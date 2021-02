El Heat frena a LeBron y consigue una impresionante victoria ante los Lakers

El alero de Los Angeles Lakers, LeBron James, a la derecha, y el pívot de los Miami Heat, Bam Adebayo, miran un disparo de James que falló durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA el sábado 20 de febrero de 2021 en Los Ángeles. AP

El Heat llegaba este sábado al Staple Center con la idea de resarcirse de las pasadas Finales de la NBA derrotando a los Lakers, los actuales campeones y aunque no era fácil al final lo consiguieron.

En un encuentro en el casi siempre estuvo delante el equipo de Miami se impuso con marcador final de 98-96 al quinteto de los Ángeles, para de algún modo tomarse la revancha y dar un golpe en la mesa de la liga.

La clave fue sin duda la gran defensa del quinteto de la Capital del Sol liderada por Bam Adebayo y Jimmy Butler, que consiguieron frenar en seco a LeBron James y mantener en raya a los Lakers. La entrega y la actitud de Miami esta noche es digna de destacar.

De este modo el Heat (13-17) se subió al noveno lugar, asomando a los puestos de playoffs y con este segundo triunfo consecutivo pone 3-3 la gira por el Oeste, la cual cierra este lunes en Oklahoma City.

La mala noticia es que Tyler Herro (5) se lesionó la cadera en el segundo cuarto y no pudo retornar, la buena fue que su ausencia no se hizo notar con cuatro jugadores con doble dígitos, pero un gran partido de todos en general y eso que no le entraron los triples.

Por Miami el mejor anotador fue Kendrick Nunn con 27 puntos (5-6 triples), además de cinco rebotes, tres asistencias, dos robos y un gran tapón.

Jimmy Butler brilló en televisión nacional con 24 puntos ( de los buenos), ocho rebotes, cinco asistencias y dos robos. Todo un maestro en ambos lados de la cancha.

Bam Adebayo estuvo sublime debajo de las tablas, todo energía, todo entrega, asumiendo un papel primordial que incluso supera sus buenos números de 16 puntos, 10 rebotes, seis asistencias, dos robos y un tremendo tapón a LeBron.

Duncan Robinson solo encestó un triple de los cinco que encestó pero este fue en un momento clave del último cuarto para llegar a 11 puntos.

Por los Lakers destacaron Kyle Kuzma con 23 puntos, James con 19 (9 rebotes y 9 asistencias), Montrezl Harrell con 18, Kentavious Caldwell-Pope CON 11 y Wesley Matthews con 10.

Si bien el equipo de Los Ángeles echó muy en falta al lesionado Anthony Davis el de Miami también extraño a su armador Goran Dragic y para colmo a su sucesor Herro la mitad del encuentro.