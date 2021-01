¿Por qué el Heat ha preferido que Tyler Herro no juegue contra los Nets y lo ha enviado a casa?

El escolta del Heat Tyler Herro (14) entra a la canasta contra los jugadores de los Celtics Daniel Theis (27) Jayson Tatum (0) y Jaylen Brown (7) en el AmericanAirlines Arena el miércoles 6 de enero de 2021. dsantiago@miamiherald.com

El fantasma de las lesiones es sin duda el peor enemigo que puede tener un equipo para lograr su objetivo. Quien sabe lo que hubiese pasado en las pasadas Finales de la NBA si el Heat hubiese podido contar al cien por ciento con Bam Adebayo y Goran Dragic.

Esta temporada este mismo fantasma ha vuelto a golpear al equipo de Miami y aunque se diga que no hay excusas es obvio que ha afectado su rendimiento.

Si bien ha sido duro no poder contar con su estrella Jimmy Butler en ocho de sus 14 juegos, no lo es menos tampoco haber podido contar en los últimos encuentros con su estrella emergente Tyler Herro.

Herro con una contractura en el cuello no ha podido jugar los dos partidos contra los Pistons ni los otros dos juegos contra los Raptors, en los que el Heat (6-8) consiguió un balance de 2-2 tras caer este viernes en Tampa ante el equipo de Toronto.

Lo peor es que Herro tras entrenar el jueves continuó con las molestias por lo que el equipo tomó la decisión de enviarlo a casa, perdiéndose así los dos encuentros ante los Nets en Brooklyn, el primero este sábado y el segundo el próximo lunes (7:30 p.m.).

El escolta de segundo año fue la estrella sorpresa de la burbuja de Orlando en su primera temporada, lo cual le valió para ganarse la titularidad en la presente y depositar sobre sus hombres grandes esperanzas.

En los 10 juegos en los que participó, Herro promedió 17.6 puntos, 6.6 rebotes y 3.8 asistencias, siendo muchas veces el mejor hombre sobre la cancha.

Pero el 12 de enero, el Heat se vio obligado a correr con tan solo ocho jugadores ante los 76ers en Filadelfia debido a pruebas positivas de COVID-19 y rastreo de contactos dentro de la organización de Miami dejó fuera al resto y Herro tuvo que soportar la mayor parte del peso en causa perdida, porque el quinteto de la Capital del Sol perdió los dos juegos..

El entrenador del Heat Erik Spoelstra insinuó que la carga adicional de trabajo jugó un papel fundamental en su lesión de cuello. Ahora visto en perspectiva fue un disparate haber jugado.

“No se sabe con certeza si es por esta razón que Tyler se perdió estos juegos”, dijo Spoelstra. “Pero definitivamente no ayudó que tuviera que jugar y jugar tantos minutos. No teníamos a nadie más en ese momento. Si no jugaba, entonces hubiéramos tenido siete”.

Igualmente parece ser algo más serio que una simple tensión, porque con tratamiento y todo se perderá una semana con una lesión que usualmente no tarda tanto en recuperarse.

Pero de cualquier modo el Heat hace muy cuidando al máximo a uno de sus grandes activos en estos momentos en que todavía no se juega nada.

Igual se espera que pronto ambos reaparezcan y el Heat vuelva a ser ese equipo duro de pelar y consiga elevarse de facto a los primeros puestos de la Conferencia Este.

De momento necesita que el resto de un paso adelante, principalmente Adebayo, Dragic y Duncan Robinson y que Kendrick Nunn mantenga eficacia anotadora y la consistencia de los últimos partidos.