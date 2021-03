El Heat busca en Memphis extender su racha y a un jugador antes del cierre del mercado

Los jugadores del Heat Andre Iguodala (28) y Duncan Robinson (55), Goran Dragic (7) y Tyler Herro (14) celebran una canasta contra el Magic, el 11 de marzo de 2021, en el AmericanAirlines Arena. dsantiago@miamiherald.com

El Heat después de conseguir seis victorias consecutivas fuera de casa, la mejor racha desde la temporada 2012-2013 cuando quedó campeón, visita Memphis este miércoles 17 de marzo (9 p.m. TV: SUNS y Radio Mambí) en busca de séptimo triunfo al hilo en la carretera.





Para el equipo de Miami será su segundo encuentro en noches consecutivas (“back to back”) después de tener que enfrentar a los Cavaliers este martes 16 en el American Airlines Arena.

El quinteto de la Capital del Sol espera que este martes se reincorpore Bam Adebayo después de haberse perdido cuatro partidos consecutivos por una tendinitis en la rodilla izquierda. El centro está listado como probable y todo indica que regresa al lado de Kelly Olynyk que en su ausencia hizo una loable labor, para batirse con Jonas Valanciunas.

“En una escala del 1 al 10, me dolía 10 “, dijo Adebayo. “Pero no me gusta perderme partidos. No me gusta poner excusas, así que salgo y hago lo mejor“.

Tyler Herro (hombro) y Gabe Vincent (rodilla) también están como probables; mientras Avery Bradley, quien se ha perdido 18 partidos por una distensión en la pantorrilla derecha, ya figura como cuestionable.

Antes del encuentro contra Cleveland, el Heat se encontraba en el cuarto puesto de la Conferencia Este con 21-18, por encima de los Celtics (20-10) y por debajo de los Bucks (25-14).

Los Grizzlies vienen de caer ante el Jazz en su tercera derrota consecutiva que los envió al 10mo puesto en el Oeste.

Igualmente Memphis, estando herido, es un equipo más peligroso y tienen en el jugador de segundo año Ja Morant, ganador del último premio como Novato del Año, a su mejor hombre. Motivación extra para Kendrick Nunn, quien de seguro tendrá la ayuda de Jimmy Butler en defensa.

No tanto de Duncan Robinson, quien este domingo se convirtió en el jugador que menos juegos ha necesitado en la historia de NBA para ingresar en el club de los 400 triples con 125, superando a Trae Young, quien necesitó 159.

El equipo de Miami está buscando un refuerzo antes de que expire el plazo, pero será difícil encontrar a alguien sin romper esta rotación que ahora está jugando tan bien, contando los partidos por victorias, principalmente por lo bien que están cerrando.

Bien podrían estar disponibles para ser cambiados Bradley, Mo Harkless, Chris Silva y KZ Okpala, pero ninguno de ellos es precisamente lo que buscan los otros equipos para hacer un intercambio.

PJ Tucker y LaMarcus Aldridge serían un buen refuerzo, pero tanto los Rockets como los Spurs, pedirán lo que el Heat parece no estar dispuesto a dar.

De momento se sabe que el Heat ha conversado con la franquicia de San Antonio y que le ha ofrecido por Aldridge a Maurice Harkless, Meyers Leonard y Bradley.

El Heat tiene $4.7 millones de Leonard para gastar y podría usarse con DeMarcus Cousins, que está libre, aunque parece que no acaba de convencer a la dirección del Heat.

Sin embargo, el 25 de marzo está a la vuelta de la esquina y se intuye que algo hará Pat Riley,