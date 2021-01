Los jóvenes del Heat necesian demostrar ante los Wizards que saben jugar con fundamento

Los jugadores del Heat Duncan Robinson (55) y Bam Adebayo (13) hacen una jugada en el juego ante los Celtics el 6 de enero de 2021 en el AmericanAirlines Arena. dsantiago@miamiherald.com

En el Heat los jóvenes valores se han convertido en piezas clave para alcanzar el éxito. Ahí está el caso de Bam Adebayo, Duncan Robinson, Tyler Herro y ahora el novato Precious Achiuwa.

Y en menor medida están Kendrick Nunn y KZ Okpala y Chris Silva. Medio equipo, para ayudar a los veteranos Jimmy Butler, Goran Dragic, Kelly Olynyk, Andre Iguodala y Avery Bradley principalmente, ya que Meyers Leonard, Mo Harklees y sobre todo Udonis Haslem tienen menos peso específico en la cancha.

Pero resulta que algunos de estos jóvenes le está costando jugar con fundamento, principalmente en los juegos cerrados en este inicio de temporada, dando por descontado la inconsistencia propia de la edad.

Adebayo está siendo el mejor a pesar de que a veces comete errores infantiles, forzando demasiado, a veces el tiro, el cual pretende mejorar, y otras con los pases, provocando más “turnovers” de la cuenta. Tiene que elegir mejor cuando hacer eso y a su vez preocuparse más por situarse correctamente para tomar más rebotes.

Robinson ha mejorado, está tirando bien y defiende mejor, pero muchas veces es flojo en defensa y el Heat necesita que sea más agresivo en ambos lados de la cancha. Sus triples están fuera de toda duda.

En el juego ante los Celtics, Robinson encestó cinco canastas de tres puntos con las que se convirtió en el jugador de la NBA que ha necesitado menos juegos (95) para llegar a los 300 triples, superando a Luka Doncic (117) y Damian Lillard (117).

Otro joven con talento que tiene que mejorar es Herro, quien tiene destellos de gran jugador, pero está más preocupado en correr que en mejorar su tiro. De hecho ha perdido cierta confianza en los triples y eso hace que tenga que buscar otras variantes a la desesperada.

Tampoco ha empeorado. Herro está anotando prácticamente los mismos puntos que la pasada temporada como novato, pese a ser titular y tener más minutos. En la presente está promediando 13.4 puntos (5.3 en triples), mientras que en la pasada tuvo una media de 13.5 puntos (5.4 en triples).

A Achiuwa se le perdona casi todo por ser novato. Es un jugador con grandes condiciones físicas, pero tiene que aprender a asentarse en la cancha sin perder su energía y tratar de subsanar esos lapsos defensivos dentro de la pintura.

En general tienen que dejar de intentar jugadas de fantasía y dedicarse a anotar de la manera más simple posible y luego defender acorde a la Cultura del Heat. Tiene que tomarse cada juego más en serio, tal como hacen Butler, Dragic e Iguodala; además de Bradley, un recién llegado que ha encaja perfectamente en el sistema del Heat.

El quinteto de la Capital del Sol cayó ante los Celtics y Butler hizo autocrítica.

“No hay excusas para no jugar duro, no terminar posesiones. No estamos jugando el tipo de basquetbol que decimos que somos, la cultura que decimos que tenemos”, dijo Jimmy. “No estamos haciendo eso. Nadie. Ni yo, ni Bam, nadie. Tenemos que volver a hacerlo”.

Este sábado, 9 de enero, los jóvenes tienen la oportunidad de comenzar a cambiar esta percepción cuando el equipo de Miami enfrente (7 p.m. TV: SUN y Radio Mambí) a los Wizards en el primero de los cuatro juegos de una dura gira por el Este.

Los Wizards (2-6) no han empezado bien, pero tienen a dos grandes jugadores como Bradley Beal y Russell Westbrook quienes pueden complicarle la vida.

El Heat (3-4) le devuelve el domingo la visita a los Celtics y martes y jueves enfrenta a los Sixers.

Por otra parte, la franquicia comunicó que el Sioux Falls Skyforce, su filial de la NBA G League, no participará en la próxima temporada de un solo sitio, cerca de Orlando.