El Heat viaja a Nueva York sin uno de sus ases esperando repetir su actuación del último partido

Después de la convincente demostración del Heat este viernes en el American Airlines Arena, derrotando a los Wizards 122-95, le llega el turno a la consistencia.

Este domingo temprano (1 p.m. TV: SUN y Radio Mambí) el equipo de Miami visita Nueva York para enfrentarse a los Knicks y demostrar que su buen juego ante Washington no fue flor de un día.

No será fácil para el Heat que con 8-14 ocupan la 13ra plaza de la Conferencia Este. Los Knicks están jugando muy bien en esta temporada y con 11-13 ocupan la sexta plaza en la misma conferencia a 3.5 de diferencia de Miami, los mismos que les separan de la zona de playoffs.

Todo pasa porque el quinteto de la Capital del Sol repita su actuación del último partido, donde pareció estar en modo playoffs y no como los encuentros anteriores.

“Podrías vernos comprometidos a intentar sacar el balón de las manos de Bradley Beal, pero también protegiendo la pintura y llegando a los tres”, dijo el entrenador del Heat Erik Spoelstra. “No es fácil. Tienes que quemar un poco de calorías para hacerlo de manera más consistente. Lo que necesitamos más que nada, necesitamos tiempo juntos”.

La mala noticia es que Goran Dragic, quien fue movido a armador titular ante los Wizards, se lesionó un tobillo y no va a jugar el domingo, esperando que el martes pueda reaparecer en Miami ante el mismo equipo de Nueva York.

“Ocurrió en defensa. Estaba tratando de contener a Westbrook y simplemente me torcí el tobillo”, comentó Dragic tras la victoria del viernes. “Está hinchado y me duele ahora mismo. No sé qué tan malo es. Veremos mañana”

Pero Dragic el sábado fue listado como “fuera” y no viajó con el equipo, quedándose en Miami bajo los cuidados del personal médico del Heat.

De modo que es muy probable que Tyler Herro o Kendrick Nunn, quienes ya tienen experiencia como titulares, le reemplacen en el quinteto inicial. Ambos estuvieron muy bien ante los Wizards este viernes y fueron clave en el triunfo.

Nunn entró en la rotación por el lesionado Avery Bradley y fue el mejor del Heat con 25 puntos.

“Tiene un gran carácter competitivo y realmente trabaja entre bastidores”, indicó Spoelstra. “Está aquí tres horas antes de la práctica todos los días dedicando tiempo. Es una gran chispa ofensiva desde el banquillo “

Igualmente Spoestra reconoció que Herro, en su nuevo papel de Sexto Hombre, estuvo al gran nivel .

“Su defensa fue buena esta noche y ofensivamente necesitamos su conjunto de habilidades”, señaló Spo. “Ha estado jugando bien. Ha progresado mucho esta temporada en ambos extremos de la cancha. Va a jugar minutos significativos independientemente”.

Los mejores jugadores del Heat Bam Adebayo y Jimmy Butler jugaron más tiempo juntos el viernes y el equipo lo agradeció siendo clave en la victoria. Adebayo terminó con 21 puntos y Butler con 14, rozando el triple doble.

“Tenemos que seguir jugando de la manera correcta, sabiendo que todo saldrá bien” declaró Butler”. Tenemos que empezar a encadenar triunfos y no podemos preocuparnos por las pérdidas que tenemos y asegurarnos de que todo comience ahora a avanzar y empezar a acumular estas victorias”.