia de alto nivel que incluye un puñado de contendientes reales como los Bucks de Milwaukee, los Nets de Brooklyn, los Celtics de Boston Celtics, los 76ers de Filadelfia y los Raptors de Toronto.

Aquí hay un vistazo a la lista de 17 hombres del equipo de Miami.

PRECIOUS ACHIUWA

Edad: 21 años

Posición: Centro/delantero de poder

Qué esperar: Queda por ver si Achiuwa será una parte constante de una rotación de poder liderada por Bam Adebayo que ya cuenta con veteranos establecidos como el centro Kelly Olynyk y Meyers Leonard. Hay ciertamente hay algo de entusiasmo sobre lo que Achiuwa pueda ser en su temporada de novato y algunos jugadores del Heat ya han comparado su juego con el de Adebayo por la combinación de tamaño y figura atlética de Achiuwa que se traduce en versatilidad en ambos extremos de la cancha. La pregunta es: ¿Achiuwa jugará con regularidad dada la profundidad de Miami en esa posición o probará que el banco no es un lugar para él? La expectativa es que Achiuwa y Adebayo no jueguen muchos minutos juntos esta temporada ya que ambos anotan la mayor parte de sus puntos en la pintura.

BAM ADEBAYO

Edad: 23 años

Posición: centro/delantero de poder

Qué esperar: Después de firmar el contrato más lucrativo en la historia del Heat esta temporada baja, una extensión de contrato por cinco años y $163 millones que podría crecer hasta $195 millones, las expectativas en torno a Adebayo nunca han sido tan altas. Parece estar listo para cumplirlas al entrar en su cuarta temporada de la NBA. Se ha convertido en una de las estrellas jóvenes más importantes de la liga y fue a su primer Juego de Estrellas la temporada pasada. Adebayo es un elemento fijo en la alineación titular del Heat y es considerado uno de los mejores jugadores del equipo junto con Jimmy Butler. Podría dar un salto de calidad esta campaña si logra consistencia en su tiro desde el perímetro para complementar su impresionante habilidad para pasar el balón, su gran juego cerca del aro y su defensiva de élite.

AVERY BRADLEY

Edad: 30 años

Posición: escolta

Qué esperar: La defensa del perímetro fue una debilidad del Heat que los rivales intentaron aprovechar la temporada pasada. Bradley con certeza ayudará en esa área. Fue incluido en el primer equipo defensivo de la NBA en 2016 y en el segundo equipo en 2013. La estrella de los Trail Blazers de Portland, Damian Lillard, una vez llamó a Bradley el mejor defensor perimetral de la liga. Se espera que Bradley, quien se unió al Heat como agente libre esta temporada baja, sea una parte importante de la rotación de Miami por su gran defensa. Si bien Bradley probablemente venga desde el banco buscará colocarse en la delantera entre los escoltas en la carrera por un puesto de titular junto con Goran Dragic, Tyler Herro y Kendrick Nunn. También puede ayudar a abrir la cancha en la ofensiva pues tira para un 6.4 por ciento de efectividad en los disparos de tres puntos en su carrera de 10 años en la NBA.

JIMMY BUTLER

Edad: 31 años

Posición: Delantero pequeño

Qué esperar: Este perfil es simple. Butler es un talentoso atleta, invitado al Juego de las Estrellas, que es uno de los mejores basquetbolistas bidireccionales de la NBA. Se espera que vuelva a liderar al Heat en ambos extremos de la cancha junto a su compañero de equipo Bam Adebayo. Al entrar en su segunda temporada con Miami no hay duda de que volverá a tomar el protagonismo en la cancha con el equipo como hizo la pasada campaña cuando ayudó a a Miami a llegar a las Finales de la NBA. Butler es obviamente un elemento fijo en la alineación titular, pero será interesante ver en cuántos juegos participa luego de la reducida temporada baja y la gran carga de trabajo que tuvo durante los playoffs. No jugó en la pretemporada y el Heat probablemente le conceda algunos días libres para mantenerlo fresco para los playoffs después de un descanso tan corto.

