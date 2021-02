Después de los visto ante los Warriors, este Heat no se merece jugar los playoffs

Vergüenza es lo que le debe dar al Heat haber perdido este miércoles 18 de febrero del modo que lo hizo, un juego que tenía ganado ante los Warriors en el Chase Center.

El equipo de Miami necesitaba el triunfo para mantenerse cerca de la zona de playoffs y Golden State no tenía cómo proteger la pintura al tener fuera a Draymond Green (tobillo), James Wiseman (muñeca) y Kevon Looney (tobillo).

Pero el entrenador del Heat no se dio cuenta de ello y a los jugadores poco le importó ganar o perder, pues no se tomaron un balón en serio y solo jugaron para divertirse. De lo contrario no se explica la comedia de errores infantiles que se sucedieron en el último cuarto y como Erik Spoelstra no puso a sus hombres grandes para cerrar el juego.

El resultado no podía ser otro que el triunfo de los Warriors 120-112 en tiempo extra ante un pálido equipo de Miami, que con balance de 11-17 baja al puesto 11 de la Conferencia Este y con 1-3 en este viaje por carretera.

Y es que Heat llegó a estar ganando 96-81 en el cuarto parcial, pero le faltó mucho fundamento. Cuando vean el video lo podrán comprobar.

De nada valió el triple doble de Jimmy Butler de 13 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias con cinco costosas pérdidas del balón con un diferencial de -5. O los 24 puntos de Bam Adebayo que si bien refleja lo sobrado que está, su diferencial de -20 dice claramente su poca seriedad en el juego.

Kendrick Nunn con 19 puntos estaba teniendo una gran noche ante Stephen Curry, pero al final lo dejaron solo ante un tirador letal. Curry con sus tres triples al final del juego llegó a 23 puntos y fue decisivo y Nunn se fue con -4..

Duncan Robinson llegó a 13 con su tercer triple en tiempo extra, pero eso es muy poco, el -13 si refleja verdaderamente su aportación en la cancha. Tyler Herro llegó a unos escasos 11 puntos (3-15) , más 15 rebotes, pero no para a nadie.

Mejor estuvo Precious Achiuwa con 13 puntos seis rebotes y el mejor diferencial de Miami (+17), perdió un rebote y no jugó más, solo 17 minutos y fue uno de los errores de Spoelstra. El otro, poner solo 23 minutos a Kelly Olynyk quien tuvo un diferencial positivo (=5) pese terminar con solo siete puntos y cuatro rebotes.

Por Golden State además de Curry, quien dio 11 asistencias, también destacaron Kent Bazemore con 26 puntos, Andrew Wiggins y Kelly Oubre con 23 puntos cada uno y Eric Paschal con 11.

Juego

El Heat se impuso cómodamente 61-45 en la primera mitad tras ganar los dos cuartos apoyándose en su muro defensivo y una buena ofensiva liderada por 14 puntos de Nunn y 10 de Adebayo, aunque todos aportaron los suyo, contrarrestando los 11 de Oubre, los 10 de Wiggins, y los otros 10 de Bazemore.

Miami tuvo un gran primer cuarto en el que se impuso 36-24 con Nunn ganándole la partida a Curry 8-5, con una buena defensa, pero sobre todo aprovechando su altura para imponerse en la pintura 16-8.

El segundo también lo ganó el Heat y no fue ampliamente porque al final varias pérdidas del balón y faltas personales lo dejaron a su favor solo 25-22. Lo mejor es que la defensa de Miami mantenía a Curry a raya con apenas siete puntos y con un 47.1 por ciento en triples se fue a los vestuarios con 16 de ventaja.

El Heat se desconecto al descanso y los Warriors lo aprovecharon para iniciar el tercero con un rally de 13-3 y acercarse a cinco puntos en el marcador. Miami se recuperó un poco y volvió a estirar la diferencia y aunque Golden State ganó el cuarto 30-25, gracias a su superioridad en la pintura y a los triples de Nunn (5), logró mantenerse delante 86-76.

De este modo el quinteto de la Capital del Sol llegó con 10 puntos de ventaja al decisivo último cuarto y pronto ya fue de 15, pero de nuevo los jugadores del Heat comenzaron a hacer lo que les vino en gana, cometiendo todo tipo de errores (en tiro, en pase, defensa) y la ventaja se redujo a nueve con 5:51’ por jugar.

Poco a poco los Warriors se fueron cerrando la brecha con dos corridas de 9-3 y de 11-0 para de un modo increíble ganar el cuarto 29-19 culminando el desastre de Miami y mandar el juego a tiempo extra con empate 105-105 en el marcador.

Ninguno de los equipos anotó en los primeros 2:30’, pero tras dos intercambios de canastas, Golden State hilvanó dos triples consecutivos que fue una carga muy pesada para que el Heat la remontara, consumándose el triunfo de los Warriors por ocho puntos de ventaja, al ganar este tiempo extra 15-7.

Este jueves el Heat visita a los Kings y visto lo visto, no hay nada que diga que va a ir por el triunfo. Después de lo ocurrido ante los Warriors este equipo no merece ir a los playoffs.