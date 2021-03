Meyers Leonard, del Miami Heat, usa ofensa antisemita durante un videojuego

Meyes Leonard, pivot del Miami Heat, practica ante el comienzo de un juego de la NBA conra los Milwaukee Bucks en la AmericanAirlines Arena el 29 de diciembre de 2020. dsantiago@miamiherald.com

El center de los Miami Heat Meyers Leonard enfrenta rechazo tras usar un insulto antisemita en una sesión del juego ‘ Call of Duty’ en Twitch.

En un video que salió a la luz en Twitter el martes por la tarde, se puede escuchar a Leonard diciendo: “Malditos cobardes, no me traicionen con su perras kike” — una palabra ofensiva para dirigirse a los judíos.

Leonard y los Heat aún no han emitido un comunicado desde que el video fue publicado en las redes sociales. Pero un portavoz del equipo dijo que la organización está revisando el video y es consciente del lenguaje utilizado por Leonard.

“Acabamos de enterarnos del video y estamos en el proceso de recopilar más información”, dijo Mike Bass, portavoz de la NBA, el martes por la tarde. “La NBA condena inequívocamente todas las formas de discurso de odio”.

Call of Duty es un videojuego militar que normalmente usa guerras como telón de fondo, incluida la Segunda Guerra Mundial. Y Twitch es una plataforma de transmisión en vivo en la que Leonard se ha convertido en una figura popular.

La Liga Antidifamación publicó su reacción en Twitter: “Estamos conmocionados y decepcionados de ver a [Meyers Leonard] usar este insulto horrible y ofensivo #antisemitic. Nos hemos puesto en contacto con los [Miami Heat] y [la NBA] sobre esto e instamos al Sr. Leonard a emitir una disculpa inmediatamente por esta retórica atroz y odiosa”.

Jacob Solomon, presidente y director ejecutivo de la Federación Judía del Gran Miami, dijo el martes que el lenguaje de Leonard “es simplemente simple y simple inaceptable”.

“Ha hablado sobre sus sentimientos por los ciudadanos de Miami y su deseo de ser una fuerza para el bien aquí, pero este comportamiento sugiere lo contrario”, dijo Solomon. “El odio es odio. Ya sea dirigido a afroamericanos a las personas lgbtq, a los hispanos, o en este caso judíos. Es vil y tóxico y hace daño real”.

Solomon dijo que “si al señor Leonard le importa lo suficiente el daño que ha hecho”, estaría dispuesto a establecer reuniones con personas “que podrían ayudarlo a entender la historia del antisemitismo y cómo este tipo de lenguaje no solo lastima a los judíos, sino que perjudica a todos en la comunidad que están expuestos a este tipo de intolerancia e intolerancia”.

Leonard, que volvió a firmar con los Heat en un contrato de dos años de agencia libre la pasada pretemporada, promedió 3.3 puntos y 2.3 rebotes en solo tres partidos esta temporada antes de sufrir una lesión en el hombro izquierdo en enero.

Leonard, de 29 años, tiene una opción de equipo de $10.2 millones para la próxima temporada en su contrato.

Leonard fue el único jugador de los Heat en quedarse de pie cuando tocaban el himno nacional antes de los partidos en la burbuja de cuarentena de Walt Disney World la temporada pasada. Dijo que era por respeto a los militares porque su hermano Bailey cumplió misiones en Afganistán con la Infantería de Marina.

Pero Leonard también dejó claro que es un partidario del movimiento Black Lives Matter. Leonard dijo que donó $100,000 “a la ciudad de Miami, a Liberty City y Overtown porque fueron golpeados por la supresión de votantes y el COVID”.

“Realmente sé que seguiré teniendo un impacto con mi plataforma, mi voz y con mis recursos”, dijo Leonard en agosto. “No me avergüenza decir que Elle, mi esposa, y yo, donamos $100,000 a la ciudad de Miami, a Liberty City y Overtown, porque fueron golpeados por la supresión de votantes y el COVID. Y me he sentido conectado con esta ciudad inmediatamente, y eso fue algo que sentimos que podíamos hacer para ayudar a un lugar que claramente lo necesitaba”..