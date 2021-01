El Heat cae dramáticamente ante los Celtics en un final increíble en el AAA

El jugador del Heat Jimmy Butler (22) conduce la pelota ante la marca de Marcus Smart, de los Celtics de Boston, en el partido celebrado el 6 de enero de 2021 en Miami. dsantiago@miamiherald.com

Un rebote ofensivo del novato Payton Pritchard a falta de menos de un segundo le dio un dramático triunfo a los Celtics 107-105 ante el Heat, este 6 de enero en el American Airlines Arena.

Fue una pena que el equipo de Miami al final no se llevara el regalo de Reyes después de borrar en el último minuto una desventaja de 10 puntos con un triple de Goran Dragic faltando 13 segundos que empató el juego, tras dos triples y un tiro libre de Duncan Robinson,

En verdad fue un juegazo que pudo ganar cualquiera con un cuarto parcial muy disputado tras otros tres de altas y bajas.

El Heat en este inicio de temporada está teniendo dos modos. Uno relajado, divertido,con fantasía, como de pretemporada. El otro el serio, el agresivo, el fuerte, el eficaz, el de las Finales. La pena es que a veces aprieta el botón equivocado y entonces le toca sufrir.

El quinteto de la Capital del Sol finalmente consiguió ajustarse en defensa y algunos triples le cayeron, pero esta vez no supo cerrar, permitiendo un rebote ofensivo que le sentenció.

Jimmy Butler volvió a ser Jimmy Butler y terminó con 26 puntos, ocho rebotes, tres asistencias y tres tapones.

Robinson con cinco triples se marchó con 16 puntos, siendo clave en el arreón final.

Bam Adebayo volvió a estar inmenso, rozando el triple doble con 15 puntos, ocho rebotes y 10 asistencias, además de dos tapones,.

Dragic sigue demostrando que la edad es un número y se marchó con 14 puntos.

Kelly Olynyk, aunque no cerró el juego, volvió a dar razones para ser el titular del puesto con 11 puntos y cinco rebotes.

Por los Celtics destacaron Jayson Tatum con 27 puntos, Jaylen Brown con 21 y Daniel Theis con 13.

Juego

La primera mitad terminó favorable a Boston 53-45, en dos cuartos muy parecidos en los que tomó una amplia ventaja para luego perderla.

El primero fue para los Celtics 34-26, un resultado corto después de haber estado arriba por 12 puntos de ventaja, apoyándose en nueve puntos de Brown y ocho de Tatum. Los jugadores de Miami se repartieron un poco más los puntos y supo recortar parte de la ventaja en la segunda parte del parcial.

El segundo fue una pelea de perros con una mitad de parcial para cada equipo, en la que Boston llegó a tener una ventaja de 17 puntos. Al final el cuarto terminó empatado 19-19 para así irse a descansar con la misma ventaja de ocho puntos favorable a los Celtics.

El Heat encendió la caldera al regreso de los vestuarios y apoyándose en Butler en poco más de cuatro minutos le dio la vuelta al marcador, poniéndose delante por primera vez en el juego. Luego vino un feroz intercambio de canastas terminando el parcial igualados 80-80.

La primera mitad del último parcial fue muy disputada casi siempre con Miami delante en el marcador por la mínima. Faltando cuatro minutos se empató el juego a 95 y luego dos canastas de Theis, más triples de Tatum y Brown dieron 10 de ventaja a los Celtics con 1:17’ por jugar.

El Heat reaccionó y empató, pero luego se le escapó el juego.

Antes de comenzar el encuentroambos equipos estuvieron reunidos en sus respectivos vestuarios hablando de los sucesos de Washington y entraron tarde a la cancha para hacer el calentamiento, haciendo pensar que no iban a salir a jugar.

En la conferencia de prensa previa de Erik Spoelstra no se habló de otra cosa

“Son imágenes realmente inquietantes. Todos hemos estado hablando de ello durante las últimas horas. No hablamos de ello formalmente como grupo, pero todos están hablando de ello. La televisión está encendida en la sala de entrenamiento y en todas las oficinas. No podemos creer lo que estamos viendo”.

“Ha sido solo una serie de eventos difíciles. Incluso con el fallo de Jacob Blake fue realmente desalentador. Toda nuestra industria cerró en Orlando durante tres días pensando que esta sería una oportunidad para algunos cambios. Es realmente descorazonador ver ese veredicto. Es realmente decepcionante”.

Sobre si existe la expectativa de que los jugadores actúen esta noche como arrodillarse o no jugar.

“No estoy seguro. No hemos tenido la oportunidad de discutirlo. Estamos totalmente detrás del

jugadores. Lo que sea que elegimos hacer. No se habló de no jugar esta noche. No que yo sepa”.

Al final todos, menos Meyers Leonard se arrodillaron durante el himno y al final se jugó, por cierto, un gran partido.