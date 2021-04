Spoelstra dice que Ariza “libera mucha de nuestra versatilidad”. ¿Cómo ayuda esto al Heat?

Trevor Ariza lleva casi un mes siendo el alero titular del Miami Heat. Pero el veterano está empezando a asentarse en su papel dentro de la ofensiva.

“Estoy empezando a entender un poco más”, dijo Ariza recientemente. “El entrenador me lo simplificó un poco, me hizo mucho más fácil entender qué hacer, dónde ser agresivo, cómo moverme, cómo ayudar a mis compañeros a abrirse. Así que sí, me estoy sintiendo un poco más cómodo con esas cosas”.

Ariza, de 35 años, entró en el partido del miércoles por la noche contra los San Antonio Spurs en el AT&T Center con una promedio de 8.5 puntos, lanzando un 39.2 por ciento en tiros de campo y un 37.1 por ciento en triples, 4.2 rebotes y 1.8 asistencias en 26.4 minutos en 17 partidos (14 como titular) desde que fue adquirido el 17 de marzo en un intercambio con los Oklahoma City Thunder.

Pero Ariza ha sido más eficiente recientemente, promediando 13 puntos con un 52.3% en tiros de campo y 14 de 25 (56%) en tiros de tres puntos en sus últimos cinco partidos.

Ariza dijo a finales de marzo que todavía estaba aprendiendo “cuándo apretar el gatillo y lanzar la bola” con el Heat porque se sentía como si estuviera “entre tratar de dirigir una ofensiva y dejar pasar miradas abiertas”. Pero la semana pasada señaló que el reciente aumento de su eficiencia en el tiro se debe a una mejor comprensión de sus responsabilidades ofensivas.

“Puedo decir que mi defensa está por delante de mi ataque en cuanto a ponerse al día con lo que estamos haciendo”, dijo Ariza, quien no había jugado esta temporada antes de unirse al Heat el mes pasado. “Pero a medida que ha pasado el tiempo, mis compañeros de equipo han hecho un gran trabajo diciéndome dónde ser agresivo. El entrenador ha simplificado definitivamente las cosas para que entienda cómo ser agresivo, cómo hacer jugadas y ponerme en posiciones para ser el mejor jugador que puedo ser para ayudar a este equipo.”

Ofensivamente, Ariza puede ayudar al Heat con su tiro de tres puntos para ayudar a crear espacio adicional en la cancha para Bam Adebayo, Jimmy Butler y los otros atacantes de Miami.

Como Ariza es conocido como uno de los tiradores de tres puntos más eficientes de la liga, el entrenador Erik Spoelstra y su personal han encontrado la manera de generar tiros para él desde esos puntos.

Ariza entró el miércoles lanzando 16 de 39 (41 por ciento) en tiros de esquina con Miami y 10 de 31 (32,3 por ciento) en otros intentos de tres puntos. Esos 16 tiros de esquina desde que debutó con el Heat el 19 de marzo son cinco más que cualquier otro jugador del equipo durante ese periodo.

Ariza, que será agente libre en la próxima temporada, también ha demostrado su capacidad para aprovechar las defensas que le sobrepasan en la línea de tres puntos, con 22 puntos en cortes y 18 puntos en lanzamientos a canasta en 17 partidos, según las estadísticas de seguimiento de la NBA. Ariza está lanzando un ineficiente 22 de 51 (43.1 por ciento) en el paint con el Heat, pero esos intentos son importantes porque ayudan a diversificar su juego ofensivo y dan a las defensas contrarias otra cosa contra la que protegerse.

“Es un jugador ofensivo inteligente”, dijo Spoelstra. “No es unidimensional. Sabe cómo aprovechar las defensas que se extienden demasiado, y creo que el área en la que podrá ayudarnos aún más será su corte sin balón. Ha sido un cortador muy bueno a lo largo de su carrera. A medida que va aprendiendo nuestro sistema, creo que está viendo más puntos en los que puede ser eficaz en ese tipo de juego en el que muchos de nuestros chicos tienen esa habilidad para poder moverse sin el balón y encontrar oportunidades abiertas en el aro”.

La adaptación de Ariza dentro de la defensa del Heat es más natural. Su versatilidad defensiva de 6-8 y 215 libras, con una envergadura de 7-2, ya ha estado en plena exhibición, sirviendo como el principal defensivo del Heat sobre guardias como Damian Lillard de Portland, Kyrie Irving de Brooklyn, Chris Paul de Phoenix y Ja Morant de Memphis y centros como Myles Turner de Indiana y Nerlens Noel de Nueva York.

Con el cambiante y versátil trío defensivo de Adebayo, Ariza y Butler juntos en la cancha, el Heat ha logrado un índice defensivo de élite de 100.2 puntos permitidos por cada 100 posesiones en 209 minutos esta temporada.

“Trevor es un gran defensivo”, dijo el guardia del Heat Goran Dragic. “Básicamente, puede cambiar de uno a cuatro, incluso a veces con el cinco, especialmente ahora que los cincos no están jugando tanto en el poste bajo. Su capacidad para reconocer los esquemas de la ofensiva y es genial con sus manos. Crea muchos desvíos”.

Jae Crowder destacó como alero titular de Miami durante los playoffs de la temporada pasada antes de marcharse para firmar con los Phoenix Suns en la agencia libre, y el Heat han estado buscando un jugador que llene el vacío de Crowder desde entonces.

Con el tiro exterior de Ariza y su versatilidad defensiva funcional, ya es evidente que encaja en el molde.

“Su versatilidad es fundamental para este equipo”, dijo Spoelstra. “No está infravalorado en absoluto para nosotros y, desde luego, no por su entrenador, ni por su personal, ni por sus compañeros de equipo. Él libera gran parte de nuestra versatilidad. Además, en el aspecto ofensivo, sabe jugar con la gente. Ha desempeñado este papel durante mucho tiempo con algunos de los mejores jugadores de esta liga. Sabe cómo encajar. Sabe cómo hacerte pagar si intentas ayudar demasiado. Sabe cómo ponerse detrás de la defensa en los cortes. Es un veterano ganador muy inteligente”.

ACTUALIZACIÓN DE LESIONES

El Heat ha listado a Adebayo (dolor en la rodilla derecha), Butler (esguince en el tobillo derecho), Dewayne Dedmon (protocolos de salud y seguridad) y Tyler Herro (dolor en el pie derecho) como cuestionables para el partido del miércoles contra los Spurs.

Victor Oladipo no viajó a San Antonio y ha sido descartado por séptimo partido consecutivo debido a un dolor en la rodilla derecha.

Dedmon tampoco viajó, pero existe la posibilidad de que se una al equipo en San Antonio a tiempo para el partido del miércoles si supera los protocolos.