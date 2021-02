Lo del Miami Heat esta temporada sí que no tiene nombre

El armador del Heat Goran Dragic (7) dispara sobre el escolta del Jazz Mike Conley (10) en el AmericanAirlines Arena el viernes 26 de febrero de 2021. dsantiago@miamiherald.com

Este año el Heat tiene circulado en el calendario el sábado 16 de enero, como el día que perdió con el peor equipo de la liga, por aquel entonces los Pistons, y este viernes 26 de febrero volvió a circular como el día en que venció al mejor equipo de la NBA, el Jazz. Esta temporada lo del Heat no tiene nombre.

Ha tenido que pasar poco más de un mes para revertir el horror y convertirlo en alegría, más que nada cambiando su actitud displicente por una agresiva, una perdedora por una ganadora, apelando a su orgullo deportivo e imponiendo en el tabloncillo de una vez su Cultura.

El juego ante Utah es para guardarlo para siempre, por lo bien que jugó el equipo de Miami contra un rival muy bueno y que no le dio la más mínima ventaja.

Tumbar al Jazz no es poca cosa después de que este llegara a Miami con balance de 26-6, tras ganar 11 de los últimos 12 juegos, siendo un equipo con excelente tiradores, buena defensa y que te domina en la pintura.

Pero este Heat es muy duro, muy rocoso, muy arenoso, con buenos tiradores y el dúo Butler- Adebayo que mata a cualquiera en la pintura. Su principal argumento es su defensa, y su principal problema es cuando colapsa en ataque, por ello su oficina no deja de buscar a un tirador consistente, que no solo los acompañe al viaje a las Finales sino a conquistar el título.

Con el triunfo 124-116 con 33 puntos del estelar Jimmy Butler, 26 de Goran Dragic y 19 de Bam Adebayo el Heat subió de golpe a la quinta plaza de la Conferencia Este con 16-17 y ha comenzado a parecerse al equipo de la Burbuja de la pasada temporada, tal vez en el juego más completo de la presente.

“No creo eso, no recuerdo qué juego fue mejor, pero no quiero decir que estamos bien todavía, cuando tenemos mucho más por resolver y ser mejores”, dijo Butler. “No quiero que nos volvamos complacientes y pensemos que somos buenos. Ese no es el caso. Tenemos un largo camino por recorrer”.

Cuando faltan solo tres juegos para terminar la primera vuelta el quinteto de la Capital del Sol busca consolidarse en esa plaza ganando los tres encuentros.

El primero será contra los Hawks (14-19) este domingo 28 de febrero (8 p.m. TV:SUN y Radio Mambí) en el American Airlines Arena. El segundo ante el mismo rival y el mismo escenario el martes 2 de marzo y el tercero en New Orleans ante los Pelicans.

Sí parece posible ganar los tres, pero para ello tendrán que mantener el mismo nivel de intensidad de los últimos juegos en los que ha cosechado cinco victorias consecutivas, incluyendo la de los Lakers con quienes discutió el título en octubre del 2020.

Ahora de pronto el Heat ha recuperado el respeto que ganó la pasada temporada y que en parte perdió por el mal comienzo de la presente campaña, que gran parte ayudó a que Adebayo y Butler no fuesen seleccionados para el Juego de las Estrellas.

Para el juego contra Atlanta este domingo en la noche, Miami llega con la moral por las nubes, pero tiene que tener mucho cuidado pese al pasa irregular de su rival ya que tiene un gran equipo, con muy buenos jugadores liderado por Trae Young, quien promedia 27 puntos esta temporada.

Esa será la clave de la victoria, no confiarse y jugar duro como en los últimos encuentros, peleando cada bola sin dejar acomodarse a su rival y poner en práctica eso de guerra avisada no mata soldados.