GORAN DRAGIC

Edad: 34 años

Posición: escolta

Qué esperar: Dragic sigue siendo una de las mejores y más confiables opciones ofensivas del Heat por su capacidad para anotar desde el perímetro, en la pintura y cerca del aro. Promedió 20.9 puntos con un 45.2 por ciento de efectividad en los tiros de campo, con 4.2 rebotes y 4.7 asistencias en las primeras tres rondas de los playoffs la temporada pasada antes de sufrir un desgarre en la fascia plantar de su pie izquierdo, en el Juego 1 de las Finales de la NBA. El esloveno se recuperó de esa lesión en la temporada baja y ya está disponible para jugar. Dragic jugó como el sexto hombre del Heat durante la mayor parte de la pasada temporada y luego fue titular en los playoffs. Abrió como suplente en estos dos primeros partidos de la campaña ante el Magic y los Pelicans, pero el Heat confiará en él para ayudar a dirigir la ofensiva esta temporada. Debido a la reciente lesión en el pie, la corta temporada baja y su edad, no sería sorprendente ver que Miami tome un enfoque cauteloso con sus minutos de juego.

MOE HARKLESS

Edad: 27 años

Posición: delantero pequeño

Qué esperar: Fue una pretemporada difícil para Harkless quien cometió 11 faltas en 31 minutos y encestó 1 de 8 triples en los dos partidos de pretemporada del Heat. Pero fue titular en ambos encuentros y también en el debut de Miami ante el Magic de Orlando. La salida de Jae Crowder y Derrick Jones Jr. del equipo le abre la puerta para que satisfaga la necesidad de Miami de contar con un delantero versátil con atleticismo, velocidad y tamaño para cambiar a múltiples posiciones. Harkless, quien se unió al Heat como agente libre esta temporada baja, es conocido como un defensor superior al promedio que puede proteger múltiples posiciones. En la pasada campaña tuvo 16 juegos de robos múltiples y nueve partidos de bloqueos múltiples. Dispara para un 32.5 por ciento de efectividad en los tiros de tres puntos durante sus ocho años de carrera en la NBA.

UDONIS HASLEM

Edad: 40 años

Posición: delantero de poder

Qué esperar: Si bien no se espera que Haslem juegue mucho, retrasó su retiro para regresar a la temporada número 18 de la NBA y ayudar a liderar al Heat. Se ha desempeñado como capitán en las últimas 13 temporadas, el mandato más largo en la historia del equipo. Oriundo de Miami, es el máximo reboteador en la historia del club y se ubica entre los líderes de todos los tiempos de la franquicia en juegos jugados (segundo), minutos (segundo) y en intentos de tiro (quinto). Su presencia se siente más por estos en la cancha de práctica, en el banco y en el vestuario. Haslem ha jugado solo 191 minutos en 28 partidos desde el comienzo de la temporada 2017-18. Acumuló 44 minutos en cuatro partidos en la pasada temporada regular y no participó en los playoffs. Firmado como agente libre no reclutado en 2003, Haslem ha pasado toda su carrera en la NBA con el Heat.

TYLER HERRO

Edad: 20 años

Posición: escolta

Qué esperar: Las expectativas son altas para que Herro ingrese a su segunda temporada después de su histórica e impresionante carrera en los playoffs. Se unió a Magic Johnson como los únicos dos jugadores en la historia de la NBA en anotar 37 puntos o más en un partido de postemporada a los 20 años o menos, y también se convirtió en el sexto novato en la historia de la liga en anotar más de 300 puntos en los playoffs. Con la combinación de Herro de tirar desde el perímetro y su capacidad de crear juego para sí mismo y para los demás con su gran dominio del balón, ya es uno de los jugadores ofensivos más hábiles del Heat. La defensa no es su fortaleza y los oponentes buscarán sacar ventaja de eso, pero él también está trabajando duro para mejorar ese aspecto. Herro será un jugador importante para el Heat esta temporada, pero aún está por determinarse si será utilizado principalmente como titular o como sexto hombre.

