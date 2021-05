Revancha del Heat-Bucks en playoffs, pero con una sensación muy diferente. ¿Qué ha cambiado?

Mientras el Heat y los Milwaukee Bucks se preparan para enfrentarse en una serie de playoffs por segunda vez en menos de nueve meses, el equipo de Miami sabe que algunas cosas han cambiado desde el enfrentamiento de postemporada de ambos equipos el año pasado en la burbuja de Walt Disney World.

“Es totalmente diferente. El año es diferente. Ambos equipos son diferentes”, dijo el entrenador Erik Spoelstra tras la victoria durante la gira el domingo por la noche sobre los Detroit Pistons para cerrar la temporada regular. “Hay mucho tiempo para discutir esa serie. Es un reto totalmente nuevo”.

Lo mejor del final de la temporada regular de los Heat y un vistazo al partido de playoffs contra los Bucks

Pero a pesar de las circunstancias diferentes y de algunos cambios en cada roster, el Heat esperan que el resultado sea el mismo esta temporada. El año pasado, Miami, entonces situado como quinto cabeza de serie, eliminó a los Bucks, cabeza de serie, con marca de 4-1 en la segunda ronda en su camino hacia las Finales de la NBA.

Este año, el Heat (40-32), sexto cabeza de serie, se enfrentará a los Bucks (46-26), tercerro en el Este, en la primera ronda de los playoffs. La serie, al mejor de siete partidos, comenzará el sábado o el domingo en el Fiserv Forum.

“Son un equipo muy bueno, obviamente. Son muy diferentes al año pasado”, expresó el escolta de segundo año del Heat, Tyler Herro, sobre los Bucks. “Han añadido un montón de chicos con Jrue [Holiday] y Bobby Portis y algunos chicos del banco. Así que va a ser una gran serie. Siento que se enfrentan dos grandes equipos de la Conferencia Este”.

A primera vista, los Bucks no parecen tan dominantes como la temporada pasada cuando entraron en los playoffs con el mejor récord y la mejor valoración neta de la NBA.

Los Bucks llegan a los playoffs esta temporada con el séptimo mejor récord de la liga y la cuarta mejor calificación neta.

Aunque los números no sean tan abrumadores como los de la temporada pasada, el roster de los Bucks parece mejor preparado para los playoffs esta temporada después de añadir a Holiday, Portis y el escolta Bryn Forbes en la agencia libre y de negociar por el veterano especialista en triples P.J. Tucker en marzo.

Holiday es uno de los mejores escoltas bidireccionales de la NBA. Es conocido como uno de los mejores defensores de perímetro de la liga y da a los Bucks otra opción de anotación eficiente junto al dos veces MVP Giannis Antetokounmpo y el dos veces All-Star Khris Middleton.

Portis ha sido una parte importante de la rotación del banquillo de los Bucks disparando un sorprendente 47.1 por ciento en 2.4 intentos de tres puntos por partido. Forbes también ha aportado a Milwaukee tiros desde el banco encestando un 45.2% de sus 4.9 intentos de tres puntos por partido.

Habrá quien elija al Heat para ganar la serie de este año por lo que ocurrió la temporada pasada cuando Miami superó la defensa de élite de Milwaukee de proteger a toda costa simplemente tirando por encima de ella con triples y tiros en la zona sin aro.

El Heat promedió 15 tiros de tres por partido con un 37.3 por ciento de efectividad en los disparos desde el perímetro en la serie del año pasado contra los Bucks, que cedieron la mayor cantidad de intentos de tres puntos la temporada pasada y la tercera mayor cantidad de intentos de tres puntos en esta temporada regular, ya que se centran en la protección de la zona.

Miami también encestó un eficiente 49.3 por ciento en tiros en la pintura contra Milwaukee la pasada postemporada, encontrando un punto débil en la defensa de los Bucks.

Los tiros de tres puntos y esas oportunidades de zona serán de nuevo importantes para el Heat en el partido de playoffs de esta temporada contra los Bucks.

“Han cambiado un poco la defensa”, comentó el alero del Heat Duncan Robinson sobre Milwaukee. “Tienen más hombres y tienen presencia en el balón. Pero ese es su sistema. Llenan la zona. Creo que el año pasado fue lo mismo. Te hacen muchos triples”.

Miam i utiliza un enfoque defensivo similar enviando defensores adicionales a la zona para limitar los tiros alrededor del aro.

