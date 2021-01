Algunos creen que es un simple tirador, pero este jugador del Heat tiene luz de una gran estrella

Si algo ha llamado la atención en este inicio ofensivo de Tyler Herro ha sido su ineficiencia en los tiros de tres puntos donde el escolta de segundo año de Miami lanza para un 28.6 por ciento de efectividad.

Pero Herro sigue demostrando que hay más en su juego ofensivo que solo disparar desde fuera del perímetro.

El sábado en el triunfo 128-124 ante los Wizards en Washington, Herro acertó 2 de los 7 triples que intentó, pero anotó 31 puntos, el mayor rendimiento en su joven carrera. Encestó 12 de los 20 que realizó y terminó con nueve rebotes y dos asistencias.

Herro está lanzando ahora con mucha eficiencia dentro del área restringida y acumula un 64 por ciento de efectividad (39-25) en los tiros de la pintura en los primeros ocho juegos del Heat en la temporada.

“Tyler es más que un simple jugador que tiene la pelota y tira al aro’’, expresó el entrenador Erik Spoelstra.

“Es muy bueno en el regate. Esto es algo en lo que trabaja todos los días y no solo se enfoca en eso. Hace las lecturas sobre cuál es el esquema de juego del rival y explota su lado débil. Lo realiza en diferentes coberturas según con quién esté jugando. Creo que está creciendo a pasos agigantados en eso. Eso demuestra que no es un simple tirador’’.

Spoelstra valora la actuación ofensiva de Herro quien promedia 15.6 puntos en los ocho partidos celebrados en este inicio de campaña. Su categoría en el ataque se demostró en los pasados playoffs donde con 20 años y en su estreno como novato y tuvo un average de 16 cartones.

“Tyler ha estado creciendo en muchas áreas. Es una pena que la gente solo crea que es un gran tirador y por allí lo juzgan para ver si está dando un gran salto. Ha realizado importantes avances en su defensa. Lo pusimos a marcar a Brandon Ingram un juego y luego a Jayson Tatum en otro. Eso te muestra lo lejos que ha llegado a la defensiva. Tuvo 15 rebotes en un juego. Hace mejores lecturas en diferentes coberturas donde no solo realiza un disparo, sino que reparte juego para sus compañeros. Creo que su juego está creciendo’’..

Herro se adapta a un rol de titular a tiempo completo después de iniciar solo ocho encuentros en la pasada campaña en su estreno en la NBA.

“Trato de superarme cada día’’, señaló Herro.

“Algunas noches trato de tirar y repartir el juego y en otras son más agresivo. No todas las noches serán iguales. Este equipo tiene una plantilla muy profunda y cualquiera puede anotar. No estoy realmente preocupado por mis números. Solo trato de salir y jugar bien’’.

El Heat se enfrenta esta noche a los Celtics en Boston y sabe que no se puede permitir las libertades ofensivas que le dieron a los Wizards, quienes anotaron 71 puntos con un 55.8 por ciento en los tiros en la primera mitad, a pesar de perder a sus dos mejores anotadores: Bradley Beal y Russell Westbrook.

“Creo que a veces nos hacemos los tontos”, aseguró Jimmy Butler cuando se le preguntó sobre las pausas defensivas del Heat.

“Como si no supiéramos cuáles son las fortalezas de los muchachos. No podemos ser tontos, perezosos y no prestar atención. Cualquiera que sea el caso, debemos ser mejores. No es cosa de un solo solo jugador. Todo el mundo tiene que responder’’.