ANDRE IGUODALA

Edad: 36 años

Posición: delantero pequeño

Qué esperar: Es posible que Iguodala no sea el jugador que era cuando fue nombrado MVP de las Finales de la NBA en 2015, pero aún se proyecta que será una parte importante de la rotación de banco del Heat esta temporada. Su versatilidad defensiva, su habilidad para facilitar el juego y lanzar triples desde la esquina de la cancha serán aprovechadas por el Heat viniendo desde el banco, especialmente después de las salidas de Jae Crowder y Derrick Jones Jr. Iguodala, quien fue canjeado al Heat a mediados de la temporada pasada, promedió 3.8 puntos mientras que tiraba para un 35.9 por ciento de efectividad en triples, con 2.6 rebotes y 1.5 asistencias en los pasados playoffs. El Heat contará con Iguodala para jugar minutos más importantes esta temporada.

MEYERS LEONARD

Edad: 28 años

Posición: centro

Qué esperar: Es difícil saber qué esperar de Leonard, quien volvió a firmar con Miami como agente libre esta temporada baja, hasta que se sepa exactamente qué papel desempeñará. Jugó dos roles muy diferentes en su primera temporada con el Heat. Antes de que la NBA suspendiera la liga en marzo pasado, Leonard fue titular en los los primeros 49 juegos en una de las alineaciones de cinco hombres más efectivas de la liga. Luego se perdió los 16 juegos finales antes del cierre de la liga por un esguince en el tobillo izquierdo y no estuvo en la alineación regular cuando la temporada se reanudó en agosto. El jugador de 7 pies participó en solo 31 minutos en tres de los 21 partidos de Miami en la postemporada. Pero con Leonard ahora recuperado de su lesión en el tobillo, la creencia es que tendrá un lugar fijo en la rotación del Heat esta temporada, ya sea desde el banco o como títular como lo hizo en el segundo juego ante los Pelicans. Su habilidad de comunicación en la defensa, la capacidad de abrir la cancha con sus disparos de tres puntos y su efectividad en hacer las pequeñas cosas que no aparecen en las estadísticas diarias del juego son sus virtudes más preciadas.

KENDRICK NUNN

Edad: 25 años

Posición: escolta

Qué esperar: al igual que Meyers Leonard, Nunn fue utilizado por el Heat en dos roles muy diferentes la temporada pasada. Promedió 15.3 puntos y fue titular en sus 67 apariciones en la temporada regular. Integró el equipo Todos Estrellas de los novatos y finalizó segundo en la votación para el premio Novato del Año de la NBA. Pero el papel de Nunn se redujo una vez que la campaña se trasladó a la burbuja de Walt Disney World en Orlando. Pasó a salir del banco y no estuvo en parte de los playoffs. Promedió 6.1 puntos con un 39.1 por ciento de efectividad en los tiros de campo en 15 juegos de postemporada. ¿Volverá Nunn a un papel titular en este temporada? Probablemente no, con Goran Dragic o Tyler Herro probablemente ocupando ese lugar. Y después de la incorporación del veterano escolta Avery Bradley, su tiempo de juego no está garantizado, incluso después de su impresionante temporada de novato.

KZ OKPALA

Edad: 21 años

Posición: delantero pequeño

Qué esperar: Okpala es uno de los jugadores más intrigantes en la lista del Heat. Como novato la temporada pasada, Okpala participó en solo 26 minutos en cinco partidos de la campaña regular, pues la mayor parte de su tiempo de juego fue en la liga de desarrollo. Pero ahora impresionó en la pretemporada donde mostró su potencial en ambos extremos de la cancha con una actuación reveladora de 24 puntos, con seis triples en 10 intentos, en el partido final ante los Raptors. Pero es su impresionante versatilidad defensiva como delantero pequeño de 6’8 y 215 libras lo que probablemente le hará ganar tiempo de juego esta temporada. Okpala compite con Moe Harkless y Andre Iguodala por minutos de juego y puede ayudar a completar algunas de las alineaciones más pequeñas y atléticas del Heat.

