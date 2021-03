El escolta de UM Chris Lykes se convierte en profesional. Isaiah Wong sopesa sus opciones

Que el entrenador de baloncesto varonil de la Universidad de Miami, Jim Larranaga, calificara al portal de transferencias de “el salvaje, salvaje oeste”, reveló el jueves lo que él sabe hasta ahora sobre los planes de los Hurricanes para la próxima temporada.

“Hay más de 800 jugadores de la División I en el portal de transferencias y todos los entrenadores en jefe y asistentes de la División I visitan ese portal todos los días, algunos para saber a quién podrías reclutar y otros para descubrir si tu jugador te acaba de dejar”, dijo Larranaga entre risas. “Nos anticipamos a que esto ocurriera. Hemos tenido a varios de nuestros chicos anunciados y a otros en modalidad de espera”.

Chris Lykes, quien se perdió todos los partidos de su temporada de senior, excepto los primeros, por un esguince de tobillo, se hará profesional en lugar de utilizar un año extra de elegibilidad que la NCAA concede a todos los jugadores debido a la pandemia.

“¿Significa eso que estará en la NBA o en Europa el año que viene? No creo que lo sepa todavía”, dijo Larranaga. “Va a visitar a algunos agentes y en unas semanas tomará alguna decisión sobre su futuro. He tenido múltiples conversaciones con él”.

Lykes, un base de 5-7 que fue seleccionado All-ACC de pretemporada antes de su lesión, está siendo aconsejado por “gente de Washington, D.C., en la que confía y que le está guiando en este proceso”, dijo Larranaga.

Al pedirle su opinión sobre el potencial de Lykes en la NBA, Larranaga dijo que cada equipo de la NBA tiene su propio criterio.

“Mi opinión es que Chris tuvo una magnífica carrera de tres años aquí. Desgraciadamente, no pudo completar esa carrera. Si hubiera jugado este año, probablemente se habría graduado como el quinto máximo anotador de la historia de la escuela. No sé cómo anticipar las perspectivas que podría tener”.

Larranaga dijo que Lykes no estaba interesado en volver. “Chris va a estar muy emocionado cuando obtenga su título. No le habría hecho tanta ilusión tener que intentar conseguir otro título. Es un jugador de baloncesto. Le encanta estar en la cancha y competir, y me dijo: ‘Oye, quiero ganar todo el dinero que pueda en esto’. Las carreras de baloncesto suelen verse truncadas por las lesiones. Y él ha tenido las suyas. En su mente, ‘Oye, he logrado todo lo que quería en la universidad, quiero lograr algunas cosas como atleta profesional’”.

Sam Waardenburg, que obtendrá un título de maestría este verano, volverá para una sexta temporada. Larranaga está “absolutamente encantado” por ello. “Será mi segundo jugador de sexto año”, dijo el entrenador. “El último que tuve fue Julian Gamble y en su sexto año nos llevó al campeonato de la temporada regular y del torneo de la ACC. Estamos muy, muy entusiasmados y felices de tener a Sam de vuelta”.

El entrenador dijo que Waardenburg debería ser elogiado por su compromiso con los Hurricanes y la educación, “no es probable que veamos mucho de eso en el futuro”.

Los seniors Nysier Brooks, Deng Gak y Rodney Miller están sopesando sus opciones. Elijah Olaniyi, que fue transferido a la UM desde Stony Brook la temporada pasada, planea transferirse o hacerse profesional. Kam McGusty está explorando las posibilidades de la NBA, pero dejó abierta la opción de regresar.

El estudiante de segundo año Isaiah Wong, máximo anotador de la UM esta temporada, está iniciando el papeleo ante el Comité Asesor de la NBA y tomará una decisión en función de su evaluación sobre su preparación para la liga. Larranaga dijo que espera que Anthony Walker y Harlond Beverly regresen, junto con Wong si la NBA recomienda que adquiera más experiencia colegial.

Larranaga dijo que él y su personal revisan el portal de transferencias todos los días. En el pasado tuvo buen éxito con las transferencias. Shane Larkin, Kenny Kadji, Ángel Rodríguez, Sheldon McClellan, McGusty, Olaniyi y Brooks fueron todos transferencias.

“Mirándolo desde un punto de vista histórico, la cultura ha cambiado completamente”, dijo Larranaga. “Casi todos los jugadores del baloncesto colegial, no me importa el nivel –low-major, mid-major, high-major–, el objetivo principal es llegar a la NBA y creo que eso es trágico. Creo que hay que ir a la universidad para obtener un título y si aparece una oportunidad que no puedes dejar pasar, entonces ve por ella.

“Pero ahora, con el cambio de las normas de la NCAA, de tener que sentarse un año a ser elegible de inmediato, los chicos van a mirar el portal de transferencias como su vehículo para el éxito. En sus mentes el pasto es más verde en otro lugar, pero como todos sabemos, en la vida, eso no siempre es cierto”.

Los dos freshmen de la UM de este año se transfirieron, Matt Cross a Louisville, Earl Timberlake aún está decidiendo.

Larranaga lamentó los días en que los programas traían a los freshmen, se sentaban en el banco y se desarrollaban y luego eran titulares. “Ahora, es llegar como estudiante de primer año, jugar de inmediato, demostrar que eres lo suficientemente bueno para la NBA, postular tu nombre al Draft de la NBA y ser profesional. Algunos chicos van directamente del high school a la G League. Así que la educación ha pasado a un segundo plano”.