El regreso de Jimmy Butler el Heat lo traduce en victoria

No hay ninguna duda. Regresó Jimmy Butler y el Heat se volvió a encontar con la senda de la victoria este sábado ante su público en el American Airlines Arena. on el delanrtero el equiipo es otro.

No fue fácil el quinteto de Miami tuvo que apelar a la épica y a dos puntos Butler, siete en los segundos finales para alzarse con el triunfo 105-104 ante unos Kings duros de pelar.

De este modo el Heat rompe su racha negativa y ahora tiene 7-12 se encamina par ascender en l;a tabla de posiciones.

“Es un comienzo. Solo tenemos que seguir avanzando y eso tiene que ser tan importante, haciendo simplemente lo que sea necesario. Esa es la palabra clave esta noche”, dijo el entrenador del Heat Erik Spoelstra. “Todos tenían que dar más. Nuestro espíritu se ha elevado en los últimos tres juegos. No se tradujo en victorias hasta esta noche, pero se puede sentir. Esto se siente diferente de lo que se sentía hace dos semanas“.

Nuevamente la defensa de Miami volvió a sacar la cary la sola presencia de Butler convirtió al quintero de la Capital del Sol en un equipo diferente, competitivo, con sangre, con garra y eso fue clave en el triunfo.

Butler completó un gran partido, en su regreso a la NBA cumpliendo los protocolos del COVID-19, siendo el alma del Heart con 30 puntos, siete rebotes y ocho asistencias en 34 minutos.

“Simplemente no se puede poner en un analísis moderno la voluntad de Jimmy de ganar. Fue un ejemplo de “él no nos iba a dejar perder, no importa lo que hiciera falta”, dijo Spoelstra. “Hizo una jugada defensiva en al final, solo para asegurarse de que su rival no estuviera desmarcado allí. Esa es la voluntad de hierro de un ganador “.

Bam Adebayo volvió a mostrar su excelente regularidad con 18 puntos, 13 rebotes y cuatro asistencias.

Tyler Herro se unió a la avanzada de Mi ami con unos buenos 15 puntos.

Duncan Robinson encestó cuatro de sus ocho triple spara terminar con 14 puntos.

Kelly Olynyk esta anoche vino del banco, pero fue uno de los mejores con 11 puntos (tres triples) y el mejor diferencial del equipo com +14.

Por los Kings destacaron De’Aaron Fox con 30 puntos, Buddy Hield con 18, Marvin Bagley con 17, Harrionson Barnes con 11 y Tyrese Haliburton con 10.

Juego

Los Kings salieron como un rayo y se llevaron el primer cuarto 35-24, gracias a los siete triples, tres triples de Hield y que al Heat apenas le entraron tres.

Pero en el segundo todo cambió. Miami se recompuso y con 14 puntos de Butler se llevó el cuarto 33-24 para irse a descansar a solo dos puntos de su rival.

En el tercero el Heat mantuvo su buen paso y tras imponerse 27-18 con una fantástica defensa terminó el parcial arriba en el marcador 54-77.

Los Kings se impusieron en el decisivo cuarto parcial 37-21, e incluso lograron voltear brevemente el marcador pero no les alcanzó y Miami se llevó por dos puntos un importante triunfo.