Después de lo visto, ¿es el Heat un serio candidato para discutir el título de la NBA?

Tras la victoria de este miércoles ante los Pacers en Indiana, el Heat amaneció este jueves en el quinto puesto de la Conferencia Este con 24-24, cuando precisamente faltan apenas otros 24 juegos para el final de la temporada regular.

Y después de todo lo que ha vivido el equipo de Miami, y una vez llegado hasta aquí, es lícito preguntarse si ¿es el Heat un serio candidato para discutir el título de las NBA?

Algunos pueden pensar que sí otros que no, pero lo cierto es que en los venideros playoffs ningún equipo querrá tenerlos enfrente ni en pintura.

Ya demostraron el año pasado lo que son capaces al barrer a los Pacers y ganando con comodidad las series ante los Bucks y los Celtics, casi nada, para quedarse a solo dos juegos de coronarse campeones de la NBA, tras caer en las Finales 4-2 ante los Lakers de LeBron James y Anthony Davis.

Pero, ¿es este equipo mejor que el del año pasado?

En verdad no se sabe. Por un lado con las incorporaciones de Victor Oladipo, Nemanja Bjelica y Trevor Ariza parece que sí, pero por otro también pesan las salidas de Jae Crowder y Kelly Olynyk.

Tal vez la contratación de un hombre grande termine de cuadrar el círculo, pero no todos los que pueden llegar tienen el ADN Heat.

Viendo el récord de la presente campaña, el Heat no parece un equipo tan fuerte, pero si se miran las vicisitudes que el equipo ha tenido que atravesar por la extraña temporada que se está desarrollando debido a la pandemia de COVID-19, se puede decir el quinteto de Miami ha superado la prueba y que merece el premio.

Esta temporada el entrenador Erik Spoelstra ha tenido que utilizar hasta 21 alineaciones diferentes para superar las 15 de la pasada campaña y ha tenido además fuera a sus mejores hombres.

El Heat es uno de los mejores equipos defensivos de la liga y además las lesiones y los protocolos de salud han provocado que todos hayan tenido la oportunidad de desarrollarse y estar listos para cuando se llame su número.

Miami además destaca por su versatilidad y por tener tanto hombres que atacan muy bien el aro como tiradores de tres. Sin embargo, el equipo de la Capital del Sol aún no tiene listo el quinteto base para los playoffs, ni su rotación ideal para esa instancia.

La ventaja es que hay una base ya construida y los recién llegados atesoran un gran talento, lo cual facilita enormemente la empresa.Y si además cuentas con dos estrellas del calibre de Jimmy Butler y Bam Adebayo la cosa va rodada y cuesta abajo.

Curioso que Miami está donde está después de que este dúo solo haya jugado 28 partidos juntos. El hecho es que si el Heat está saludable la primera pregunta es contestable: sí que es candidato; la segunda, queda por ver porque todavía es pronto para saber si con las nuevas adquisiciones es mejor, aunque si es parecido.

Después del viaje por carretera, el Heat regresa a casa para enfrentar a los Warriors este jueves, a los Cavaliers el sábado 3, a los Grizzlies el martes 6 y cerrar ante los Lakers el jueves 8.

Se espera que sea el debut del defensa Victor Oladipo con el Heat después de no haber podido estar ante su antiguo equipo, los Pacers este miércoles debido a un resfriado, además de que se espera que se incorpore Kendrick Nunn, ya recuperado de su esguince de tobillo.

“Me he sumergido en muchas películas que el cuerpo técnico me ha enviado”, dijo Oladipo. “Pienso que podría encajar en la cultura del Heat y lo que representan. Es un ajuste, nada que no pueda manejar y a salir a jugar tan duro como pueda en ambos extremos’’.