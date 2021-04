Miami Heat es optimista con Victor Oladipo y hace maniobras defensivas por el Oeste

El jugador del Heat Victor Oladipo tira al aro ante la marca de Andre Drummond, de los Lakers de Los Angeles, en el partido celebrado el 8 de abril de 2021 en Miami. adiaz@miamiherald.com

El Heat ganó el domingo con comodidad un partido muy difícil ante los Trail Blazers en Portland, este martes enfrentan a los Suns en Phoenix y este miércoles (también a las 10 p.m. TV: BSUN y Radio 98.3FM) se las verá con los Nuggets en Denver, cerrando esta dura gira por el Oeste el viernes en Minnesota.

El equipo de Miami (28-25) pretende en este viaje seguir imponiendo esa buena defensa (sexta en la NBA) que dejó sin aire a los Blazers y regresar a casa con balance positivo para poder subir del actual quinto puesto.

Igualmente se espera que de un momento a otro haga su debut el centro Dewayne Dedmon, pese a que el despertar del novato Precious Achiuwa se lo está poniendo difícil.

Mientras tanto, en Miami, Víctor Oladipo se debate en una lesión de rodilla llena de incógnitas, a falta de solo 19 juegos para terminar la temporada regular.

No está muy clara la lesión de Oladipo, quien está lidiando con el dolor en la rodilla derecha desde el partido contra los Lakers, y ahora se está buscando opiniones médicas para tomar una decisión.

Y es que la resonancia magnética no reveló ningún daño estructural nuevo, como una rotura de ligamento cruzado anterior o un ligamento desgarrado y todo indica que es parte del proceso de recuperación, tras su operación en el 2019, por lo que tendrá que aprender a lidiar con el dolor.

De ahí que el Heat no descarte que el armador retorne antes del final de esta campaña regular. Aunque no hay apuro, el equipo quiere que se recupere al máximo antes de regresar, esperando que se sienta lo más cómodo posible, dando por hecho que no va estar al cien por ciento.

El dolor avisa que algo no está bien, pero también puede ser una inflamación propia de este proceso que se puede tratar con hielo y reposo. En tanto el Heat es optimista con su recuperación.

En enero de 2019 Oladipo sufrió la ruptura del tendón del cuádriceps en esa rodilla derecha y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. El armador regresó en enero de 2020, tras un año de rehabilitación sin jugar, participando solo en algunos partidos.

Al principio de esta temporada los Pacers lo traspasaron a Houston y cuando empezó a coger algo de ritmo fue cambiado a Miami, donde había comenzado a tomar su nivel hasta que se lesionó el pasado jueves cuando realizó una clavada en el triunfo ante los Lakers.

Previamente Oladipo había explicado el por qué de la caída en su porcentaje de tiros desde que regresó.

“Tuve una lesión en la extremidad inferior, por lo que no pude usar mi extremidad inferior durante un largo período de tiempo”, dijo Oladipo. “Una pierna está más fuerte que la otra. Tengo algo de hipertrofia en una pierna. Todavía sigo trabajando para encontrar el equilibrio”.

De modo que quedan días decisivos para determinar su regreso. Lo importante deportivamente es que el dolor ceda y tome el ritmo necesario para poder ayudar significativamente al Heat en los playoffs.

Oladipo se convertirá en un agente libre sin restricciones este verano, que no es un tema menor. Si no puede jugar esta temporada es poco probable que el Heat lo firme este verano.

De momento Kendrick Nunn lo está sustituyendo muy bien.