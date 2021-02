Con la sangre en el ojo, el Heat busca redimirse ante los Warriors de Stephen Curry

Casi sin tiempo para recuperarse de otra durísima caída, la de este lunes 125-118 ante los Clippers, el Heat se prepara para enfrentar este miércoles 17 ( 10 p.m. TV: ESPN y Radio Mambí) a los Warriors de Golden State en el Chase Center, con la idea de emparejar la gira y mantenerse en la pelea por los puestos de playoffs.

La derrota de este 15 de febrero en el Staples Centers fue si se quiere más frustrante porque el equipo de Los Ángeles jugó sin sus dos estrellas y sin cuatro de sus titulares en total, y aún así permitió 125 puntos a un quinteto plagado de suplentes, lo cual indica claramente la mala actuación de su defensa.

Después de la derrota en Utah Jimmy Butler invitó a sus compañeros de equipo a observar el video, pero al parecer estos se quedaron dormidos, porque los errores en defensa se repitieron durante toda la noche.

Y ahí el entrenador Erik Spoelstra tiene gran parte de responsabilidad al mantener en la cancha más de lo debido a jugadores que están aportando muy poco en este importante aspecto del juego.

Quién entiende que Kelly Olynyk cerrara el juego cuando el centro Ivica Zubac lo estaba matando en la pintura en el último cuarto.

En el basquetbol un jugador debe ser tan bueno en defensa como en ataque y Tyler Herro, Duncan Robinson, Kendrick Nunn y propio Olynyk no lo son, los cuatros son jugadores importantes en ataque, pero si ellos no mejoran su defensa de modo ostensible, este Heat no puede aspirar a nada.

Una parte es por su actitud, la otra por un sistema que al menos en este último encuentro no ha sido nada eficiente, permitiendo que le anotaran un 46 por ciento de triples y eso solo ocurre cuando el rival tira desmarcado.

Y si bien la ofensiva de Miami fue buena, al final no sirvió de nada. El Heat anotó 70 puntos en la pintura que contrarrestaron el chorro de triples que falló (8-36). Miami entró en el último cuarto a un solo punto de los Clippers, pero estos ganaron el decisivo parcial 33-27.

Fue una pena que se perdiera con Jimmy Butler poniendo su tercer triple doble en una semana con 30 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias. Con otro doble-doble de Bam Adebayo con 27 cartones y 12 rebotes, más siete asistencias; además de las 27 unidades de Herro. La defensa, su supuesto punto fuerte, echó por tierra todo el trabajo.

“No protegimos la pintura, no rotamos, no les sacamos de la línea para que fallaran”, dijo Butler. “Ellos se sintieron cómodos durante todo el partido. “Obtuvieron lo que querían en el lado ofensivo. No merecimos ganar”.

Con esta derrota el Heat está en el 10mo puesto del Este con 11-16 y en este viaje de siete juegos en la carretera tiene marca de 1-2. De ganarle a Golden State se emparejaría la gira 2-2 y con 12-16 podrían subir al octavo puesto si los Raptors (12-15 ) pierden ante los Bucks y los Bulls (9no con 11-15) ante los Hornets (13-15).

Pero para ganarle a los Warriors hay que frenar a un Stephen Curry que está encendido, tanto que en los últimos cuatro juegos promedia 35.5 puntos por juego, con un 51.2 por ciento en triples, y en el último partido ante los Cavaliers anotó 36 puntos (63.6% en triples).

“Ha sido un desafío y se ve. Cuando no es la ofensiva es la defensa”, comentó Herro. “Todavía estamos trabajando para jugar realmente 48 minutos completos en ambos extremos y tenemos que resolverlo“.

Y es que el basquetbol siempre te da la revancha. Ante los Warriors este miércoles el Heat tiene una nueva oportunidad.