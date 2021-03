Exjugador del Heat Chris Bosh finalista por 1ra vez al Salón de la Fama. Hardaway también está nominado

El exjugador del Miami Heat, Chris Bosh, habla en una conferencia de prensa el martes 26 de marzo de 2019 en Miami. La estrella de Boston Celtics Paul Pierce, la estrella de Los Angeles Lakers de “Showtime” Michael Cooper y el 11 veces All-Star de la NBA Chris Bosh encabezan una lista de 14 finalistas para la Clase del Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial de 2021, martes 9 de marzo de 2021. AP

Y a la segunda fue la vencida.

Chris Bosh, quien fuera uno de los integrantes del Big Three del Miami Heat, ha sido nombrado este martes como finalista para una posible inducción al ilustre Salón de la Fama del Basquetbol como miembro de la clase 2021.

Bosh no fue escogido como finalista al Naismith Memorial Basketball Hall of Fame en su primer año de elegibilidad en febrero de 2020, pero un año después le ha llegado ese importante reconocimiento.

La carrera en la NBA de Bosh finalizó en el 2016, después de tener que parar de jugar por la presencia de coágulos en la sangre. Hoy a sus 36 años es uno de los 14 finalistas nombrados como aspirantes al Salón de la Fama del Basquetbol.

“Las palabras no pueden expresar el sentimiento”, colgó Bosh en Instagram. “Muchas gracias a todos los que me han ayudado a lo largo de mi carrera. El basquetbol me lo ha dado todo y estoy realmente agradecido ”.

En la lista de nominados al Salón de la Fama 2021 además Bosh se encuentran Michael Cooper, Marques Johnson, Paul Pierce, Ben Wallace, Chris Webber y Tim Hardaway, quien fuera armador del Heat del 1996 al 2001 antes de retirarse en el 2003.

Bosh tiene grandes posibilidades de ingresar al Salón de la Fama 2021 cuyos nuevos integrantes se anunciarán el próximo 16 de mayo.

En su currículum destaca sus dos campeonatos de la NBA con el Heat, sus 11 apariciones en el Juego de las Estrellas, sus 17,189 puntos (19.2 puntos por juego), sus 7,592 rebotes (8.5) y sus 1,795 asistencias (2.0); además de una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Con esos números y ese historial no hay duda de que debe estar entre los inmortales.

Hace un año Bosh se molestó al no ser incluido entre los finalistas de una clase que incluía a Kobe Bryant, Tim Duncan y Kevin Garnett.

“No voy a mentir, estoy decepcionado de que ni siquiera me haya considerado”, comentó Bosh “Tenía muchas ganas de participar en esta clase”.

Los problemas de coágulos de sangre le forzaron a terminar su brillante carrera, tras 13 temporadas en la NBA, donde lo ganó todo, jugando tanto de centro como de delantero de poder, lo mismo clavando la bola, que dando un tapón, que anotando un triple, siendo uno de los mejores anotadores de la liga.

Bosh jugó con el Heat seis temporadas (2010-16), asistiendo a cuatro finales de la NBA y ganado dos anillos de campeón, junto a Dwyane Wade y LeBron James, con quienes conformó el famoso Big Three, jugando en Miami su último encuentro en la NBA el 9 de febrero del 2016.

El equipo de Miami retiró su camiseta con el número “1” el 26 de marzo del 2019 y actualmente yace en lo alto del American Airlines Arena junto a la de Wade, Shaquille O’Neal, Alonzo Mourning y Hardaway.

El Heat ya tiene en el Salón de la Fama a los jugadores Mourning, O’Neal, Gary Payton, Ray Allen y al entrenador y actual presidente Pat Riley. A la espera de que Bosh sea el próximo.