¿Una parte importante del regreso de el Heat a .500? El resurgimiento de Kendrick Nunn

Como era de esperarse, Bam Adebayo y Jimmy Butler han liderado el regreso de los Miami Heat a .500 después de un lento comienzo de temporada.

Pero hay al menos un aspecto del cambio de rumbo de los Heat que ha tomado a algunos por sorpresa: El escolta de segundo año Kendrick Nunn ha sido uno de los jugadores más importantes y efectivos de Miami en todo este proceso.

Nunn continuó su impresionante racha con 24 puntos, el récord del equipo, en 8 de 15 en tiros desde el field y 4 de 8 tiros de tres, tres rebotes y siete asistencias para ayudar a llevar a los Heat, sin Butler, a una victoria por 109-99 sobre los Atlanta Hawks el domingo por la noche en el AmericanAirlines Arena. Butler estuvo fuera del partido por una inflamación en la rodilla derecha.

“Jimmy confía en nosotros”, dijo Nunn, con los Heat preparados para recibir a los Hawks de nuevo para el segundo partido consecutivo el martes [7:30 p.m., Fox Sports Sun]. “Él cree en nosotros, que podemos hacer el trabajo con los chicos que tenemos en este equipo. Simplemente nos unimos y jugamos los unos para los otros. Haciendo jugadas, simplemente haciendo jugadas. De eso se trata”.

Los Heat entraron el lunes con la racha de victorias activa más larga de la NBA, con seis partidos, y también han ganado 10 de los últimos 13 partidos para pasar de 7-14 a 17-17 en menos de cuatro semanas. Miami vuelve a estar en .500 por primera vez desde el 9 de enero.

Durante la racha de 10-3 de los Heat, Nunn ha promediado 17.1 puntos y ha lanzado un 48.8 por ciento en tiros de campo, un 43.3 por ciento en triples y un 95 por ciento desde la línea de tiros libres, 3.8 rebotes, 3.2 asistencias y 1.3 robos. También posee un plus/minus de calidad de plus-52 durante ese periodo de 13 partidos.

Nunn, de 25 años, ha sido titular en 12 partidos consecutivos después de comenzar la temporada con un papel limitado en el banco.

“Solo mi preparación. Es definitivamente diferente”, dijo Nunn cuando se le preguntó en qué ha mejorado más esta temporada. “Mi aplomo para el juego y simplemente la lectura del juego, y ser capaz de hacer jugadas en los momentos decisivos, y derribar tiros. Mi juego en general. Siempre miro mi juego en general y no trato de señalar una cosa específica. Intento mejorar en ambos lados de la duela”.

El tiro de tres puntos de Nunn es un área de crecimiento, ya que ha hecho el 38.5 por ciento de sus triples esta temporada en comparación con el 35 por ciento de la temporada pasada en básicamente la misma cantidad de intentos por partido.

En febrero, Nunn encestó un 43.3 por ciento de triples con 6.9 intentos por partido. Para tener una perspectiva, el alero de los Heat Duncan Robinson y el escolta de los New Orleans Pelicans JJ Redick fueron los únicos dos jugadores de la NBA la temporada pasada que tiraron más del 43 por ciento desde la profundidad en seis o más intentos de tres puntos por partido.

El pase y la lectura del balón de Nunn también han mejorado esta temporada, y esas habilidades se han puesto de manifiesto en la última semana. En los últimos cuatro partidos, ha sumado 24 asistencias y solo cuatro pérdidas de balón.

Nunn (6-2, 190) también ha dado un paso adelante en la defensa. El domingo jugó un papel importante en el esquema de bloqueo de los Heat contra el escolta estrella de los Hawks, Trae Young, ayudando a limitar a Young a 15 puntos con un ineficiente 3 de 14 en tiros.

“Defensivamente, nos ha ayudado mucho”, dijo el entrenador de los Heat, Erik Spoelstra, sobre Nunn, quien se convertirá en agente libre restringido esta próxima temporada de receso. “Ha sido un proceso de año y medio en el que realmente ha aprendido nuestro sistema, se ha hecho responsable de ello, se ha sentido cómodo y ha sido capaz de defender de diferentes maneras. Tiene la capacidad de hacerlo, así que eso ayuda mucho, sobre todo contra esos guardias tan rápidos y hábiles. En cuanto a la ofensiva, está constantemente en el gimnasio viendo películas, trabajando en sus lecturas de quarterback. No es un misterio cómo ha mejorado con todo eso”.

En la temporada, Nunn ha promediado 14.6 puntos y ha encestado un 47.5 por ciento en tiros desde el field, un 38.5 por ciento en triples y un 91.4 por ciento en tiros libres. La temporada pasada lanzó un 43.9 por ciento en tiros desde el field, un 35 por ciento en triples y un 85 por ciento desde la línea de faltas.

Ese salto en la eficiencia ha convertido a Nunn en una parte esencial de la ofensiva de los Heat. Es un anotador de tres niveles que ha encestado un 67.1 por ciento en el aro, un 42.4 por ciento en tiros de media distancia y casi un 39 por ciento desde más allá del arco esta temporada.

“Quiero decir que ya hemos visto que puede hacer esas cosas”, dijo el guardia de los Heat Goran Dragic. “La temporada pasada, tuvo una temporada tremenda. Antes de la pausa, estaba haciendo los mismos números. Así que sabemos lo que es capaz de hacer. La única cuestión con él era la consistencia. Finalmente ahora, creo que en los últimos ocho o nueve partidos, lo ha demostrado”.

Al comienzo de esta temporada se cuestionaba si Nunn pudiera ser el jugador que fue durante la mayor parte de la temporada pasada, cuando formó parte del All-Rookie First Team y terminó segundo en la votación para el premio al Rookie of the Year de la NBA.

Nunn fue titular en cada uno de sus 67 partidos de la temporada regular la pasada temporada y fue uno de los mejores novatos de la NBA antes de que se suspendiera la temporada en marzo. Promedió 15.6 puntos con un 44.8% en tiros desde el field y un 36.2% en triples, 2.7 rebotes y 3.4 asistencias en 62 partidos antes de que la pandemia pusiera en pausa el juego.

Pero después de recuperarse de un diagnóstico de COVID-19 en julio, Nunn no pudo continuar donde lo dejó cuando la temporada de los Heat se reanudó en agosto en la burbuja de Walt Disney World. Su eficacia ofensiva bajó y fue trasladado a un papel de banco en los playoffs, ya que promedió 6.1 puntos en 39.1 por ciento de tiros, 2.1 rebotes y 1.3 asistencias en 15 partidos de la pasada postemporada.

Tras la incorporación de Avery Bradley en la agencia libre esta pasada temporada de receso, Nunn se encontró fuera de la rotación de los Heat en algunos momentos al inicio por detrás de Dragic, Tyler Herro y Bradley en la tabla de profundidad de los guardias. Nunn recibió tres DNP-CD (no jugó, decisión del entrenador) en los primeros ocho partidos de la temporada, pero las lesiones y las ausencias relacionadas con el protocolo empujaron a Nunn a un papel más consistente.

Nunn ha aprovechado al máximo esa oportunidad para consolidarse como un jugador que debe formar parte de la rotación de los Heat hasta nuevo aviso, incluso cuando Bradley regrese de una distensión en la pantorrilla derecha que le ha obligado a perderse casi un mes de partidos.

“Ha sido tremendo para este equipo, y sigue siendo el jugador que queremos que sea: agresivo para lanzar tiros y para tomar decisiones”, dijo Dragic sobre Nunn. “Está jugando un baloncesto increíble ahora mismo”.