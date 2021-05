Por qué aunque que los Bucks sean los favoritos hay que contar siempre con el Heat

Luego de una temporada regular con muchos altibajos, principalmente por el azote de las lesiones, el Heat se encuentra con todos sus hombres listos para enfrentar a los Bucks este sábado temprano en la tarde.

Con todos menos uno, después de que Víctor Oladipo se sometiera a una cirugía en el tendón del cuádriceps derecho que puso fin a su temporada con el equipo de Miami, con el que solo disputó cuatro encuentros.

El último en incorporarse a los entrenamientos fue el estelar delantero Jimmy Butler, quien se perdió los últimos juegos de la campaña por rigidez en la espalda y el entrenador Erik Spoelstra mostró su satisfacción.

“No hemos tenido un día así en mucho tiempo”, dijo Spoelstra. “Creemos que hemos estado jugando con un alto nivel de intensidad y emoción las últimas semanas y ese todavía no es el nivel de lo que se puede esperar en los playoffs”.

Butler y el centro Bam Adebayo forman la base sobre la cual gira el quinteto de la Capital del Sol.

El delantero, de 31 años, promedió en la recién concluida campaña regular 21.5 puntos, 7.1 asistencias y 6.9 rebotes por partido, además 2.1 robos y fue el mejor de la NBA en este departamento. Y eso que lo suyo es defender y que la única estadística que le importa es la de la victoria.

Adebayo mejoró en su puntuación, pero bajó en rebotes al promediar 18.7 puntos, 6.7 rebotes y 5.4 asistencias. Igualmente fue un puntal defendiendo y un segundo líder dentro del equipo.

Se espera que esta vez Milwaukee ofrezca una mayor resistencia que la presentada en la segunda ronda del playoffs de la pasada temporada donde el Heat lo noqueó con un 4-1 que sorprendió a medio mundo, cuando muchos le habían dado al equipo donde militaba el MVP Giannis Antetokounmpo el cartel de favorito para ganar la liga.

Para esta ocasión los Bucks parecen ser un mejor equipo y MIami uno peor, sin Jae Crowder y Kelly Olynyk por lo que se espera una serie más cerrada donde los actores secundario tendrán un papel fundamental.

Ahí entran los titulares Trevor Ariza (con un promedio de 9.4 puntos), Duncan Robinson (13.1) y Kendrick Nunn (14.6). Además de los suplentes Goran Dragic (13.4), Tyler Herro (15.1), Andre Iguodala (4.4) y Dewayne Dedmon (7.1).

Se espera que Spoelstra mantenga esta rotación, aunque podría añadir a Nemaja Bjelica para buscar altura en la pintura y emparejar con el dúo formado por Antetokounmpo y Brook López en la pintura, quitándole a Ariza un poco de peso de encima.

La defensa de Miami, su identidad, una vez más debe ser la clave de la victoria limitando el poder de fuego de Giannis, que esta vez llega sano, y haciendo colapsar el resto de la ofensiva de los Bucks, principalmente a Khris Middleton.

Pero más que nada lo importante va a ser la actitud, la agresividad, o sea la parte mental, una de las grandes fortalezas del Heat que utilizará en estos playoffs el clásico uniforme negro.

Los Bucks buscan venganza y esta vez no se dejarán sorprender. Seguramente ya están tomando todas las medidas, pero hay algo que no se desarrolla y lo que no nace no crece.

La primera ronda de playoffs comienza el este 22 de mayo y los juegos 5, 6, 7 se jugarán si son necesarios y para ellos no está aún precisada la hora ni quién lo transmitirá por TV. Lo que si se sabe es que todos los juegos pueden ser escuchados en español por la Mix 98.3 FM con las voces de José Pañeda y Joe Pujala.

Juego 1: sábado 22 de mayo en Milwaukee (2 p.m. por ESPN y Bally Sports Sun). Juego 2: lunes 24 en Milwaukee ( 7:30 p.m. por TNT y Bally Sports Sun). Juego 3: jueves 27 en Miami ( 7:30 p.m. por TNT y Bally Sports Sun). Juego 4: sábado 29 en Miami (1:30 p.m. por TNT y Bally Sports Sun). Juego 5: martes 1 de junio en Milwaukee (si es necesario). Juego 6: jueves 3 de junio en Miami (si es necesario). Juego 7: sábado 5 de junio en Milwaukee (si es necesario).