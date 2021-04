Los tres mosqueteros del Heat regresan y encabezan la paliza ante los Spurs

Leer más

Trevor Ariza lleva casi un mes siendo el alero titular del Miami Heat. Pero el veterano está empezando a asentarse en su papel dentro de la ofensiva.

“Estoy empezando a entender un poco más”, dijo Ariza recientemente. “El entrenador me lo simplificó un poco, me hizo mucho más fácil entender qué hacer, dónde ser agresivo, cómo moverme, cómo ayudar a mis compañeros a abrirse. Así que sí, me estoy sintiendo un poco más cómodo con esas cosas”.