El Heat muestra su peor cara en Atlanta y pierde la ocasión de subir al sexto puesto

Jimmy Butler (22), del Heat, sufre la marca del delantero de los Hawks John Collins (20) el 23 de abril en Atlanta. AP

El Heat llegó a Atlanta con la ilusión de hacerse con el sexto puesto del Este. Le bastaba una victoria, pero solo fue una ilusión porque sufrieron otra dolorosa derrota.

Y es que a pesar de tener la ventaja de que los Hawks no pudo contar con Trae Young y Clint Capela, sus mejores hombres, al equipo de Miami nada le salió y tan flojo se presentó que no pudo contener la furia de unos Bulls que de mansos no tenían nada.

Al parecer el quinteto de la Capital del Sol los subestimó y en la NBA eso es un pecado capital.

Así, que en un encuentro que dominaron de principio a fin, el equipo de Atlanta con un gran último cuarto, se impuso 118-103 al Heat para de este modo romper su racha de victorias y retener el sexto puesto de la conferencia.

La clave de la derrota fue su falta de agresividad de los jugadores de Miami en ambos lados de la cancha, quienes se presentaron sin energía, perdiendo la batalla de rebotes 38-30. Su defensa estuvo desconocida, además de que lo de la segunda unidad pasa de castaño oscuro.

Los suplentes de los Hawks no solo le ganaron 51-21 su duelo particular a los del Heat, sino que los de la Capital del Sol sumaron un vergonzoso -66 en el diferencial. Tyler Herro 12 puntos (-20), Goran Dragic tres (-20), Dewayne Dedmon seis (-9) y Andre Iguodala cero (-17).

Con la derrota Miami se mantuvo en el 7mo puesto con 31-29, fuera del ascenso directo a los playoffs a falta de 12 juegos para el final de la campaña regular.

Los cinco titulares del Heat estuvieron aprobados en ataque, pero no marcaron la diferencia, tal como se esperaba.

El mejor anotador de Miami fue Kendrick Nunn con 21 puntos (5 triples), pero se fue en negativo en su diferencial (-4).

Le siguió Jimmy Butler (0) con 19, además de siete asistencias y tres robos.

Bam Adebayo se fue con 16 puntos, solo tres rebotes y tres robos, pero le faltó más agresividad de cara al aro y en defensa, además de perder cinco balones, su diferencia así lo refleja (-6).

Duncan Robinson llegó a 13 puntos pero se apagó en la segunda mitad y solo anotó dos de sus 10 tiros de tres puntos, pero su actuación fue positiva (+5).

Trevor Ariza se batió como siempre y a pesar de terminar con un doble doble, de 13 puntos y 10 rebotes, se fue negativo (-4), después de que su par le anotara mucho más.

Por Atlanta destacaron Bogdan Bogdanovic con 21 puntos, John Collins con 20, Danilo Gallinari y Brandon Goodwin ambos con 17 y Low Williams con 13 y Kevin Huerter con 11.

Juego

El primero cayó finalmente del lado de Atlanta, después de que Miami estuviera dominando casi todo el cuarto ayudado por los 10 puntos de Nunn y perjudicado nuevamente por la poca producción de su segunda unidad (2 puntos).

La defensa del Heat no se presentó a la altura esperada y tuvo que remar contracorriente gran parte del parcial hasta consiguió tomar el mando, pero regalaron la ventaja al final del cuarto con dos pérdidas del balón con un el empate 31-31, marchándose a descansar con ventaja mínima para los Hawks de 62-61.

El tercero también fue para Atlanta 33-28, gracias a que terminó mejor, después de pasarse todo el parcial en un feroz intercambio de canastas, donde la defensa por ambas partes brilló por su ausencia, para así terminar delante 95-89.

De modo que Miami llegó al último cuarto con seis puntos de desventaja con nueve puntos de Adebayo, cero de Andre Iguodala y una diferencia notable de 38-21 entre las segundas unidades. Pero sobre todo con la sensación de que no podía levantar el juego.

Y así fue. Nada más comenzar el parcial los Hawks se escaparon con una corrida de 10-0 y el Heat apenas pudo recuperarse con un miserable parcial en contra de 23-14, entregando así el partido por 15 puntos de diferencia.