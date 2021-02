Este sábado el Heat visita a LeBron James y sus Lakers en la reedición de las pasadas Finales de la NBA

El astro de los Lakers LeBron James #23 defiende ante Jimmy Butler, del Heat de Miami, durante el segundo cuarto en el Juego 6 de las Finales de la NBA, celebrado el 11 de octubre de 2020 en Lake Buena Vista. Getty Images

Después de la victoria de este jueves (118-110) ante los Kings, el Heat (12-17) ha recuperado el optimismo de cara al gran desafío que supone enfrentar a los Lakers ( 22-8), este sábado 20 de febrero en horario estelar (8:30 p.m.), en televisión nacional (abc) y en el mítico Staple Center, en la reedición de las pasadas Finales de la NBA.

El equipo de Miami llega sin el armador Goran Dragic, quien sigue batallando con un esguince de tobillo; pero el quinteto de Los Ángeles también tiene una baja significativa, al perder al estelar delantero Anthony Davis, quien estará fuera cuatro semanas por un problema en el Talón de Aquiles.

Pero igual será interesante ver el duelo entre el capitán general de los Lakers, LeBron James, firme candidato al premio de Jugador Más Valioso esta temporada, enfrentado al alma del Heat, Jimmy Butler, quien este jueves consiguió su tercer triple doble consecutivo (13-10-13), su cuarto en los últimos cinco encuentros.

Los Lakers se han reforzado muy bien con la llegada del armador, el delantero Montrezl Harrell y el centro Marc Gasol, quien seguramente tendrá un enorme desafío en tratar de contener al atlético Bam Adebayo, que este 18 de febrero también terminó con un triple doble (16-12-10).

Claro que para ganarle a los actuales campeones de la NBA, el quinteto de la Capital del Sol necesita que sus jugadores de segunda línea vuelvan a dar un paso adelante como lo hicieron en Sacramento.

No solo se precisa que Tyler Herro (27 puntos), Kelly Olynyk (22), Duncan Robinson 20) y Kendrick Nunn (16) tengan una buena producción ofensiva, sino que se apliquen al máximo en defensa.

El Heat lleva 2-3 en este viaje por carretera y un triunfo ante los Lakers no solo igualaría la serie, sino que borraría la mala actuación ante los Warriors y daría la posibilidad de regresa a casa con un balance positivo si vence al Thunder el lunes en el cierre de la gira.

Miami actualmente ocupa el puesto 11 en la Conferencia Este con balance de 12-17, pero está a solo juego y medio de la zona de playoffs y a dos del sexto puesto, de ahí la importancia de conseguir estas dos victorias.

Se enfrentan a unos Lakers heridos, después de caer este jueves (109-98) en el mismo escenario ante unos Nets, los cuales les ganaron sin Kevin Durant y pese a los 32 puntos de James. El equipo de Los Ángeles continúa segundo en el Oeste, por detrás del increíble Jazz.

Esto hace que para Miami este sea un partido durísimo, que solo sacará si todos sus hombres se aplican al máximo. La ausencia de Davis no debe ser tomada en cuenta, sobre todo teniendo la experiencia de que los Clippers le derrotaron sin cuatro de sus titulares, entre ellos sus dos principales figuras.

Pero tal vez el Heat tiene esto de crecerse ante los grandes retos y distraerse en los pequeños, por lo que se espera un verdadero choque de trenes este “Saturday Night”.

Lebron tiene circulado en su calendario este juego, en el que Butler se ocupará básicamente de marcarlo en su intento por minimizar los daños. Por lo que será clave además frenar a Kyle Kuzma, a Kentavious Caldwell-Pope y a Harrell fundamentalmente.

No será este un encuentro cualquiera, no importará el lugar en la tabla, los que no están o la historia reciente. Entre estos dos equipos ha nacido una nueva rivalidad y LeBron es sin dudas una de las causas, en el Stapla Center ahora sopla cierto aire de revancha.