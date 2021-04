Estoy listo para jugar y tener rápido impacto, afirma veterano centro que firmó el Heat

Dewayne Dedmon ha sido titular en 116 juegos en las tres temporadas anteriores, pero su papel con el Heat será proporcionar profundidad en la cancha viniendo desde el banco.

Y el veterano centro está de acuerdo con eso.

“He venido del banco, he abierto partidos, no he jugado”, expresó Dedmon, quien firmó con Miami el jueves como agente libre. “Lo he hecho todo. Así que estoy aquí preparado para todo, estoy listo. Lo que sea que el entrenador necesite que haga estoy listo para ello, ya sean cinco minutos, 12 minutos, 50 minutos, lo que sea’’.

Con 31 años, Dedmon no jugó en la victoria del jueves sobre los Lakers de Los Angeles apenas unas horas después de rubricar un contrato mínimo de veterano con el Heat por el resto de la campaña.

Practicó el sábado después de que el equipo llegó a Portland, Oregón, en preparación para el partido del domingo por la noche (10 p.m.) contra los Trail Blazers, en el inicio de una gira de cuatro encuentros.

Dedmon ha estado fuera de la NBA desde que los Pistons de Detroit lo despidieron en noviembre. El domingo reveló que ha pasado los últimos meses rehabilitando su rodilla por un pequeño edema óseo, pero afirmó que está saludable hace unas semanas.

“He estado entrenando’’, comentó Dedmon. “Siempre estuve disponible para cualquier equipo que me llamara. Miami lo hizo y lo investigué. Tenían necesidad de un hombre grande, así que sentí que eso encajaba bien para mí. Así que simplemente vengo a hacer mi trabajo, proteger la pintura, anotar y tomar rebotes’’.

El entrenador de Miami Erik Spoelstra aseguró que a pesar del tiempo que no jugó desde su salida de Detrot, Dedmon se unió al Heat “en excelente condición física y” es solo cuestión de tiempo declararse listo’’.

“No estoy seguro de dónde encajará exactamente en el futuro inmediato”, expresó Spoelstra.

“Solo sé que él será de mucha ayuda en nuestro roster. A medida que se sienta más cómodo y que tenga una mejor idea de cómo hacemos las cosas daremos el siguiente paso’’.

Dedmon (7-0, 245) aporta un tamaño muy necesario en la cancha del Heat luego de que Miami canjeara a Kelly Olynyk, Chris Silva y Meyers Leonard.

El recién adquirido Nemanja Bjelica y el novato Precious Achiuwa han dividido los minutos como centros como suplentes del titular Bam Adebayo.

Dedmon tiene las habilidades de un centro tradicional, pero también ha incorporado los tiros de tres puntos en las últimas temporadas.

“Siento que encajo bien en el lado defensivo porque ayudo con la protección del aro, en los rebotes y le puedo dar más oportunidades a nuestros tiradores”, comentó Dedmon sobre su ajuste con el Heat.

“También puedo entrar y bloquear un par de tiros, tomar rebotes en el ataque nuestro y darle un poco más de ofensiva a los escoltas. Siento que eso ayudará mucho.

“No soy Bam. No quiero entrar aquí y hacer lo que hace Bam. Vengo aquí y trato de llenar un vacío defensivo que siento que necesitan’’.

El veterano jugador, quien usará el #21 en la camiseta con el Heat, promediado 6.4 puntos, seis rebotes y 0.9 bloqueos en siete temporadas de la NBA con Atlanta, Orlando, San Antonio, Sacramento, Filadelfiay Golden State.

En la pasada campaña promedió 5.8 puntos y 5.7 rebotes en 44 juegos (18 aperturas) divididos entre los Hawks y los Kings.

Su mejor temporada en la NBA fue en 2018-19 cuando promedió 10.8 puntos, 7.5 rebotes, 1.4 asistencias, 1.1 robos y 1.1 bloqueos en 64 juegos para los Hawks, incluidas 52 aperturas.

“Realmente estoy emocionado de que un jugador del calibre de Dewayne esté disponible en esta época del año”, sentenció Spoelstra.

“Fue titular en 116 partidos en los últimos tres años y ese no es el papel que tenemos para él aquí. Pero su capacidad defensiva, su tamaño, su posiblidad de anotar y tomar rebotes encaja muy bien para nosotros’’..

Con Victor Oladipo fuera del Heat por una lesión en la rodilla derecha, se espera que Kendrick Nunn ocupe la mayor parte de los minutos del escolta titular.

Nunn jugó por última vez el 26 de marzo ante los Hornets de Charlotte cuando se torció el tobillo derecho.

Con el roster de Miami saludable y la reciente adquisición de Oladipo, Nunn salió de la rotación.

“Sabía que se solucionaría’’, dijo Nunn sobre la posibilidad de reingresar como titular tras la lesión de Oladipo.

“Ha pasado varias veces. Lo que sea necesario hacer allí estaré.”

Con 25 años, Nunn fue abridor en 24 partidos consecutivos antes de lesionarse.

El Heat incluyó a KZ Okpala (protocolos de salud y seguridad) y Oladipo (dolor en la rodilla derecha) como fuera del enfrentamiento del domingo contra los Trail Blazers. Okpala, quien ya se ha perdido los últimos nueve partidos por esos protocolos, viajó con el equipo a Portland.

Tyler Herro es cuestionable debido al dolor en el pie derecho. El escolta no practicó el sábado, pero Miami tiene la esperanza de que juegue el domingo.