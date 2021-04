Si Miami Heat no arregla los problemas de su segunda unidad tiene hoy poco que hacer

El jugador de los Rockets de Houston Kevin Porter Jr. (3) pierde la pelota ante la marca de Andre Iguodala (28) y Precious Achiuwa, del Heat, en el primer cuarto del partido celebrado el 19 de abril de 2021 en Miami. dsantiago@miamiherald.com

Tras la derrota del viernes 118-103 ante los Hawks en State Farm Arena de Atlanta el Heat vio escapar la posibilidad de subirse al carro de los seis primeros del Este para pasar directamente a los playoffs.

Ahora en el séptimo lugar con 31-29 está fuera, pero con muchas posibilidades de evitar el Play-In a falta de 12 juegos para el final de la temporada regular.

Y si bien tienen chance, hay algo que deben remediar de modo urgente para poder aspirar a hacer algo grande esta temporada, de lo contrario no tendrá nada que hacer.

El mayor problema que está presentando el Heat a estas alturas de temporada es la inconsistencia de su segunda unidad, lo cual quedó perfectamente reflejado en el partido ante los Hawks este 23 de abril.

Los suplentes de Atlanta no solo le ganaron 51-21 su duelo particular a los de Miami, sino que los de la Capital del Sol sumaron un vergonzoso -66 en el diferencial. Tyler Herro 12 puntos (-20), Goran Dragic tres (-20), Dewayne Dedmon seis (-9) y Andre Iguodala cero (-17).

Y esto a pesar de que no jugaron los estelares Trae Young y Clint Capela en los Hawks.

Y eso que no jugó ni Precious Achiuwa ni KZ Okpala por Miami, los cuales están siendo nulos a la ofensiva e incrementan notablemente esta estadística que mide los puntos que anotan y que le anotan en el tiempo en que están en la cancha.

Este sábado ante los Bulls no iban a estar dos de sus integrantes: Dragic (descanso para recuperarse de lesiones en la espalda baja y rodilla derecha) y Herro (por un dolor en el pie derecho). Por lo que es probable que entren en acción los jugadores de dos vías Gabe Vicent y Max Struss.

Jimmy Butler no está muy conforme con la inconsistencia que está mostrando el equipo y por segunda ocasión en un breve espacio de tiempo ha alzado la voz tras la derrota.

“En realidad, somos consistentemente inconsistentes, si realmente quieres ser honesto”, dijo Butler. “No me gusta hablar del año pasado. Tenemos un equipo diferente, roles diferentes, mentalidades diferentes. Tenemos que dejar de comparar eso no es bueno”.

La temporada del Heat ha sido un verdadero carrusel, perdiendo partidos de modo inexplicable con rachas ganadoras y también perdedoras. El entrenador Erik Spoelstra no ha dado en la tecla principalmente porque no ha establecido una segunda unidad fija, pese a que en esta segunda vuelta no ha sido tan golpeado por las lesiones.

“Esto ha sido una tendencia en nuestro equipo. Simplemente no hicimos esos múltiples esfuerzos de los juegos anteriores”, comentó Spoelstra. “Es solo una cuestión de consistencia, independientemente de la alineación y la rotación Hay que tratar de tomar el control del juego, imponer nuestra voluntad a la defensiva y hacer los tiros correctos”..

Aunque a Butler no le gusta que esto pase, lo entiende perfectamente, sabe que a veces pasa y confía en las posibilidades de ganar que tiene el equipo.

“A veces nos vemos atrapados en nuestras propias agendas y es humano, pero no es lo que somos o lo que se supone que debemos ser, y eso nos impide ganar”, indicó Jimmy. “Tenemos que estar juntos en esto, y lo estamos, solo que tenemos lapsos. Al final del día, tenemos que hacer todo en ambos lados de la cancha juntos “.

Veremos si en estos dos partidos ante los Bulls, el quinteto de Miami recupera la consistencia, principalmente la de la segunda unidad.