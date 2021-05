Duncan Robinson explica qué buscará en la agencia libre. Haslem habla sobre su futuro

Desde que firmó con el Heat como agente libre no reclutado en Michigan en 2018, el enfoque de Duncan Robinson ha sido crecer en su juego.

Robinson ha hecho eso y se ha ganado rápidamente la reputación de ser uno de los mejores tiradores de la NBA luego de pasar la mayor parte de su temporada de novato en la Liga de Desarrollo.

En las dos últimas campañas, solo Buddy Hield, de los Kings de Sacramento (553) y Damian Lillard, de los Trail Blazers de Portland (545) han sumado más triples que Robinson (520).

Pero el pistolero de Miami pronto cambiará su enfoque hacia el lado comercial de la NBA. Robinson, quien cumplió 27 años en abril, se convertirá en agente libre restringido este verano.

“Estoy tratando de recopilar toda la información necesaria para poder tomar la mejor decisión posible”, expresó Robinson el lunes por la tarde cuando se le preguntó sobre su futuro en la agencia libre, mientras los jugadores el Heat hablaban con la prensa en el AmericanAirlines Arena tras eliminados por los Bucks de Milwaukee en la primera ronda. de los playoffs.

“Quiero jugar en un lugar donde pueda sentirme cómodo. Obviamente, ganar también es una prioridad para mí. Entonces, por supuesto, también es un negocio y existe la oportunidad de ganar dinero para cuidar a las personas que más amo. Eso también es una prioridad. Cualquier lugar que pueda ofrecer todo eso es un destino que me entusiasmaría’’.

El Heat tendrá derecho a igualar cualquier oferta que Robinson reciba de otros equipos, suponiendo que Miami le haga una oferta calificada como se espera.

Su contribución en el tope salarial 2021-22 del Heat será modesto (alrededor de $4.7 millones), pero su salario fácilmente podría superar los $15 millones por temporada después de percibir $1.7 millones la campaña pasada.

Jugadores comparables como el francotirador de los Nets de Brooklyn, Joe Harris, firmó por cuatro años y $75 millones y el especialista en tres puntos de los Wizards de Washington, Davis Bertans, rubricó por cinco temporadas y $ 80 millones como agentes libres la pasada campaña.

“Obviamente, he tenido una experiencia increíble aquí y amo a esta organización por muchas razones diferentes. Así que ya veremos’’, comentó Robinson sobre el Heat.

Robinson fue el único jugador de Miami que estuvo en los 72 partidos de la temporada regular. Cerró la campaña con el cuarto mayor número de triples en la NBA con 250 detrás de Lillard (275), Hield (282) y Stephen Curry, de Golden State (337), y disparó para un 40.8 por ciento de efectividad en 8.5 intentos de tres puntos por encuentro.

Pero los tiros no cayeron para Robinson al mismo ritmo en esta postemporada. Después de anotar 24 puntos (13-7 desde el perímetro en el Juego 1 ante los Bucks), sumó 17 unidades (14-3) en los siguientes tres partidos.

“Creo firmemente que mi mejor baloncesto todavía está por venir’’, aseguró Robinson. “Creo que puedo seguir mejorando mi juego Mi mayor conclusión es que todavía hay mucho por crecer’’.

DECISIÓN DE UDONIS HASLEM

El capitán del Heat, Udonis Haslem, sigue indeciso sobre si regresará para la decimonovena temporada de la NBA.

“Para ser honesto contigo, el baloncesto es lo último en mi lista de prioridades ahora mismo’’, señaló Haslem el lunes.

“La temporada terminó. Fue lo primero en mi lista de prioridades, pero ahora que finalizó no he pensado en el baloncesto. No he pensado en el próximo año. He pensado en mis hijos, en la oportunidad verlos jugar. Pienso en mi esposa y en los negocios’’.

Obviamente, yo y el entrenador Erik Spoelstra tenemos tiempo para tener nuestras conversaciones y tomaremos una decisión a partir de ahí’’.

Haslem, que cumplirá 41 años el 9 de junio, jugó un partido la temporada pasada en la victoria del Heat sobre los 76ers de Filadelfia el 13 de mayo.

El veterano jugador ha tenido sobre todo un papel de liderazgo en las últimas temporadas.