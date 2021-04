Con la sangre en el ojo el Miami Heat se enfrenta a los duros Brooklyn Nets en el AAA

Bam Adebayo (13), de Miami Heat, supera a James Harden (13) de los Brooklyn Nets durante la primera mitad del partido del sábado. Adebayo anotó un récord personal de 41 puntos. AP

Hay cosas que ya se saben del Heat.

La primera es que el equipo de Miami ni es tan bueno cuando gana, ni tan malo cuando pierde. La segunda es su comportamiento bipolar, generalmente perdiendo ante los chicos y ganándole a los grandes.

Y tal vez eso se pueda comprobar este domingo (3 p.m. TV: ESPN, Radio: 98.3 FM) cuando el quinteto de la Capital del Sol se enfrente a los Nets en el American Airlines Arena.

El Heat viene de una dura derrota el viernes en Minnesota, ante los Timberwolves, el peor equipo de la NBA, siendo esta su tercera de forma consecutiva.

A pesar de la derrota Jimmy Butler estuvo sublime con 30 puntos,11 rebotes, ocho asistencias y tres robos. Al final del juego no pudo contener su decepción.

“Pensamos que somos un buen equipo y luego la realidad nos golpea”, dijo Butler “Me alegro de que nos haya pasado. Si no lo arreglamos, nos seguirá sucediendo. No puedo decir en qué dirección vamos a ir, no sé qué equipo se presentará en una noche determinada”.

Butler apuntó directo al problemas de los rebotes y desde su tribuna ejerciendo de líder emplazó a Bam Adebayo a ser más agresivo, que ataque más el aro.

“Estamos siendo blandos, temerosos de algún contacto, blandos en general”, comentó Jimmy. “Bam permite que la gente se salga del anzuelo. Juega a la pelota “.

Ganarle a los Nets no es cosa fácil pese a que tiene fuera a James Harden con problemas en el muslo derecho, pues todavía tienen a dos monstruos como Kevin Duran y Kyrie Irving y un gran equipo a su alrededor. No por gusto está peleado con los Sixers el primer puesto del Este.

El Heat con 28-28 este sábado estaba en el séptimo lugar, pero no hay duda que el domingo va a salir con el cuchillo entre los dientes ante el quinteto de Brooklyn por lo que se espera un partido muy disputado.

Clave será plantar un gran defensa ante un equipo que promedia 117.3 puntos por cada 100 posesiones, el mejor en la liga. Con uUn triunfo, Miami no solo enderezar el rumbo y haría bueno eso de que le gana a los grandes, sino que dar un golpe en la mesa señalando que pueden volver a ser campeones del Este.

Una derrota, que es lo más probable, confirmaría su mal momento y requeriría un profundo análisis dentro del equipo, sin que se excluya su entrenador Erik Spoelstra.

Los tres grandes de los Nets solo han jugado siete partidos juntos por las lesiones, pero dos de esas siete ante Miami.

Las dos veces que se han enfrentado el triunfo ha caído del lado de los Nets la primera 128-124 y la segunda 98-85, 23 y 25 de enero, en sendos juegos en Brooklyn.

Ahora en casa, tras curarse las todo pudiera cambiar y así recuperar la alegría tras un duro viaje por carretera, pero para ello es necesario cambiar la actitud.