Ese estilo volverá a ser puesto a prueba por el implacable ataque de Antetokounmpo, que promedia la segunda mayor cantidad de puntos en la zona esta temporada, con 16.7 por partido. Y el tiro de tres puntos también será importante para los Bucks en esta serie de temporada para ablandar la defensa del Heat.

Mucho es lo mismo que el año pasado. Jimmy Butler y Bam Adebayo siguen siendo los dos mejores jugadores del Heat y Antetokounmpo y Middleton los dos máximos anotadores de los Bucks.

Pero también hay muchas cosas diferentes.

Los Bucks tendrán una verdadera ventaja al jugar en casa esta temporada como cabeza de serie más alta, a pesar de la limitada asistencia a los estadios debido a la pandemia del COVID-19, después de jugar la serie de playoffs del año pasado contra el Heat en un sitio neutral en la burbuja.

Los dos primeros partidos se jugarán en Milwaukee antes de que la serie se traslade a Miami para los Juegos 3 y 4. Si es necesario, los Juegos 5 y 7 se jugarán en el Fiserv Forum y el Juego 6 tendrá lugar en el AmericanAirlines Arena.

Además, los Bucks ganaron la serie de temporada regular 2-1 al Heat esta temporada. Miami ganó la serie de temporada regular del año pasado entre los dos equipos 2-1.

Pero Butler no jugó en ninguno de los tres partidos del Heat contra los Bucks esta temporada debido a las lesiones, por lo que poco se puede sacar de los enfrentamientos entre ambos equipos. Miami tiene un balance de 7-13 esta temporada en los partidos que no ha jugado Butler y de 33-19 cuando estuvo.

Además, dos de los tres partidos del Heat contra los Bucks esta campaña fueron a finales de diciembre. Miami ha mejorado desde entonces, recuperándose de un comienzo de 7-14 y cerrando la temporada regular ganando 12 de sus últimos 16 partidos.

“Creo que, en general, hemos crecido mucho”, señaló Robinson sobre la temporada del Heat. “Aprendes a lidiar con la gente que entra y sale de la alineación, los desafíos de los protocolos, los desafíos que vienen con los chicos que se pierden partidos debido a los protocolos y todo tipo de cosas. En términos de clasificación, creo que hemos progresado, creo que hemos mejorado y creo que hemos aprendido más unos de otros y también hemos empezado a establecer nuestra identidad’’.

“Cuando estamos en nuestra mejor versión, se lo ponemos difícil a los equipos, protegemos la zona, volamos con múltiples esfuerzos en la defensa y somos disruptivos en ese aspecto y salimos a compartir el balón y a anotar. Cuando jugamos así, podemos ser difíciles de vencer”.

Los seis primeros cabezas de serie del Este son: No. 1 Philadelphia 76ers, No. 2 Brooklyn Nets, No. 3 Bucks, No. 4 New York Knicks, No. 5 Atlanta Hawks y No. 6 Heat. Un torneo de repesca (play in) que comienza el martes entre el No. 7 Boston Celtics, No. 8 Washington Wizards, No. 9 Indiana Pacers y No. 10 Charlotte Hornets determinará los dos últimos cabezas de serie de la conferencia.

Al terminar la temporada regular en sexto lugar, el camino del Heat para volver a las Finales de la NBA podría incluir a los tres mejores equipos del Este. El ganador de la serie del No. 3 contra el No. 6 se enfrenta al ganador de la serie del No. 2 contra el No. 7, con el cabeza de serie 76ers al otro lado del diagrama como posible rival en las finales del Este.

Pero los entrenadores y jugadores del Heat solo se centran en el reto que tienen ante sí. Con al menos cinco días de descanso entre el final de la temporada regular del domingo y el primer partido de los playoffs de Miami este fin de semana, el Heat se tomó el lunes “completamente libre” antes de comenzar los preparativos en la cancha para su serie contra los Bucks.

“Una vez que volvamos a reunirnos, esto va a ocupar la mayor parte de la atención de todos”, afirmó Spoelstra.

MAYOR CAPACIDAD PARA LOS PLAYOFFS

El Heat anunció el lunes que el aforo del AmericanAirlines Arena para la primera ronda de los playoffs será de 8,600 personas, es decir, el 43% de su capacidad habitual de 19,600. Anteriormente, el estadio tenía una capacidad de unos 5,700 espectadores.

Las entradas individuales para los partidos en casa en la primera ronda de los playoffs se pondrán a la venta para el público en general el miércoles a las 2 p.m. en Heat.com, Ticketmaster.com y en todos los puntos de venta de Ticketmaster.