Los dos juegos ante los Bulls en casa pueden ser para al Heat un ensayo de playoffs

El armador del Heat, Goran Dragic (7), es felicitado por Andre Iguodala (28), en presencia de Dewayne Dedmon en el juego ante los Rockets el 19 de abril de 2021 en el AmericanAirlines Arena. dsantiago@miamiherald.com

Después de un corto viaje de dos juegos por San Antonio y Atlanta, el Heat regresa al American Airlines Arena para enfrentar dos veces a los Bulls en la ruta trazada para alcanzar un puesto directo a la postemporada.

Tras derrotar el miércoles a los Spurs, el equipo de Miami (31-28) enfrentaba este viernes a los Hawks en su cuartel general y de ganarle ascenderían al sexto puesto, el último que da ascenso directo a los playoffs. Pero igual ganado o perdiendo tendrá que seguir luchando hasta que consiga amarrarlo.

El quinteto de Chicago (25-34) está en el lugar 11, peleando por entrar al menos en los puestos del 7 al 10 que le permitiría jugar el Play-In clasificatorio para los playoffs y es de esos equipos peligroso para el Heat, con esa combinación de jugadores jóvenes con mucha energía y un gran centro como Nikola Vucevic, el ex del Magic.

Los Bulls llegan a Miami después de ganarle a los Hornets el jueves, mientras que el quinteto de la Capital del Sol tendrá que jugar noches consecutivas, luego de jugar en Atlanta el viernes. El segundo juego será el lunes en el mismo escenario.

No es seguro que jueguen Goran Dragic o Andre Iguodala, veteranos a lo que el entrenador Erik Spoelstra suele dar descanso cuando los juegos son seguidos, y como ahora mismo no hay lesionados no son tan necesarios.

La mejor noticia no es que solo está en la enfermería Victor Oladipo, sino lo bien que se ha ajustado al equipo el veterano centro Dewayne Dedmon, convirtiéndose en el genuino sustituto de Bam Adebayo, pasándole por el lado al novato Precious Achiuwa, al regalar buenos minutos en defensa y en ataque.

Se nota que Dedmon tiene oficio, sabe moverse y conoce muy bien lo que hay que hacer en cada momento.

Parece poco probable que el entrenador Erik Spoelstra quiera alinearlo en algún momento con Adebayo, pero no sería una mala idea, sobre todo porque al parecer no confía en Nemanja Bjelica, prefiriendo incluso a KZ Okpala, cuyo ataque es nulo, por su defensa.

Estos encuentros también servirán para comprobar si Tyler Herro y Dragic ya han alcanzó el nivel que se espera de ellos, así como la consistencia de Kendrick Nunn y Duncan Robinson. El Heat los necesita, sabiendo que Adebayo y Jimmy Butler siempre compiten.

Los Bulls tienen como delantero de poder a Daniel Theis, quien tiene 30 libras más que Trevor Ariza, que a su vez es más habilidoso. A ver cuál de los dos se lleva esta desigual batalla.

Pero para el Heat lo importante es no subestimar a Chicago, poner la energía necesaria, jugar con fundamento y cerrar bien. Esa deben ser las claves para ganar los dos encuentros frente su público ante un rival tan peligroso.

Al Heat después del juego en Atlanta solo le restan 12 juegos para conseguir clasificarse, aunque esto no le preocupa tanto a Butler.

“No puedo hablar por todos, pero no me importa. Realmente no le presto atención a la tabla”, dijo Butler sobre la clasificación. “No miro la web, así que no puedo decirte donde está quién. Sé que en la reunión del equipo hablamos de eso y lo que tenemos que hacer es llegar. Llegamos como equipo y yo me ocuparé del resto”.

Actualmente al Heat le da igual enfrentar en los playoffs a los Sixers (1ro), a los Nets (2do) o los Bucks (3ro) o los Celtics (6to), y aunque sea preferible no enfrentar al quinteto de Brooklyn, lo que parece ser un hecho es que todos querrán evitar al equipo de Miami.

Sin embargo, lo importante ahora es derrotar a los Bulls e ir conformando la rotación de postemporada, es decir comenzar a jugar en modo playoffs.