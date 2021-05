Miami Heat necesita un cambio urgente para evitar ser barrido este sábado en el AAA

El delantero de poder de los Bucks Giannis Antetokounmpo (34) va a la canasta ante el delantero del Heat Jimmy Butler (22) en el Juego 3 de su serie de playoffs de primera ronda de la NBA el jueves 27 de mayo de 2021 en el AmericanAirlines Arena en Miami. dsantiago@miamiherald.com

Dicen que mientras hay vida hay esperanza y a eso se aferra el Heat para enfrentar a los Bucks este sábado 29 de mayo (1:30 p.m. TV: Bally Sports. Radio 98.3FM) en el Juego 4 de la serie en el American Airlines Arena.

Ahora con la serie 3-0 favorable a Milwaukee, el equipo de Miami tendrá que ir partido a partido, objetivo a objetivo. El próximo evitar la humillación de una barrida, principalmente para evitar una decepción mayúscula a sus aficionados.

Pero para ello muchas cosas tienen que cambiar, principalmente por parte del entrenador Erik Spoelstra, cuyo empecinamiento ha metido al quinteto de la Capital del Sol en esta situación.

Se puede hablar de rebotes, de tiros, de defensiva, de ataque; pero no se puede entrar a la cancha ya debajo en el marcador y eso ocurre cuando pone a un gran jugador como Trevor Ariza en una posición, que por más que se empeñe el entrenador, le queda grande. Es como poner a Jimmy Butler a jugar de centro.

Y no se entiende porque puede poner a Dewayne Dedmon de centro y mover a Bam Adebayo, o directamente a Nemanja Bjelica en su puesto. Tanto Dedmon (18 puntos) en el Juego 2, como Bjelica (14 puntos) en el Juego 3 han demostrado que están listos para asumir el reto.

También se evitaría el esfuerzo extra para alejar a Giannius Antetokounmpo de la pintura y que este no pueda marcar a Jimmy Butler. Todos quedarían liberados para hacer su juego.

Pero Spo ha preferido morir con la suya y ha muerto, sobre todo porque Ariza no puede más con cero puntos en los últimos dos juegos. Sumando los últimos dos juegos el Heat ha sido superado por 63 puntos y está a punto de ser barrido.

Lo peor es que eso lo ven todos menos él, que es precisamente el que decide. Si el entrenador cambia, hay chance; si no, es mejor que el Heat ni juegue. Ahora se puede hablar de actitud, de compromiso, de agresividad. Pero son palabras huecas, hay que jugar el mejor basquetbol posible y eso comienza por poner a todos en su lugar.

“Reuniré mis pensamientos. No tengo todos esos pensamientos en este momento. Tu tomas un paso a la vez. Todo puede parecer abrumador si miras todo la gran imagen”, comentó Spo. “Somos capaces de jugar lo suficientemente bien como para ganar un partido. Eso es todo lo que tiene que ser nuestro enfoque ahora mismo”.

Jimmy Butler, quien fue el mejor del Juego 3 con 19 puntos, habló sobre la mentalidad del equipo para preparar el crucial partido del sábado:

“Creo que tenemos que elegir quiénes queremos ser. Si no eres físico y haces las cosas mucho más difíciles, entonces tienes que vivir con el resultado “, expresó Butler. “Tenemos que tomarlo día a día. Ni siquiera podemos saltar al sábado en este momento. Tenemos

tengo que encontrar formas de mejorar mañana.No me sorprende, es basquetbol”.

“Obviamente no queremos estar en esta posición, pero no hay nada que podamos hacer al respecto ahora y todo lo que podemos hacer es mantener la cabeza en alto. No nos preocupa demasiado lo que dice la historia. Tenemos una difícil tarea”, añadió.

Uno que seguro se va a dejar la vida es Goran Dragic, quien después de dos juegos buenos no encontró el camino en el tercero con tan solo ocho puntos; pero aun así le mandó un mensaje de esperanza a los aficionados.

“Todavía necesitan ganar un juego. No nos vamos a rendir. Esa no es nuestra mentalidad. Mañana vamos a entrar y tratar de encontrar las soluciones y dar todo lo que tenemos”, dijo el Dragón. “Tenemos jugadores a los que les importa. No es que no queramos ganar. Solo necesitamos estar más concentrados, ser más físicos e intentar armar un buen juego”.

Para el Heat no hay mañana. Una victoria le devolvería la esperanza y a partir de ahí cualquier cosa puede pasar. Como dice Butler esto es basquetbol.