Jimmy Butler de Miami Heat, a la izquierda, y Bam Adebayo, a la derecha, se dirigen al otro extremo de la cancha durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA del equipo contra los Sacramento Kings en Sacramento, California, el 18 de febrero de 2021. AP

El Heat se encuentra enfrascado en su vía crucis por meterse en zona de playoffs y este miércoles, antes de enfrentar a la noche a los Raptors, amaneció con 14-17 en el 10mo puesto de la Conferencia Este, a solo medio juego de la ansiada meta, el 8vo puesto.

En 9no están los Hornets con 14-16, mismo récord del 8vo ocupado por los Bulls y mismo récord que los Knicks instalado en el 7mo. De modo que con un triunfo ante los Raptors, 5to con 16-16, el equipo de Miami podría llegar a 15-16 y podría incluso meterse de golpe en el 6to ocupado por los Celtics (15-16) o 7mo, si los equipos antes mencionados no ganan.

Como se puede apreciar ahora hay que mirar a los otros candidatos para poder ascender en la tabla, pero ¿en qué lugar estaría el Heat si no hubiese perdido esos juegos que tenía ganados?

Y es que hay derrotas claras. Hay noches en que el equipo está muerto, o en los que la pelota no entra o simplemente el rival se muestra superior; no se pueden ganar todos los juegos, pero también hay otras que no.

Son aquellas en las que se cometen errores infantiles, no se le presta la debida atención al encuentro o no hay intensidad o ganas y sobre todo se muestra en esos juegos que dejas escapar después de tener una gran ventaja o cuando juegas un cuarto que te condena.

Veamos cuáles de los 17 juegos se perdieron “bien” y cuáles “mal”, aunque también hay victorias que no merecieron.

Primero las que se perdieron mal (6) y ahí entran el Magic (ganando por uno a falta de 4 minutos), Celtics (con 105-105 y 0.2 segundos Payton Pritchard toma un rebote ofensivo y anota), Sixers (ganando 120-115 a falta de 32 segundos), Hornets (ganando 113-108 a falta de 1.08’), Wizards (ventaja de 5 al inicio del 4to cuarto) y Warriors (ganando 61-46 al descanso).

Hay otras malas derrotas (5) por otras razones como contra los Bucks (paliza 144-97), Mavericks (solo 83 puntos), Pistons (paliza del peor equipo de la NBA 120-100), Raptors (1er cuarto 37-20), Clippers sin sus estrellas (3er cuarto 40-19).

Las que perdieron bien (6) son el segundo juego en Filadelfia, los dos en Brooklyn, contra los Nuggets en Miami, en Utah y Clippers en LA. O sea que 11 inevitables y seis que no debieron ser con las que el Heat tendría ahora 20-11 en el segundo lugar de la Conferencia Este.

Ya se sabe que no hay derrotas-victorias, una derrota es eso y punto; aunque algunas sí sirven para levantarse y cambiar la dinámica.

También hay grandes triunfos, que en parte palían los desastres, como el segundo juego contra los Bucks, el primero contra los Raptors, los dos ante los Kings, los dos ante los Knicks, contra los Rockets y sobre todo el juego ante los Lakers en Los Ángeles, que hizo ganar la gira.

Pero el agua pasada no mueve molinos y ahora lo que toca es revertir la situación y ganar la mayor cantidad de juegos posibles de los 41 juegos que quedan para terminar la campaña regular, incluyendo los cinco juegos que faltan, para finalizar la primera vuelta, más el pospuesto contra los Celtics.

De esos cinco partidos, cuatro se jugarán en los próximos días en el American Airlines Arena, ya con la presencia de 3,000 aficionados, comenzando este 24 de febrero ante Toronto y terminando el martes 30 en el segundo juego ante los Hawks, para luego cerrar en esta primera parte en New Orleans.

Para este juego ante los Raptors Goran Dragic (tobillo) y Tyler Herro (cadera) amanecieron listados con cuestionables. Al tiempo que el equipo conseguía una excepción de $4.7 millones por el lesionado Meyers Leonard para firmar a un agente libre.