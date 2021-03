Un heroico Heat sin Butler cae en un final de infarto ante unos buenos Trail Blazers

Después del intercambio que trajo a Miami a Victor Oladipo y a Nemanja Bjelica y se llevó a Kelly Olynyk y Avery Bradley a Houston, y a Mo Harkless y Chris Silva a Sacramento sobre la hora del cierre del mercado, el Heat enfrentaba este jueves 25 a los Trail Blazers, sextos en el Oeste con tan solo nueve hombres en el American Airlines Arena.

Los otros dos eran nada menos que su estrella Jimmy Butler, por un problema de estómago, y Goran Dragic, quien ha recuperado de sus dolencias en la espalda.

Sin Olynyk, ni Butler, el entrenador del quinteto de la Capital del Sol Erik Spoelstra se vio obligado a modificar alineación, dándole entrada a Gabe Vicent y Trevor Ariza en el quinteto titular.

Y por poco gana.

En un encuentro muy, muy disputado con un final de infarto y una controversial decisión, los Trail Blazers se alzaron con el triunfo 125-122 ante un equipo de Miami que sin Butler supo plantarle cara.

Indudablemente la defensa de Miami no fue la de siempre, pero la ofensiva sacó la cara. Lástima que al final los árbitros no cantaran un falta del ex del Heat Derrick Jones sobre Bam Adebayo cuando empató el juego y sin cantaran, en la jugada siguiente, otra más dudosa de Ariza, a falta de un segundo, sobre Damian Lillard , que con sus tres libres selló el triunfo.

De este modo el Heat cosechó su quinta derrota consecutiva y cayó a la séptima plaza de la Conferencia Este. Mientas los Trail Blazers con 26-18 se mantuvieron en el sexto del Oeste.

Lo mejor de Miami es que por fin se desató a la ofensiva anotando 16 de los 34 triples que lanzó.

Tyler Herro explotó en ataque y con sus cinco triples terminó con 29 puntos.

Adebayo fue un coloso como siempre y terminó con 27 puntos, nueve rebotes, siete asistencias y cinco tapones.

Kendrick Nunn demostró que es clave en este Heat con buenos 22 puntos

Duncan Robinson con cuatro triples llegó a 12 puntos, la pena es que tuvo que salir por seis rigurosas faltas.

Por Portland destacaron CJ McCollum con 35 puntos, Damian Lillard con 22, Carmelo Anthony con 20, Enes Kanter con 18 más 16 rebotes y Robert Covington con 10.

Juego

La primera mitad terminó 59-58 favorable a Portland, con un McCollum inmenso con 29 puntos (6-8 en triples) y un cuarto para cada equipo. Por Miami Adebayo con 15 puntos, Herro con 12 y Nunn con 11 llevaron la voz cantante, aunque la buena noticia para el quinteto de la Capital del Sol era que por fin le estaban entrando los triples con 8-18 para un 44.4%.

McCollum anotó 21 puntos en el primero para ayudar a los Blazers a llevarse el cuarto 31-24 después de estar todo el tiempo delante aunque el Heat hasta dos veces se le acercara a dos puntos.

Entre Herro y Nunn se montaron una fiesta al inicio del segundo y tras una corrida de 8-3 Miami se acercó a dos y luego con 8:30’ en el reloj se puso delante por primera vez en el juego, al final, con un Adebayo colosal, se quedó a punto, tras un gran parcial a su favor 34-28.

Nada más comenzar el cuarto el Heat retomó el mando y no lo perdió, llegando a tener hasta ocho puntos de ventaja. Sin embargo, Portland siempre lograba reducirla y al final hasta tomó ventaja, pero Herro con un triple sobre la bocina hizo que Miami ganara el cuarto y empatara el choque 91-91.

El escenario quedó listo para decidirlo todo en el último cuarto. A los 8:30 el Heat le dio la vuelta a la tortilla y antes de llegar a la mitad del parcial ganaba por 10 puntos de ventaja, incluyendo un triple de Herro desde su casa; pero poco a poco Portland fue recortando hasta retomar el mando.

A partir de entonces se produjo un feroz intercambio en la punta que terminó con la clavada de Adebayo 122-122, previo a otra de Jones Jr (no hay peor cuña) hasta que se produjo la falta final y los tres puntos de Lillard.