La lesión de Victor Oladipo le puede abrir la puerta del Heat a Kawhi Leonard en verano

El delantero del Heat Jimmy Butler (22) muestra su apoyo al escolta Victor Oladipo (4) mientras sale de la cancha luego de una lesión en el juego contra los Lakers el 8 de abril de 2021 en el AmericanAirlines Arena.i adiaz@miamiherald.com

La inoportuna lesión de Victor Oladipo no solo puede alterar los planes de esta temporada, sino que también de la próxima.

A ciencia cierta nadie sabe si Oladipo va a volver a jugar esta temporada tras resentirse la rodilla que fue operada, aunque cierto optimismo de que sí; pero más que eso está la duda de si podrá jugar al nivel que el equipo necesita.

Es una pena, porque el jugador se estaba adaptando bien y estaba recuperando su juego.

Más vale que esto se dilucide pronto para poder firmar a un jugador que aporte un poco más, de momento su retorno es cuestionable y en la lista de candidatos están Isaiah Thomas y Austin Rivers, aunque viendo que la defensa está cubierta el Heat se pudiera decantar por Jabary Parker para que juegue como delantero de poder.

Parker de 26 años (6.8’ y 245 libras) si está saludable física y mentalmente es un buen jugador que sus siete años en la NBA promedia 14.8 puntos, 5.7 rebotes y 2.1 asistencias.

Pero el tema de Oladipo va más allá porque el Heat cuando lo trajo tenía pensado ofrecerle un buen contrato este verano como agente libre, pero ahora si no está sano no vale la pena.

De modo que mientras Pat Riley estaba oteando el horizonte buscando una alternativa para ofrecerle ese gran contrato apareció el interés de Kawhi Leonard de venirse a Miami.

No es nada definitivo y todo dependerá de la actuación final tanto del Heat como de los Clippers. Si los equipo de Los Angeles fracasa y Miami vuelve a triunfar todo cuadraría.

Leonard rechazó una oferta de renovación y este verano será agente libre, el Heat que cuadró sus cuentas para traer este año a Giannis Antetokounmpo, tiene todo el dinero para un jugador de su talla que ya ha manifestado su interés en jugar con Jimmy Butler, mientras que Miami, al igual que a Butler, ya trató de cortejarlo cuando fue de Toronto a LA.

Curioso es que no le vaya muy bien a algunos que rechazan el Heat como Kevin Durant, Gordon Hayward o LaMarcus Aldridge, que después de preferir los Nets ha anunciado su retiro por problemas cardíacos. Incluso Butler y el propio Leonard.

Si Leonard decidiese unirse al Heat no habría duda que junto a Butler y Bam Adebayo harían un gran Big Three y serían de golpe un contendiente al título. Lo que en principio debe impulsar al Heat a cuanto menos repetir la actuación de la pasada temporada para enamorarle de verdad.

Por ahora es solo un sueño como lo era el de traer a LeBron James, quien por cierto sostuvo grandes batallas con Leonard en las Finales del 2013 y 2014. Pero no es algo imposible sabiendo que Riley siempre hace e mayor esfuerzo por traer a los mejores.

La lesión de Oladipo de algún modo le abre las puertas a un Leonard que encaja perfectamente en la cultura del Heat.

La realidad es que si Oladipo no se recupera, el Heat tendría una baja sensible de cara a los playoffs y es muy probable que el Heat no le firme en verano; además de convertir el gran cambio con los Rockets en un fracaso, al perder a Kelly Olynyk, quien está brillando en Houston y al que enfrentarán el lunes en Miami, tras recibir a los Nets el domingo.

Sin Oladipo Kendrick Nunn tendrá que crecer y los tiradores de Miami afinar su puntería, porque al Heat, 7mo con 28-27 antes de enfrentar a los Wolves, le quedan prácticamente 17 finales para terminar al menos entre los seis primeros.