KELLY OLYNYK

Edad: 29 años

Posición: centro

Qué esperar: en lo que respecta a la importancia del papel que jugará Olynyk esta temporada, la respuesta aún está por determinar. A lo largo de sus primeras tres temporadas con el Heat, Olynyk ha entrado y salido de la alineación titular y los minutos han sido impredecibles. Promedió 19.4 minutos, el mínimo de su carrera, la temporada pasada después de promediar 23.4 minutos, el máximo de su carrera, en su primera temporada con Miami en 2017-18. Pero el conjunto de habilidades de Olynyk como un gran jugador de tres puntos que también es un pasador por encima del promedio para su posición es definitivamente útil, y es probable que vuelva a formar parte de la rotación del Heat. Es importante tener en cuenta que Olynyk ha tenido éxito jugando junto a Bam Adebayo en el pasado, y el dúo registró un impresionante más / menos de más-214 en las últimas tres temporadas. Eso debería ayudar a Olynyk a defender el tiempo de juego como parte de una rotación de poder abarrotada.

DUNCAN ROBINSON

Edad: 26 años

Posición: delantero pequeño

Qué esperar: Al iniciar la temporada pasada no había garantía de que Robinson fuera siquiera parte de la rotación del Heat. Esta campaña se proyecta que será un abridor fijo y uno de los jugadores más importantes en la plantilla de Miami por su respetado tiros de tres puntos. Robinson, quien no fue seleccionado en el Draft en 2018, se convirtió en la pasada temporada en el segundo jugador en la historia de la liga en terminar con 270 triples o más al tiempo que disparaba para un excelente 44 por ciento de efectividad desde el perímetro. ¿El otro jugador que lo hizo? Stephen Curry, de Golden State. La defensa todavía es un tarea pendiente para Robinson, pero podría decirse que es el jugador ofensivo más importante del Heat por el espacio que crea su tiro para Bam Adebayo y Jimmy Butler.

CHRIS SILVA

Edad: 24 años

Posición: delantero de poder/centro

Qué esperar: No se espera que Silva juegue muchos minutos esta temporada a menos que la plantilla del Heat esté escasa de personal por lesiones o pruebas positivas de COVID-19. La lista de Miami es demasiado profunda. Pero su esfuerzo y atleticismo en la defensa es lo que lo hace destacar. Todavía está trabajando para convertirse en un jugador más completo. Se metió en problemas de faltas con demasiada frecuencia como novato la temporada pasada y su juego ofensivo aún necesita pulirse. Pero Silva es otro prospecto no reclutado que Miami quería tener y el equipo tendrá otro año para impulsar su desarrollo esta temporada, salvo un intercambio.

MAX STRUS

Edad: 24 años

Posición: delantero pequeño/escolta

Qué esperar: Strus se ganó el puesto final en la lista del Heat, una oportunidad de un contrato de dos vías, con su impresionante juego en las prácticas y en la pretemporada. Anotó 22 puntos, con seis triples en ocho intentos, en el partido final ante los Raptors. Si bien Miami trabajará para desarrollarlo en otras partes de su juego, su capacidad para realizar tiros desde el perímetro consistentemente es lo que intriga al Heat. No se espera que tenga mucho tiempo de juego en esta temporada. Pero en lugar de limitarse a pasar hasta 45 días con sus equipos, los jugadores de dos vías podrán practicar con el club durante toda la temporada y estar activos hasta en 50 de los 72 juegos del calendario.

GABE VINCENT

Edad: 24 años

Posición: escolta

Qué esperar: La disponibilidad de Vincent se mantiene en duda porque se encuentra en las últimas etapas de su recuperación de una lesión en su rodilla derecha. Pero al Heat le gustó Vincent lo suficiente como para traerlo de vuelta con un contrato de dos vías después de firmarlo con ese mismo mecanismo a mediados de la temporada pasada. El potencial ofensivo de Vincent es lo que intriga a Miami, pues es un escolta de 6’3 que tira con acierto los triples, que organiza bien el juego y crea una ofensiva para él y los demás con su dominio del balón. Al igual que Strus, Vincent estará mucho con el Heat por las reglas de contrato de dos vías de esta temporada. Pero no se espera un tiempo de juego prolongado para él.